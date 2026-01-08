技嘉於 CES 2026 發表全球首創 CQDIMM 技術 實現 256GB 滿載 DDR5-7200 極限效能

技嘉同時整合硬體與韌體設計，確保記憶體在滿載容量下，依然穩定且高效運作，此項業界首創的里程碑，也為高效能運算樹立全新標竿，滿足 AI 運算、內容創作與專業應用對高頻寬與高容量的雙重需求。

為確保與各大廠牌記憶體的高度相容性，技嘉亦與 ADATA、Kingston 及 TeamGroup 等記憶體領導品牌攜手合作，共同打造新世代 PC 系統解決方案。欲了解更多產品資訊，歡迎至 CES 2026 技嘉攤位（LVCC North Hall #8519），媒體與貴賓亦可前往位於威尼斯人飯店3樓3004、3005與3104的技嘉展示廳體驗支援 CQDIMM 的創新主機板技術。

SOURCE GIGABYTE