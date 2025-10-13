康霈宣布實施庫藏股 展現維護公司長期價值信心；CBL-514全球授權談判加速擴大進行 歐洲糖尿病EASD會後新增數家國際藥廠

此外，公司在 國際授權洽談 與 全球專利佈局 上亦持續展現正面進展。除與既有國際大藥廠授權合作順利推進外，康霈團隊於9月赴歐參加糖尿病年會（EASD）交流，不僅獲多位國際肥胖代謝專家高度肯定，會後更新增並啟動多家國際藥廠洽談，CBL-514新藥全球授權談判加速擴大進行，其中包含多家全球市值前十大藥廠。此舉顯示國際市場對旗下首創「誘導脂肪細胞自然凋亡」機制之新藥 CBL-514 的高度關注與肯定，從醫美局部減脂，跨足到千億美金之體重管理市場——新適應症的數據潛力受國際矚目。

在專利保護的策略上，公司持續強化核心技術的全球專利佈局。截至 2025 年 9 月，康霈已於全球主要市場共申請 165 件專利，其中 107 件已獲核准，核准率達 64.8%，從2025年1月至今新增專利核准件數成長44.6%。專利核准地區涵蓋美國、歐洲、日本、韓國、中國、澳洲、加拿大等關鍵市場，專利內容橫跨新藥成分、用途、劑型、及組合物等多面向的交叉保護。

此外，核心產品 CBL-514 的全球專利保護期至少可延展至 2045 年，公司未來亦將持續進行其專利申請與保護，為後續國際授權談判與商業化價值奠定長期競爭優勢。

董事長徐坴暉表示：「康霈團隊對公司核心技術與長期價值充滿信心。實施庫藏股計畫反映我們穩健推進全球研發與授權布局的決心。緊接著，公司將於11月參與美國Obesity Week 2025年會，進一步強化與全球體重管理領域領導企業及專家學者的合作，積極推動後續國際研發與授權布局，持續為投資人與全球廣大病患創造長期價值。」

* 關於 CBL-514

CBL-514注射劑是康霈生技自行研發的505(b)(1)全新小分子新藥，是全球首創透過誘導脂肪細胞凋亡來精準減少注射部位脂肪，根據其已完成的臨床試驗結果，療效優異與手術相當且安全性良好，不會造成其他細胞與組織壞死或明顯傷害。

CBL-514具有多項適應症，目前適應症包含非手術局部減脂（減少皮下脂肪）、中/重度橘皮組織（cellulite）及改善復胖 — 體重管理（Weight Management）等，同成份不同劑型之新藥CBL-514D適應症包含罕見疾病-竇根氏症（Dercum's disease）等。截至2024年11月底，全球已共有520名受試者參與CBL-514相關臨床試驗；根據目前已完成並取得統計結果之10項臨床試的主要療效指標與重要次要療效指標皆全部達標，且藥品安全性與耐受度良好。CBL-514在不同適應症皆展現了優異且精準的療效與良好安全性，並在ITT或FAS分析族群療效皆具有出色的統計顯著性。更多關於CBL-514的介紹，請拜訪康霈官網：https://www.caliwaybiopharma.com/research/15/

* 關於康霈

康霈生技股份有限公司於101年創立，致力於開發能「超越現有療法，改變市場創新」的新藥產品，將台灣充沛的新藥研發量能發揮於全球生醫與醫美產業，已於113年10月2日正式掛牌上市。

* 聲明

本文章及網站中所發佈之相關資料含有預測性敘述，此類敘述是基於現況的預測和評估。這些預測性敘述將受不確定性、風險與其他非本公司所能掌控等因素影響。惟仍存有許多因素可能使事件的發展或其實際結果與預測性敘述有重大差異。本公司不負任何更新或修訂之責任。

