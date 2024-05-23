阿聯酋總統表揚對 COP28 的成功作出貢獻的全球政要

殿下強調，已故阿聯酋國父 Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 建立的可持續發展遺產是阿聯酋努力支持可持續發展、促進有效的氣候行動，以及確保經濟和社會公平發展，為人類創造更美好未來的基石。

他讚揚世界各國在 COP28 期間展現的合作精神，以及各國團結應對其中一個最迫切的全球挑戰。殿下重申阿聯酋致力加強國際合作，並在促進氣候行動方面發揮建設性作用，透過利用 COP28 取得的成果，找出實際可行的氣候挑戰解決方案。

出席儀式的有：Sheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下、總統法院特別事務顧問 Sheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan、工業及先進技術部長兼 COP28 主席 Sultan bin Ahmed Al Jaber 博士、國家媒體辦公室 (NMO) 主席 Sheikh Abdulla bin Mohammed Al Hamed，以及多名官員。

這次活動也向已故的 COP28 總統諮詢委員會成員 Saleemul Huq 教授致敬。Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下將獎項頒發給 Huq 教授的妻子、兒子和女兒，以表揚他為損失及損害基金 (Loss and Damage Fund) 的營運所作出的傑出努力和貢獻。教授

扎耶德二世一等勳章獲獎者：

丹麥發展合作與全球氣候政策部長 Dan Jørgensen 是「全球盤點」(Global Stocktake) 部長級會議的一員，該會議為與談判小組和締約國的協商作出了貢獻。

埃及環境部長 Yasmine Fouad 是阿聯酋和 COP28 主席的積極支持者，亦是財政部長會議的一員，這兩位財政部長為與談判小組和締約國的協商作出了貢獻。

是阿聯酋和 主席的積極支持者，亦是財政部長會議的一員，這兩位財政部長為與談判小組和締約國的協商作出了貢獻。 約旦環境部長 Muawieh Radaideh 博士是一位備受尊敬的 COP28 主席諮詢委員會成員，他在各個締約國中倡導 COP28。

博士是一位備受尊敬的 主席諮詢委員會成員，他在各個締約國中倡導 COP28。 塞內加爾前環境、可持續發展及生態轉型部長，兼相對最不發達國家談判小組 (Least Developed Countries Negotiating Group) 主席 Alioune Ndoye，支持在最受氣候影響的國家對「阿聯酋共識」結果提供意見和支持。

俄羅斯總統氣候特使 Ruslan Edelgeriev 在推動「全球盤點」和談判成果共識方面提供了關鍵支持。

前 G77 及中國古巴主席 Pedro Luis Pedroso Cuesta 大使是 COP28 的堅定支持者，並在圍繞 COP28 談判成果草案（尤其是「全球盤點」）統一 G77 和中國方面發揮了關鍵作用。

大使是 的堅定支持者，並在圍繞 談判成果草案（尤其是「全球盤點」）統一 G77 和中國方面發揮了關鍵作用。 薩摩亞常駐聯合國代表兼小島嶼國家聯盟 (Alliance of Small Island States) 主席 Fatumanava-o-Upolu III Pa'olelei Luteru 博士大使協助確保小島嶼發展中國家的意見和支持納入最終決定，尤其是在減災和損失及損害方面。

聯合國氣候行動特使 Mark Carney 是阿聯酋的支持夥伴，特別是在實現氣候融資和能源領域的關鍵總統行動議程成果方面。

是阿聯酋的支持夥伴，特別是在實現氣候融資和能源領域的關鍵總統行動議程成果方面。 可持續市場倡議 (Sustainable Markets Initiative) 行政總裁 Jennifer Jordan-Saifi 是 COP28 的堅定倡導者，並促進政府高級領導人的參與。

是 的堅定倡導者，並促進政府高級領導人的參與。 兒童投資基金基金會 (Children's Investment Fund Foundation) 行政總裁 Kate Hampton 是 COP28 主席諮詢委員會成員，在 COP28 舉行前和期間提供了寶貴的建議。

是 主席諮詢委員會成員，在 舉行前和期間提供了寶貴的建議。 Crescent Enterprises 行政總裁 Badr Jafar 是 COP28 主席諮詢委員會的專責成員及商業與慈善事業特別代表，他動員多方利益相關方參與商業與慈善氣候論壇，推進淨零排放和自然向好目標。

主席諮詢委員會的專責成員及商業與慈善事業特別代表，他動員多方利益相關方參與商業與慈善氣候論壇，推進淨零排放和自然向好目標。 世界銀行集團行長彭安傑 ( Ajay Banga ) 在氣候會議前是阿聯酋的堅定倡導者，特別是在促進氣候融資成果和國際金融體系改革方面。

) 在氣候會議前是阿聯酋的堅定倡導者，特別是在促進氣候融資成果和國際金融體系改革方面。 BlackRock 的聯合創辦人、董事長兼行政總裁 Larry Fink 是重要的 COP28 主席諮詢委員會成員，他在會議前後為 COP28 提供諮詢。

是重要的 主席諮詢委員會成員，他在會議前後為 提供諮詢。 流動性和可持續發展機構 (Liquidity and Sustainability Facility) 主席兼創辦人 Vera Songwe 博士作為宏觀經濟和債務問題領域的領軍人物，在幫助 COP28 實現全球氣候融資框架和氣候融資成果方面擔當重要角色。

博士作為宏觀經濟和債務問題領域的領軍人物，在幫助 實現全球氣候融資框架和氣候融資成果方面擔當重要角色。 乍得原住民婦女及人民協會 (Association for Indigenous Women and Peoples of Chad ) 主席 Hindou Ibrahim 是 COP28 主席諮詢委員會的堅定成員。

) 主席 Hindou Ibrahim 是 主席諮詢委員會的堅定成員。 非洲氣候基金會 (African Climate Foundation) 董事會主席 Carlos Lopes 教授是 COP28 主席諮詢委員會的重要成員，他向 COP28 提供了寶貴的支持和指導。

教授是 主席諮詢委員會的重要成員，他向 提供了寶貴的支持和指導。 非洲綠色革命聯盟 (Alliance for a Green Revolution in Africa ) 主席Agnes Kalibata 博士提供了她在糧食系統轉型方面的寶貴專業知識，並支持發佈「COP28 阿聯酋可持續農業、彈性糧食系統和氣候行動宣言」。

) 主席Agnes Kalibata 博士提供了她在糧食系統轉型方面的寶貴專業知識，並支持發佈「COP28 阿聯酋可持續農業、彈性糧食系統和氣候行動宣言」。 國際能源署執行董事 Fatih Birol 是 COP28 的支持夥伴，他在 COP28 前動員全球合作，召開了四場高級別能源對話。

是 的支持夥伴，他在 前動員全球合作，召開了四場高級別能源對話。 Saleemul Huq 教授是熱心於解決世界最脆弱群體面臨的氣候挑戰的倡導者，他在離世後獲追頒獎項。他於 2023 年 10 月去世，享年 71 歲，他的妻子 Kashana 帶同兒子和女兒接受總統殿下頒發的獎項。

冰島前總統 Olafur Ragnar Grimsson 以 COP28 主席諮詢委員會成員身份提供政治指導和諮詢。

以 主席諮詢委員會成員身份提供政治指導和諮詢。 前美國總統氣候特使 John Kerry 通過加強全球合作並倡導 COP28，在 COP28 舉行前和期間是阿聯酋積極和忠實的合作夥伴。

SOURCE COP28