恒生銀行香港總行揭幕換新裝 全港銀行首推「Come to You」服務模式

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恒生銀行

18 11月, 2024, 16:25 CST

糅合應用創新科技及環保設計

香港2024年11月18日 /美通社/ -- 恒生銀行（「恒生」）位於中環的香港總行於今天（11月18日）換上新裝揭幕示人，同步推出未來銀行2.0服務概念 —— 無縫融合尖端科技和人性化服務。隨着恒生總行涵蓋１樓銀行大堂及３樓優越理財中心的首階段翻新工程峻工，標誌著該行邁向新里程，以不斷創新、以客為本及延續未來的理念建構未來銀行服務。

恒生預視客戶未來需要，推出未來銀行服務概念，透過革新傳統銀行的服務模式，為多元化的客戶群提供創新、貼心和具前瞻性的銀行服務。未來銀行2.0更進一步，以嶄新的「Come to You」服務模式，配合恒生首創的智能櫃位，讓客戶可舒適地安坐於銀行大堂以待職員為其提供理財服務，減少輪候時間。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫及個人銀行業務分銷主管麥中和在換上新裝的香港總行，攜手介紹全港銀行首推的「Come to You」服務模式，展現未來銀行2.0服務概念。
恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫及個人銀行業務分銷主管麥中和在換上新裝的香港總行，攜手介紹全港銀行首推的「Come to You」服務模式，展現未來銀行2.0服務概念。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示：「我們去年引進的未來銀行服務概念深受客戶歡迎，今年首三季新吸納富裕客戶的數目增長達一倍。未來銀行2.0展現了恒生致力透過結合科技與人性化服務，為客戶提供無縫和個人化的服務體驗。我們推出嶄新的『Come to You』服務模式乃香港銀行首創，這充分展現了恒生持續致力於創新，並且緊密連繫客戶和社區。」

客戶抵達銀行大堂後，接待處職員將為其提供二維碼（QR Code），顯示智能櫃位區、傳統櫃位區或個人化理財服務區的電子票號。客戶在智能櫃位區選定座位後，掃描座位上的QR Code，分行職員便可透過實時定位技術，走到客戶面前協助其處理銀行事務。智能櫃位現時已可處理高達60%的一般銀行服務，包括現金紙幣存款、外匯兌換、開立定期存款轉賬及其他銀行賬戶事宜，客戶平均等候智能櫃位的時間亦縮減至少於10分鐘。

恒生香港總行換上新裝後，爲中環社區創造了溫馨和時尚兼具的空間。新設計採用寧靜自然的竹林意境，融合創新技術，展現出一片綠色氛圍，結合「以人為本」、「融合自然」、「靈活多變」三大理念，裏裏外外全面展現恒生「恒變生無限」的願景。

為配合恒生於2030年或之前令自身業務營運的碳排放量達至淨零目標，香港總行將可持續的理念和元素融入營運，包括使用自然採光及新式空調系統以提升能源效益，相比傳統設計可以降低約20%耗能。另外，總行翻新時將拆卸的花崗岩石材及玻璃循環再用，顯著降低翻新工程產生之廢料。恒生香港總行的整個翻新工程預計將2025年第2季峻工，包括嶄新的設跨境財富管理中心。

SOURCE 恒生銀行

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