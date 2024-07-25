加密貨幣產業與傳統體育文化結合 CoinEx贊助的中華職業明星賽圓滿落幕

CoinEx一直以來致力於推動區塊鏈技術的普及和應用。此次贊助中華職棒明星賽，不僅僅是一場簡單的品牌宣傳，更是一次向大眾展示Web3世界的魅力的機會。通過與體育賽事的結合，CoinEx希望讓更多人了解區塊鏈技術的真實價值，並感受到其帶來的便利與創新。

本次活動成功舉辦後，對於推動整個Web3行業的發展具有重要意義。在未來，CoinEx將繼續積極參與更多線上和線下的活動，推動區塊鏈技術在各行各業的應用，為用戶提供更加安全、便捷和創新的交易體驗。相信隨著區塊鏈技術的不斷發展和成熟，將會有越來越多的行業和領域受益於此。

CoinEx台灣公關團隊表示，非常感謝所有支持和參與此次活動的球迷朋友們，也感謝中華職棒聯盟對我們的信任與支持，CoinEx將不忘初心，繼續為推動區塊鏈技術的發展而努力，與大家共同迎接Web3時代的到來。

關於CoinEx

CoinEx成立於2017年，是一家致力於讓交易更簡單的全球加密貨幣交易所。該平台為來自200多個國家和地區的超過500萬用戶提供現貨和保證金交易、期貨、掉期、自動做市商（AMM）和財務管理服務。CoinEx的創立初衷是創建一個平等和尊重的加密貨幣環境，致力於通過提供易於使用的產品和服務，打破傳統金融壁壘，讓加密貨幣交易對每個人都變得觸手可及。

SOURCE CoinEx Global