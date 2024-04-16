豐田汽車金融公司實施威科集團旗下的 CCH Tagetik 企業績效管理解決方案

東京2024年4月16日 /美通社/ -- 全球領先的專業資訊、軟體解決方案和服務提供商威科集團今天宣佈，豐田汽車金融公司（總部：名古屋市愛知縣；總裁兼代表董事：Toshiyuki Nishi；以下簡稱「豐田金融」）最近成功實施了威科集團旗下的 CCH Tagetik 企業績效管理 (CPM) 平臺。因此，豐田金融大大減少了財務團隊在月度財務數據匯總和報告方面所花費的時間，員工有更多時間來增強有洞察力的數據驅動視角，支持業務部門做出更靈活的決策。

挑戰

為了適應市場的快速變化，豐田金融管理者明白公司業務部門需要多樣化的數據來獲取資訊，推動快速決策。然而，由於公司傳統資料庫軟體的局限性，不斷增加的財務數據管理和分析正成為一項挑戰。傳統資料庫軟體還嚴重依賴人工干預來處理數據，獲取洞察力，這不僅降低了優秀員工的工作效率，而且難以擴大分析範圍。因此，豐田金融開始尋求一種新的 CPM 平臺，可以提高數據匯總和分析流程的速度和效率，同時減少數據收集流程中的人工干預，並為公司財務團隊提供處理不同管理會計分配的靈活性。

解決方案

在對多家 CPM 軟體供應商進行評估後，豐田金融選擇了實施威科集團旗下的 CCH Tagetik 平臺。豐田金融選擇 CCH Tagetik 的主要原因包括平臺處理大量數據的能力、無需編碼即可創建和實施多樣化分配模式的能力、處理邏輯的透明可視化以及用戶友好的直觀介面。迄今為止，豐田金融已將 CCH Tagetik 平臺用於三個關鍵用途：預算和計畫、績效管理以及生命週期損益管理。

威科集團 CCH Tagetik 日本總經理 Kumiko Minowa 表示：

「在當今快速發展的商業環境中，豐田金融意識到像CCH Tagetik CPM平臺這樣變革性技術的戰略投資能夠推動真正的競爭優勢。我們非常感謝豐田金融對我們CCH Tagetik平臺的信任，我們期待繼續尋找CCH Tagetik支持豐田金融財務流程持續數位化轉型的新方法。」

豐田金融成功實施 CCH Tagetik 平臺後，取得了以下成果：

每月匯總和管理報告的時間減少了 50%，報告流程每月加快約 10 個工作日。 效率顯著提升也讓公司的財務專業人員騰出了更多時間，專注於創建增值分析等更高質量的報告。

根據各業務部門的要求，提供一致、及時和快速的數據匯總和分析。現在匯總任務只需一天即可完成，生成分析報告和管理報告所需的時間縮短了約 10 個工作日。

能夠將預算數據和實際數據無縫連接起來，擁有極高的分析能力，改進數據變化，用於預算、計畫和損益管理。

AVANT Corporation 是 CCH Tagetik 實施合作夥伴，利用豐富的財務和會計經驗，與豐田金融專案負責人並肩工作，確保 CCH Tagetik CPM 平臺順利、高效實施。

欲瞭解更多資訊，請閱讀豐田金融成功實施 CCH Tagetik CPM 平臺完整案例研究。

關於威科集團

威科集團 (WKL) 是提供專業資訊、軟體解決方案和服務的全球先進者，服務領域涉及醫療健康、稅務與審計、金融與企業合規、法律與監管以及企業績效與ESG等領域。我們通過提供將深度領域知識與技術和服務相結合的專家解決方案，幫助客戶每天做出關鍵決策。

威科集團報告2023年全年收入為56億歐元。威科集團為180多個國家的客戶提供服務，在40多個國家開展業務，全球員工約 21,400 人。企業總部位於荷蘭萊茵河畔阿爾芬。

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威科集團CCH® Tagetik中國官方網站：https://wolterskluwer.cn/cch-tagetik

SOURCE CCH® Tagetik, Wolters Kluwer