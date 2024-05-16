日出茶太推出全新品牌識別設計 打造品牌宣言Cups of Joy每一杯都是歡樂

日出茶太董事長王耀輝表示：「在這個瞬息萬變且充滿挑戰的時代，鮮明的視覺形象與產品優化將是推動Chatime變成一個年輕化且與時俱進的品牌。全新品牌概念旨在吸引消費者並激發好奇心和期待，以一杯杯歡樂犒賞自己。」

日出茶太聯合創始人王麗玉也說明：「Chatime全新品牌概念，致力在每一個時刻提供源源不斷的歡樂予消費者。我們接納消費者的選擇，創造社群氛圍，讓大家能自由、大膽且自信地表達自己。研發的飲品能為消費者提供開心、歡樂的價值，無論是放鬆心情還是為了與親朋好友一同慶祝，又或創造每一天的能量，我們誠摯地歡迎每一位前來Chatime的顧客。」

日出茶太的眾多門市皆推出了客製化選項，包括代糖、無乳和豆奶等替代飲品，這也是日出茶太越來越受歡迎的一大原因。而且，隨著日出茶太菜單上飲品種類的不斷優化，日出茶太已蓄勢待發，將滿足更多消費者的口味需求，並在廣大的茶飲市場上保持競爭優勢。

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SOURCE Chatime