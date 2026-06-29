蒙納資深執行創意總監 Charles Nix 將於 The MarTech Summit Hong Kong 2026發表主題演講：「字體：打造品牌核心競爭優勢」

隨著品牌在跨渠道、跨市場、跨代理商、跨平台以及由 AI 驅動的工作流中不斷擴展，字體已成為少數既能在大規模擴展中創造一致性，同時又能兼顧在地市場相關性與創意表達的系統之一。本次演講將全面探索字體如何影響信任、辨識度、效率以及品牌治理，並揭示為什麼領先的組織正開始將字體視為一門營運學問，而非單純的創意工作。

「字體在宏觀的企業營運中，扮演著連接信任與效率的關鍵角色，」蒙納資深執行創意總監 Charles Nix 表示。「當品牌面對全球多元市場與自動化技術的複雜挑戰時，一個具備韌性的字體系統將成為企業不可或缺的營運基石。」

本次演講將圍繞以下五大核心綱要展開：

為什麼字體是品牌系統中最強大且最未被充分利用的資產之一

一致的字體系統如何強化品牌辨識度、信任感與客戶體驗

跨團隊、跨平台和跨市場的字體碎片化所帶來的隱形成本

人工智能（AI）和自動化如何提升強大品牌系統的重要性

介紹「TypeOps」（字體營運）：在企業規模下治理、部署、衡量和管理字體的實踐。

The MarTech Summit Hong Kong 2026匯聚了區內頂尖的行銷、數位與科技領袖。Charles Nix 的專題演講將為前來參會的行銷專家、品牌策略師以及企業決策者帶來具有前瞻性的系統化品牌思維。

關於 Charles Nix

Charles Nix 是蒙納的資深執行創意總監，長期與全球知名品牌、創意領袖及內部團隊緊密合作，將字體轉化為具備戰略意義與表現力的核心力量。作為一名專注於字體「三位一體」（設計字體、運用字體進行傳播、以及字體學的教學與研究）的創意策略家，Charles 致力於推動設計學科的發展。他同時擔任字體指導俱樂部（Type Directors Club）的榮譽主席，曾任帕森設計學院（Parsons School of Design）與庫伯聯盟學院（Cooper Union）的教育家及學術領袖，並創辦過多家獨立字體、設計與出版企業。

關於蒙納

Monotype 蒙納是全球領導的字體設計與品牌識別的公司，致力於提供頂尖的設計資產、技術平台與專業洞察，協助企業全面提升品牌表達力與用戶體驗。我們與全球頂尖字型設計公司及獨立設計師緊密合作，打造出世界上規模最大、品質卓越的字體庫。

旗下企業級訂閱平台 Monotype Fonts 匯集超過 250,000 款字體，涵蓋經典傳承與當代創新設計 — 無論是歷久彌新的標誌性字型，或是前瞻潮流的創意字款，皆能滿足企業在全球市場中多元且專業的字體應用需求。

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SOURCE Monotype 蒙納