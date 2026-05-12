艾思通科技推一鍵啟動 BYOM，整合 Logitech 打造智慧視訊新體驗

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艾思通科技股份有限公司

12 5月, 2026, 14:00 CST

解決會議室連線痛點！ASTROS 無線 BYOM 解決方案，企業會議「免設定」時代來臨

台北2026年5月12日 /美通社/ -- 無線協作解決方案領導品牌艾思通科技（Astrogate Inc.）宣布與全球商務視訊會議領導品牌 Logitech 展開技術合作。結合 ASTROS 無線會議系統與 Logitech 企業級視訊設備，透過一鍵啟動 BYOM 與免驅動連線設計，讓使用者無需繁瑣設定，即可快速進入會議，為企業打造「零阻力」的混合辦公體驗，全面提升會議效率。

ASTROS 無線投影與會議系統以 BYOD與 BYOM為核心設計理念，打造新一代無線會議架構。使用者可透過個人筆電快速連線至會議室環境，無需額外安裝驅動程式，即可完成畫面分享與會議設備串接。系統支援 Windows 與 macOS 裝置，確保不同作業系統間皆能穩定運作，提供一致且流暢的協作體驗。

ASTROS 無線會議系統 AS-201 與 AP4-12，透過 BYOM 架構整合 Logitech 視訊設備 Rally Plus，使用者可透過個人筆電無線串接會議室攝影機與麥克風，簡化設備連線流程，提升混合會議協作效率
ASTROS 無線會議系統 AS-201 與 AP4-12，透過 BYOM 架構整合 Logitech 視訊設備 Rally Plus，使用者可透過個人筆電無線串接會議室攝影機與麥克風，簡化設備連線流程，提升混合會議協作效率

隨著混合辦公成為常態，企業會議室普遍面臨設備架構複雜、連線流程繁瑣，以及 IT 維護負擔增加等挑戰。透過與 Logitech 企業級視訊設備的整合應用，ASTROS Station AS-201 與 ASTROS Pod AP4-12 已完成相容性測試，可順利串接視訊會議設備，支援一鍵啟動 BYOM 協作模式。該方案可從小型會議室到大型會議空間彈性部署，不僅提升協作效率與會議靈活性，同時降低 IT 維護與設備管理複雜度，讓會議環境回歸簡潔，並大幅縮短會議啟動時間。

艾思通科技全球品牌事業部資深協理 Fong Ho 表示：「在混合辦公成為主流的趨勢下，過去只要能連線就好，但現在企業更在意的是整個會議流程是否順暢、是否不需要額外設定。此次與 Logitech 的技術整合，正是希望透過更直覺的無線連接方式，降低會議前的準備時間與 IT 維護負擔，讓團隊能專注於協作本身。」

未來，ASTROS 將持續深化與產業夥伴的合作，推動無線協作技術於企業與教育場域的應用，打造更開放且高效的智慧協作環境。本次合作成果亦將於 6/4 （四）於台北舉辦的ASTROS Wireless Day 2026 中展示，現場將透過實機展示與情境模擬，讓企業用戶親身體驗一鍵啟動 BYOM 所帶來的會議效率提升。

關於艾思通科技股份有限公司（Astrogate Inc.）
艾思通科技股份有限公司成立於台灣，深耕無線技術逾 20 年，並於 2019 年推出自有品牌 ASTROS，聚焦企業級無線協作解決方案。產品涵蓋無線投影與會議協作應用，協助企業與教育機構打造高效溝通環境。ASTROS 產品皆於台灣研發設計，已廣泛應用於企業、教育及政府機構，並持續拓展全球市場。未來將結合人工智慧與創新應用，持續深化智慧協作發展，推動企業數位轉型。

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