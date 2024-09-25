阿聯酋在聯合國大會期間舉行的克林頓全球倡議 (Clinton Global Initiative 2024) 2024 年年會上，啟動了規模經擴增的 200 萬美元 FoodTech Challenge 挑戰賽

FoodTech Challenge 3.0 由阿聯酋總統府國際事務辦公室與 Tamkeen 共同發起，並獲比爾與美琳達•蓋茲基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation)、克林頓全球倡議、ne'ma、阿聯酋糧食損失與浪費倡議以及阿聯酋領先農業科技公司 Silal 等多方機構鼎力支持，獎金更是歷屆之最。

今年，FoodTech Challenge 挑戰賽將重點擴展到三個主要領域：糧食和水、糧食和能量，以及糧食損失和浪費。透過共享 200 萬美元獎金，並獲得市場進入支持及堅實的合作夥伴網絡，四家獲勝的初創企業將在阿聯酋開展新項目和合作，以期展示、完善並擴大其在該領域的領先技術，實現企業的快速發展。藉由此平台，各團隊得以將其創新方案擴展至全球南方的未開發市場，為全球糧食安全做出更積極的貢獻。由於沙漠氣候乾旱，農業土地稀有和淡水有限，阿聯酋與其他國家正面臨著愈發窘迫的挑戰。在資源有限且氣候嚴峻的情況下，透過創新來養活迅速增長的人口，將提供可應用於世界大部分地區的解決方案。

該比賽是與 CGI 合作的承諾，由 FoodTech Challenge 聯席主席、阿聯酋總統法院國際事務辦公室主任 Mariam Almheiri 女士和 Tamkeen 主席 Rima Al Mokarrab 發起。

總統法院國際事務辦公室主任兼 FoodTech Challenge 聯席主席 Mariam Almheiri 表示：「在 COP28 極具歷史意義的《可持續農業、韌性糧食系統和氣候行動宣言》和阿聯酋與 Gates Foundation 的合作公告後，農業和糧食生產在更廣泛的氣候危機下起到的重要作用日益受到重視。隨著氣候變化、對食物、水和能源的需求不斷增加，我們需要大膽的行動、創新思維，以及對我們的食品系統進行革新的方法。」

她續稱：「透過 FoodTech Challenge，我們確保每個國家和地區都有機會對食物安全關鍵問題提出想法和進行投資交流。」

Tamkeen 主席兼 FoodTech Challenge 聯席主席 Rima Al Mokarrab 表示：「在阿聯酋，創新是我們的 DNA 的一部分，我們認識到，要加快進步速度的關鍵在於將前瞻思維的想法與合作夥伴關係、包容性和早期投資結合。這種方法已證明有效地推動本地和全球轉型成果。」

她繼續說：「FoodTech Challenge 透過識別有前景的早期創新者，並在他們之間搭建廣泛的合作夥伴網絡。我們正在提供所需的資源和支援，以擴展他們的解決方案，並快速努力實現全球糧食安全目標。」

比爾與美琳達•蓋茲基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation) 全球增長與機會總裁 Rodger Voorhies 補充說：「Gates Foundation 高度關注食品不安全和營養不良的影響，我們的年度 Goalkeepers 報告明確指出，兒童營養不良是全球最嚴重的健康危機之一。鑑於全球糧食不安全問題日益嚴峻，且氣候變化對農業生產造成嚴重干擾，我們迫切需要支持創新解決方案與技術，以建立更穩健的糧食體系。我們很高興能與 FoodTech Challenge 合作，並支持他們推動農業科技創新和轉型思維的工作，以確保所有國家均能受惠於一個食品安全的未來。」

本次挑戰賽分為兩個組別，收到了來自 98 個國家的初創企業超過 1,100 個申請。先前的參賽者展現了多項創新技術，包括開發碳負面植物性蛋白、應用 AI 圖像識別減少食物浪費以及在超低溫狀態下保存食物細胞結構等。

歷屆獲獎者都取得了不俗的成績，成功籌集了額外的資金，透過合資部署了他們的解決方案。Iyris（原 Red Sea Farms）就是當中的典範，自贏得比賽並在阿布扎比的 Silal 農場上實施其技術以來，已經籌集了超過 3,400 萬美元。

挑戰賽的申請將於 2024 年 12 月 12 日截止，並將於 2025 年 4 月選出入選者。參賽者可於網站 www.foodtechchallenge.com 提交申請。

SOURCE FoodTech Challenge