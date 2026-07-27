台灣投資人最後入手機會：入手杜拜 DAMAC Chelsea Residences 住宅

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Damac Properties

27 7月, 2026, 08:00 CST

台北2026年7月27日 /美通社/ -- 阿拉伯聯合大公國及中東地區最大的民營房地產開發商 DAMAC Properties 將於 7 月 28 日在台北萬豪酒店正式發表 Chelsea Residences by DAMAC 的最後一座住宅大樓。在此第六座落成以前，前五座大樓已全部售罄，銷售成績斐然。  

此指標性建案由 DAMAC 與 Chelsea Football Club 合作開發，坐落地段擁抱水景風光，品牌授權聯名的住宅定位加上以生活風格為導向的設計，深受投資人及自住買家青睞，市場需求強勁。 隨著最後一座大樓正式推出，這也是擁有全球首座足球主題品牌住宅公寓的最後機會。

Chelsea Residences by DAMAC
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DAMAC Properties 總經理 Amira Sajwani 表示：「Chelsea Residences by DAMAC 匯聚了享譽全球的足球品牌、得天獨厚的濱水地段，以及 DAMAC 一貫的奢華生活理念。 隨著最後一座大樓正式推出，投資人將迎來難得的機會，成為這座獨具特色的濱海住宅社區的一員，盡享遼闊海景、以健康生活為核心的完善設施，以及融合卓越表現、休閒娛樂與度假式生活的生活方式。」

截至 2025 年，杜拜已成為全球品牌住宅市場的領導者，品牌住宅交易量較去年同期成長 26%，交易總值則較去年同期成長 51%。 品牌住宅的價格具有明顯的溢價優勢，最高可比非品牌住宅高出 64%。[1] 

在此市場背景下，Chelsea Residences by DAMAC 以獨特的品牌住宅定位脫穎而出，結合全戶海景公寓，以及圍繞足球、健康生活與度假式生活精心打造的專屬設施，為住戶帶來與眾不同的居住體驗。

Chelsea Residences Tower C 現推出限量戶數，提供一房、兩房及三房住宅可供選購。 售價新台幣 2,230 萬元（697,073 美元）起，建築面積 827 平方英尺起。

除了可飽覽一望無際的海景及杜拜天際線外，住戶還可享有多項專屬設施，包括阿聯唯一的頂樓足球場、以 Chelsea Football Club 隊色為靈感打造的藍沙海灘、海灘俱樂部，以及運動員訓練中心。

DAMAC 已在杜拜交付逾 5 萬戶住宅，並將於 2026 年再交付 8,800 戶，始終致力於打造以生活風格為核心的社區，讓日常生活昇華為沉浸式的居住體驗。

[1] https://www.cbre.ae/insights/figures/uae-branded-residences-report-2025 

SOURCE Damac Properties