隨著 CFD 經紀商擴展卡片支付用例，Vantage 率先推出虛擬卡服務

一旦啟用，客戶可在接受相關卡片網絡的商戶使用 虛擬卡 ，包括線上購物、旅遊、娛樂、遊戲、音樂及外送平台。在可用情況下，卡片亦可添加至 Google Pay，實現帳戶訪問與日常消費的連接。

此虛擬卡由第三方服務提供商提供技術支援、整合及支付基礎設施服務。Vantage 扮演協助及行銷角色，將帳戶功能延伸至更廣泛的支付用例，前提須遵守適用法律及合作夥伴審核。

此次推出符合金融科技趨勢，即將平台能力、卡片支付及受規管的第三方基礎設施緊密連結。Vantage 將持續支援帳戶功能及平台功能的發展。

在特定市場，Vantage 推出限時促銷活動，提供啟用獎勵及 現金回饋 ，活動須遵守計劃條款、資格要求及法規規定。

Vantage 虛擬卡將交易相關帳戶功能與實際支付場景相連接。Vantage 將持續透過技術整合、第三方基礎設施及產品創新，提升平台能力。

關於 Vantage Markets

Vantage Markets 是一家多資產經紀商，提供外匯、商品、指數、股票及數位資產的 CFD 交易。Vantage 提供快速執行、流動性接入及面向不同交易者經驗水準的交易平台解決方案。

風險提示

CFD 是複雜的金融工具，因槓桿效應可能快速造成資金損失。請在交易前確保充分理解相關風險。

免責聲明

本文內容僅供資訊參考，不構成財務或投資建議。Vantage 虛擬卡由第三方發卡機構及服務提供，不在所有司法管轄區可用。使用須遵守法律、資格及發卡機構審核規定。Vantage 不提供支付服務，也不發行此卡。本文內容不適用於 CFD 交易或相關服務受限制或禁止的地區居民。

SOURCE Vantage