圖睿科技將於 COMPUTEX 2026 展出 AI-ready 全系列 RAID 儲存解決方案

針對不同 AI 部署場景，圖睿科技將展示兩大核心解決方案：SupremeRAID™ AE 與 SupremeRAID™ HE。SupremeRAID™ AE 專為企業 AI 與 GPU 伺服器打造，透過既有 GPU 資源加速 NVMe RAID，提升 AI 推論與 KV Cache 存取效能，並可實現 TTFT 最高 4 倍提升，協助企業以更低延遲回應 AI 應用需求。SupremeRAID™ HE 則面向 AI Data Center 與 HPC 環境，透過高效能、可擴展且具高可用性的 AI 儲存架構，實現 TTFT 約 2 倍提升，加速大規模推論與 KV Cache Offloading 工作流程。

本次 COMPUTEX 2026 的另一大亮點，是 VROC™ by Graid Technology Inc. 的正式亮相。VROC™ by Graid 是專為 Intel® Xeon® 平台打造的 CPU-native NVMe RAID 解決方案，進一步擴展圖睿科技在 RAID 儲存領域的產品版圖。透過 VROC™ by Graid，圖睿科技將產品組合延伸至 CPU-native RAID 架構，與既有 SupremeRAID™ GPU RAID 解決方案形成互補，為企業提供涵蓋 CPU 與 GPU 架構、從桌面工作站到資料中心的完整 RAID 儲存選擇。

透過 SupremeRAID™ 全系列與全新 VROC™ by Graid Technology Inc.，圖睿科技將持續推動 RAID 儲存技術創新，為 AI、企業與高效能運算市場打造下一代 storage backbone。

展會資訊

展會：COMPUTEX 2026

日期：2026 年 6 月 2 日至 5 日

地點：台北南港展覽館二館 TaiNEX 2

攤位：R0502

SOURCE 圖睿科技