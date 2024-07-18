地產開發商 Dar Global 宣佈與特朗普集團合作，於 2025 年推出標誌性的杜拜特朗普大廈

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Dar Global

18 7月, 2024, 22:45 CST

阿聯酋杜拜2024年7月18日 /美通社/ -- 豪華國際地產開發商 Dar Global 宣佈與特朗普集團（The Trump Organization）合作，建立標誌性的杜拜特朗普大廈（Trump Tower）。這個非凡發展項目位於杜拜的優越位置，為該地區樹立豪華酒店和住宅生活的全新典範。地理位置和設計將於 2024 年底前揭露。

杜拜特朗普大廈（Trump Tower Dubai）將成為結合優雅與精緻的信標，可以憑藉其無與倫比的設施吸引和刺激住客和訪客。該項目將包括著名的特朗普酒店（Trump Hotel）和品牌住宅單位，每個單位均展示最先進的設施和世界一流的服務。特朗普大廈以其獨特的風格和奢華，為住客和訪客提供非凡的生活體驗。這個地標項目已準備成為杜拜最受歡迎的地標之一。

DAR GLOBAL ANNOUNCES THIRD COLLABORATION WITH TRUMP ORGANIZATION TO LAUNCH ICONIC TRUMP TOWER DUBAI IN 2025
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特朗普集團（The Trump Organization）執行副主席 Eric Trump 表示：「我們很榮幸能透過與世界一流的奢侈品開發商 Dar Global 合作推出標誌性的杜拜特朗普大廈（Trump Tower Dubai），進一步擴大我們在該地區的業務。杜拜特朗普大廈（Trump Tower Dubai）展示了我們對卓越和奢華的承諾，我們期待在杜拜這個世上最具活力的城市之一實現我們的願景。」

͏Dar Global͏行政總裁Ziad El Chaar͏表示：「盛大推出杜拜特朗普大廈（Trump Tower Dubai），正好補充了杜拜奢侈品市場以及 Dar Global 著名的酒店和住宅產品組合。這個獨特的豪華項目將增強我們在該地區創造定制地標物業的成就，並有助於提升杜拜的天際線，同時突出杜拜作為國際大都會的聲譽。作為全球卓越和精緻的信標，杜拜特朗普大廈（Trump Tower Dubai）將是一個標誌性項目，一定會重新定義杜拜豪華生活，同時吸引全球觀眾。」

免責聲明：杜拜特朗普大廈（Trump Tower Dubai）並非由特朗普集團（The Trump Organization）或其任何現任或前任主要人士或關聯公司擁有、開發或銷售。本物業的所有者和開發商 Dar Al Arkan Properties LLC 在許可下使用「Trump」名稱和標記，本許可證可能根據其條款終止或撤銷。

SOURCE Dar Global

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