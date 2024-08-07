伯格魯恩獎評審團歡迎物理學家 CARLO ROVELLI

07 8月, 2024, 21:28 CST
傑出理論物理學家加入殿堂級伯格魯恩獎評審團，選出 2024 年度 100 萬元獎金得主
洛杉磯2024年8月7日 /美通社/ -- 伯格魯恩學院 (Berggruen Institute) 今天宣布，著名理論物理學家兼作家 Carlo Rovelli 即將加入伯格魯恩哲學與文化獎 (Berggruen Prize for Philosophy & Culture) 評審團。Rovelli 在空間和時間的物理學領域帶來深遠影響，並將自身備受讚賞的科學觀點帶進多學科的伯格魯恩獎評審團 (Berggruen Prize Jury)。
伯格魯恩學院每年頒發 100 萬美元獎金，表揚在瞬息萬變的世界中，提出塑造社會見解和睿智的思想家。歷年得獎者包括 Charles Taylor (2016)、Onora O'Neill (2017)、Martha C. Nussbaum (2018)、Ruth Bader Ginsburg (2019)、Paul Farmer (2020)、Peter Singer (2021)、Kojin Karatani (2022) 和 Patricia Hill Collins (2023)。
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