哥譚市偶像 Bruce Wayne 成為 Automobili Pininfarina 超凡超級跑車的靈感源泉

因此，Bruce Wayne 的銀幕形象激發了其靈感，促成了 Automobili Pininfarina B95 hyper Barchetta 和 Battista hyper GT 這兩個全新的獨特版本。這兩款命名為「Gotham」（哥譚）和「Dark Knight」（黑暗騎士）的獨特車型的每個元素都經過精心設計，以彰顯這位流行文化偶像的奢華生活方式。這位偶像自 1939 年首次亮相以來，出現在多種形式的娛樂節目和媒體當中。此次合作關係將在 BruceWayneX.com 上啟動，隨後將在今年夏天推出一個首個僅限受邀者參加的零售影院概念，屆時將獨家展示 Automobili Pininfarina Battista。

Automobili Pininfarina 行政總裁 Paolo Dellachà 表示： 「與 Warner Bros. Discovery Global Consumer Products、DC 和 Relevance International 建立合作關係對 Automobili Pininfarina 來說可謂是水到渠成。我們共同追求開創性和永續技術，以促進移動出行的未來。這次合作不僅讓我們能夠激發客戶的想像力，還能吸引並啟迪多元化的新受眾。」

Automobili Pininfarina 首席設計官 Dave Amantea 繼續表示： 「設計一款以 Bruce Wayne 為靈感的純電動超級跑車是我們團隊夢寐以求的任務，他們可以發揮天馬行空的創意，將自己置於 Bruce Wayne 這樣經典人物的想像中。我們的兩款超級跑車擁有這兩種專屬的規格，代表了世界上戴着最著名面具的男人的終極座駕。」

Automobili Pininfarina 首席技術官 Andrea Crespi 總結道： 「Wayne Enterprises 既是創新的燈塔，也是堅定不移地不斷挑戰極限的見證。B95 Barchetta 和 Battista hyper GT 車型成功體現了這種富有遠見的精神，反映了我們 Automobili Pininfarina 技術團隊的不懈努力和聰明才智。」

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products 負責人 Robert Oberschelp 補充道： 「與 Automobili Pininfarina 合作設計這些令人驚歎的尖端車輛體現了我們 Wayne Enterprises 的座右銘：與頂級品牌合作，將 Bruce Wayne 的高雅品味帶入現實世界。這些令人目眩的超級跑車經過精心設計，採用未來技術，在彰顯 Wayne 生活方式的同時，還提供在市場上獨樹一幟的創新產品。」

車輛規格

Automobili Pininfarina 為 B95 hyper Barchetta 和 Battista hyper GT 打造了兩個獨家版本，分別命名為 Gotham 和 Dark Knight，具有許多獨特且前所未見的技術規格。四輛車均由容量高達 120kWh 的鋰離子電池和四台馬達提供動力，可產生 1,900 匹馬力。這足以讓每款純電動車型在不到兩秒的時間內從 0 加速到 100 公里/小時（0 到 62 英里/小時），比目前的一級方程式賽車還要快。

Battista 和 B95 車型均採用了受 Wayne Enterprises 啟發的全新 HMI 顯示增強功能，其指示聲音的靈感源自 Bruce Wayne 忠實的管家兼助手 Alfred Pennyworth。Battista 車型還推出了全新的性能增強規格。其中包括尾門鯊魚鰭和前後碳纖維車翼的百葉窗開口，用於提高後空氣煞車和車身側面的整體空氣動力學效率。車身側面裙邊和車頂上的 Wayne Enterprises 標誌使整車外觀更臻完美，所有車型均採用獨特的鋁製底盤和門板，其設計靈感來自 Bruce Wayne。

為進一步突顯「夢想汽車，築夢成真」的理念，Battista Gotham 和 Dark Knight 汽車的內部均採用全新的車門和車頂設計，其中車頂的大部分採用弧形玻璃，使車內氛圍更加輕快。

Gotham 規格

這個車型的設計旨在體現 Bruce Wayne 更為溫和、平民化的成熟氣質。B95 和 Battista 車型均採用獨特的棕褐色皮革內飾，包括中央面板上的定制絎縫，以及棕褐色縫線。

Gotham Battista 的車身採用令人驚嘆的 Argento Vittorio 光澤漆，與採用 Nero Torino 光澤漆的 Goccia 車頂相得益彰。該品牌標誌性的「F」標誌採用背光設計，由拉絲和拋光的陽極氧化鋁製成，給外觀起到畫龍點睛的效果。20 吋前輪和 21 吋後輪合金輪圈採用 Prezioso Evoluzione 光澤黑輪面和啞光黑槽形輪輞。

