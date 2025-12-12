貿澤電子榮獲 EE Awards Asia 2025 雙獎肯定 持續引領工程創新力量

新聞提供者貿澤電子
上海2025年12月12日 /美通社/ -- 提供種類最齊全的半導體與電子元件™、專注於新產品導入的授權代理商貿澤電子 (Mouser Electronics)於EE Awards Asia 2025亞洲金選獎頒獎典禮中榮獲「產業服務獎金選優秀國際品牌代理商」和「五年成就獎Engineers' Choice Award」兩大獎項。此次獲獎再度展現了貿澤電子在電子產業的深厚實力與持續創新的投入。
貿澤電子亞太區行銷暨企業發展副總裁田吉平表示:「我們深感榮幸獲得本次EE Awards榮譽，也要向所有合作夥伴與客戶表示衷心的感謝。隨着電子科技的快速發展，工程師們往往需要在第一時間取得最新元件，以確保競爭力，貿澤電子憑藉豐富的產品線和高效率的供應管理體系，能夠快速引入全球原廠最新發布的半導體和電子元件，協助工程師加速研發與設計進程。今年，貿澤電子新增超過60家供應商合作伙伴，且其中許多新供應商和產品都屬於自動化領域，這將爲我們帶來重要的增長機會。未來，貿澤將繼續拓展上下游的合作，精準掌握市場動態和需求，積極投入技術研發和創新，以優質的服務推動電子產業邁向新高度。」
當前，AI、5G、物聯網等技術在多個場景應用中快速擴展，對電子元件性能和品質需求也隨之提升。身為全球NPI原廠授權代理商，貿澤電子致力於爲工程師和採購客戶快速引入國際新品與技術，並根據不同市場推出在地化電商平台，整合產品、技術文章、設計工具等一站式資源，推動研發創新。貿澤電子擁有的垂直升降模塊（VLM）安裝數，目前已運行超過150臺为全球最大，並對代理中心持續建設，後續將安裝更多的先進設備。面對製造業的快速數位轉型，貿澤亦持續擴充工業自動化的產品陣容和技術內容，支援工廠自動化、機器人、智慧製造、工業物聯網等多元應用，加速推動製造產業邁向智慧化、數位化。
貿澤電子為原廠授權代理商，提供全世界種類最齊全與採用最新技術的半導體、電子元件與工業自動化產品 ，支援客戶最新的設計開發專案。貿澤為客戶提供100% 通過認證的原廠產品，且能完整追溯至產品的各個製造商。 為幫助客戶加快設計速度，貿澤網站上還提供了龐大的技術資源庫，包含技術資源中心，加上產品資料表、供應商專屬的參考設計、應用說明、技術設計資訊、工程工具等豐富的設計資源。
貿澤的用戶電子報即時提供當前產業最受關注的產品、技術與應用的最新資訊與專業報導，同時，為滿足工程師們細緻的研發分類與資訊需求，貿澤領先業界提供了訂閱者最完善的偏好設定，讓用戶能根據自己當下所需精確地客製想要接收到的訂閱內容。如需進一步瞭解新興技術、產品趨勢等資訊，歡迎前往下列網站訂閱您專屬的貿澤電子報：https://sub.info.mouser.com/subscriber-tc。
貿澤電子是一家授權半導體與電子元件代理商，專注於為設計工程師與採購人員快速引進來自製造商合作夥伴的新產品。做為一家全球代理商，Mouser.com支援多國語言及貨幣，並提供超過1200家領導品牌的680多萬種產品。貿澤在全球擁有28個客戶服務中心，透過當地語言、貨幣與時區為客戶提供優質技術支援，並從美國德州達拉斯南方占地9.3萬平方公尺的先進倉儲設備，將產品運送至全球超過223個國家/地區、65萬個顧客的手中。想進一步了解貿澤，請瀏覽www.mouser.com。
