日出茶太推出全新品牌識別設計 打造品牌宣言Cups of Joy每一杯都是歡樂
16 5月, 2024, 16:49 CST
新竹2024年5月16日 /美通社/ -- 全球領先的珍珠奶茶與創新飲料品牌日出茶太(Chatime)今日宣佈推出全新品牌概念、識別設計和宣言，以「Cups of Joy」（每一杯都是歡樂）為品牌核心概念。自2010年起，日出茶太透過其代理合作夥伴成功在印尼、菲律賓、澳洲、加拿大、英國、愛爾蘭、阿拉伯聯合大公國和模里西斯等主要國家布局發展，成功塑造了珍珠奶茶的全球飲用風尚，近期更在印度和泰國積極展店。全新品牌定位瞄準「GEN Z」消費者，以充滿年輕活力的核心精神吸引全球Z世代消費者，一同創造與慶祝日常生活的歡樂時刻。
日出茶太的價值觀和理念旨在推動包容、創新，並為顧客營造全球互聯的社群氛圍。從品牌標誌的優化、標語到新菜單、現代化的包裝和新穎的店面設計，全新品牌設計的所有元素都將從情感層面上吸引消費者與忠誠粉絲建立更深層次的連結，為客群帶來更有趣且美味的品牌體驗。
日出茶太董事長王耀輝表示：「在這個瞬息萬變且充滿挑戰的時代，鮮明的視覺形象與產品優化將是推動Chatime變成一個年輕化且與時俱進的品牌。全新品牌概念旨在吸引消費者並激發好奇心和期待，以一杯杯歡樂犒賞自己。」
日出茶太聯合創始人王麗玉也說明：「Chatime全新品牌概念，致力在每一個時刻提供源源不斷的歡樂予消費者。我們接納消費者的選擇，創造社群氛圍，讓大家能自由、大膽且自信地表達自己。研發的飲品能為消費者提供開心、歡樂的價值，無論是放鬆心情還是為了與親朋好友一同慶祝，又或創造每一天的能量，我們誠摯地歡迎每一位前來Chatime的顧客。」
日出茶太的眾多門市皆推出了客製化選項，包括代糖、無乳和豆奶等替代飲品，這也是日出茶太越來越受歡迎的一大原因。而且，隨著日出茶太菜單上飲品種類的不斷優化，日出茶太已蓄勢待發，將滿足更多消費者的口味需求，並在廣大的茶飲市場上保持競爭優勢。
如需瞭解有關日出茶太及其加盟的更多訊息，請造訪：Chatime.com.tw/en/。
SOURCE Chatime
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