Gotham B95 的車輪與 Gotham Battista 的車輪非常相似，不同之處在於它們採用啞光黑內圈和亮光黑外圈，並配有 Titan 卡鉗和拉絲鋁陽極氧化黑色輪輞中心鎖環，使外觀更加完美。

Dark Knight 規格

相較之下，Dark Knight 的設計象徵了 Bruce Wayne 在與哥譚市黑惡勢力的鬥爭中利用科技保持優勢。這些車輛採用黑色 Alcantara 和黑色皮革內飾，搭配獨特的黑金雙色調對比縫線。

Dark Knight Battista 的車身採用 Nero Profondo 光澤漆，搭配 Nero Torino「Goccia」車頂和 Glorioso 陶瓷拋光輪輞，呈現完美效果。Dark Knight B95 的外觀與 Battista 相匹配，同樣採用陶瓷拋光輪輞。

所有四種設計均體現了 Wayne Enterprises 對創新的追求和 Bruce Wayne 自身的個性。從在整車中巧妙使用 Wayne Enterprises 的標誌，到定制的座椅刺繡和受 Alfred Pennyworth 啟發的聲音，這些夢想汽車可謂哥譚市標誌性人物的化身。

有關更多資訊，請瀏覽：

automobili-pininfarina.com/media-hub

編輯備註

AUTOMOBILI PININFARINA 簡介

Automobili Pininfarina 將營運總部設在意大利坎比亞諾，並在德國慕尼黑設有商業辦事處，此外，其汽車高管團隊擁有豐富的工作經驗，均曾在豪華且高檔汽車品牌公司工作過。Automobili Pininfarina 的所有車輛均在意大利由手工設計、製造和生產，凝聚了世界上最有品味的製造商的設計經驗，呈現了 PURA 的設計理念。這種理念也將滲透到未來製造的所有汽車中，無縫地將靈感融入尖端技術中。

關於 AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA（ 連結至新聞資料包 ）

Battista 是史上最強的意大利設計及製造的汽車，現今任何可合法在路上行駛的內燃機技術跑車都無法達到它所提供的性能水平。其 0 至 100 km/h 加速時間少於兩秒，比現今的一級方程式賽車還要快，加上 1,900 hp 和 2,340 Nm 的扭矩，Battista 將極限工程和技術融入零排放套件中。Battista 的 120 kWh 電池為四台電動摩打（每個車輪各一台）提供動力，單次充電的 WLTP 綜合行駛里程可達 476 公里（美國 EPA 綜合里程：300 英里）。位於意大利坎比亞諾的工作室將單獨手工打造數量不超過 150 輛的 Battista 樣車。

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) 作為 Warner Bros. Discovery Global Brands, Franchises, and Experiences 的一員，負責將公司強大的娛樂品牌和特許經營產品組合擴展到全球粉絲的生活中。WBDGCP 與全球一流的授權商合作，推出屢獲殊榮的玩具、時尚、家居裝飾和出版物，其靈感來自 Warner Bros. 的電影、電視、動畫和遊戲工作室、HBO、Discovery、DC、Cartoon Network、HGTV、Eurosport、Adult Swim 等的最大特許經營權。憑藉創新的全球授權和商品銷售計劃、零售計劃和促銷合作夥伴關係，WBDGCP 成為全球領先的授權和零售銷售組織之一。

DC 作為 Warner Bros. Discovery 的一員，創造了標誌性人物和歷久不衰的故事，是世界上最大的漫畫和圖畫小說出版商之一。DC 的創意作品將 DC 的故事和角色融入 Warner Bros Discovery 的電影、電視、動畫、消費產品、家庭娛樂、遊戲和主題體驗部門，以及 DC Universe Infinite 數位漫畫訂閱服務，為世界各地不同年齡段的觀眾帶來歡樂。請瀏覽 DC.com 了解更多資訊。

Relevance International 是一家由女性擁有、涉及策略諮詢、傳播、行銷、品牌建設、體驗和數位的機構，透過位於紐約、倫敦和洛杉磯的辦事處在全球範圍內提供 360 度全方位的服務。該機構以國際宣傳活動和合作夥伴關係而聞名，其全球網絡遍佈各大洲，能夠幫助客戶更快、更長遠地實現品牌和商業目標。該公司擅長於將品牌轉變為奢華生活方式、房地產、科技、酒店和設計等領域的市場領導者。該公司最近成立了品牌體驗與合作夥伴部門，專注於現場和數位敘事，重視建立協作品牌和娛樂生態系統。Relevance International 自 Suzanne Rosnowski 創立起來，在 12 年間屢獲殊榮。

www.relevanceinternational.com | @relevanceinternational

SOURCE Automobili Pininfarina