跨境電郵成營運關鍵， Coremail如何協助香港企業應對全球化通訊挑戰

1. 退信與延遲問題持續，影響業務連貫性：企業關鍵市場的訂單電郵因 IP 受垃圾郵件牽連而被列入 RBL 黑名單，出現頻繁退信；部分新興市場的研發郵件亦因網絡節點繞遠而延遲數小時，甚至出現無法成功接收的情況。

2. 自建節點成本高昂，效益不彰：企業曾嘗試自行搭建海外節點，但由於缺乏動態調度能力，跨區域郵件往往因節點選擇不當而耗時更久。加上海底光纖故障、地域性擁堵等不可控因素，自建方案未能達到預期效果，維護成本卻持續上升。

3. 跨境釣魚攻擊難防，潛藏數據隱患：境外釣魚郵件、惡意附件通過偽裝繞過基礎防護，不少企業使用的傳統郵件系統（如 Exchange）原生安全能力有限，難以應對複雜攻擊，構成合規與資訊安全風險。

什麼是海外郵件中繼？

海外郵件中繼指企業於多地部署的郵件轉發節點，用於優化跨境電郵路由、提高投遞成功率、降低延遲、減少垃圾郵件拒收風險。

智能海外中繼方案成為突破口 提升穩定性與安全性

隨著企業跨境業務擴張，市場上出現了針對海外郵件穩定性及安全問題的專業解決方案。以 Coremail 安全海外中繼為例，其憑藉全球節點智能調度與境外威脅過濾能力，逐漸成為企業改善通郵體驗的首選方案之一。

「對不少香港企業而言，電郵仍是跨境業務溝通的关键。」Coremail 行政總裁陳磊華表示：「透過穩定海外投遞、加強對境外威脅的防護，我們希望協助企業在日常營運及區域擴展方面更順暢。」

該方案聚焦於解決「退信延遲」、「自建中繼效率受限」及「境外電郵安全風險」三大痛點，透過穩定投遞、成本優化及增強防護，為跨區業務溝通提供可靠支援。

1. 全球智能節點：降低退信與延遲，提升跨境郵件穩定性

Coremail在全球部署的50+智能中繼節點，能做企業自建「做不到的動態調整」：比如中亞發往美國的郵件，會自動避開擁堵的亞洲節點，切換至更高效的中東節點；一旦某區域主節點因網路波動、光纜故障出現異常，系統會自動切換至鄰近備用節點，全程無需人工干預。

2. SDN+DNS 智能調度：最優鏈路匹配，投遞效率有保障

依託SDN智能鏈路調度發明專利+ DNS 智能匹配技術，Coremail會根據郵件目的地、類型（如大檔圖紙、普通通知）自動分配最優鏈路，確保投遞效率優於傳統自建方案，同時大幅節省維護成本。

3. CAC自研反垃圾引擎：99.8%反垃圾攔截率，精准攔截境外威脅

內置的 CAC 郵件雲反垃圾引擎可攔截高達 99.8% 的境外垃圾郵件與釣魚郵件，並將誤判率控制在 0.02% 以下。這有助于企業避免因垃圾郵件而被列入黑名單，亦可補強傳統郵件系統（如 Exchange）在安全能力上的不足。配合專業團隊持續監察與調整，企業能更有效地管理電郵安全風險。

不僅改善通郵表現 亦協助企業提升營運效率

業界普遍認為，提升跨境郵件的穩定性不僅有助改善業務溝通體驗，亦能在營運成本與管理效率方面帶來正面效益。以Coremail安全海外中繼為例，其設計並非單純提供郵件傳輸通道，而是透過「穩定投遞、強化安全、簡化管理」三項能力，協助企業在不同環境下保持可靠的郵件往來。

對於處於出海早期階段的中小企業，或在香港、內地及海外多地設有分支的企業而言，穩定的跨境郵件機制可令關鍵業務郵件更準時送達、資料傳遞更安全，並減少因退信、延遲或安全事件而需額外投入的管理成本。

目前已有逾 20,000 家企業使用Coremail 安全海外中繼方案改善海外郵件的退信、延遲及 IP 黑名單等問題。在全球業務持續發展的背景下，對於本港貿易公司、金融機構及設於香港的跨國企業區域總部等公司而言，具備可靠的海外通郵能力，正逐漸成為企業維持營運一致性及降低風險的重要因素。

關於Coremail：Coremail作為領先的企業電郵解決方案供應商，深耕安全通訊技術逾 26 年。憑藉高穩定性、可擴展架構及AI智能技術，已服務逾20,000家企業客戶，支援超過10億終端用戶，廣泛應用於政府、金融、能源等關鍵行業場景，是企業數碼協作的信心之選。

