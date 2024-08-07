伯格魯恩獎評審團歡迎物理學家 CARLO ROVELLI

Rovelli 加入由南加州大學傑出神經科學家兼 David Dornsife 神經科學主席 Antonio Damasio 擔任主席的伯格魯恩獎評審團，將與該評審團成員 David Chalmers、Siri Hustvedt、Yuk Hui、Elif Shafak 和 Wang Hui，選出 2024 年伯格魯恩獎得主。今年秋季稍後時間公佈得獎者，並舉行特別頒獎儀式，以示表揚。伯格魯恩獎評審團前成員包括首屆主席 Kwame Anthony Appiah，以及多名諾貝爾獎得主、思想家和領袖，包括 Leszek Borysiewicz、Amy Gutmann、Pratap Bhanu Mehta、Michael Spence、Alison Simmons、Amartya Sen 和 George Yeo。

每年，伯格魯恩獎評審團召開多次會議、審查提名和決定得獎者。我們除了考慮全部公眾提名，也鼓勵評審團提名多位值得考慮的人選。評審團必須平衡多項標準，包括但不限於：知識質素、深入及原創程度、公眾影響、多元和全球覆蓋程，以及認識該見解的重要。

伯格魯恩學院現正接受公眾提名 2024 年伯格魯恩獎人選，提名截止日期為 2024 年 8 月 15 日。如欲提名，請按此。

關於伯格魯恩學院

伯格魯恩學院是全球思想家網絡，希望透過想法而帶來改變。我們開發全新概念框架，從而在不久將來中，應付挑戰和把握機會。在民主、資本主義、全球政治、科學與科技及哲學與文化上，我們致力建立全新思想框架。除此以外，我們促進東方與西方對話，而為我們的世界，發展共同觀點。我們的目標是建立全球網絡，匯聚來自各個學科和文化的思想家。我們相信聯繫和鼓勵這些思想家，可以重塑我們社會和政治組織，並為我們時代的最大挑戰，提供解決方案。

SOURCE Berggruen Institute