貿澤電子榮獲 EE Awards Asia 2025 雙獎肯定 持續引領工程創新力量

上海2025年12月12日 /美通社/ -- 提供種類最齊全的半導體與電子元件™、專注於新產品導入的授權代理商貿澤電子 (Mouser Electronics)於EE Awards Asia 2025亞洲金選獎頒獎典禮中榮獲「產業服務獎金選優秀國際品牌代理商」和「五年成就獎Engineers' Choice Award」兩大獎項。此次獲獎再度展現了貿澤電子在電子產業的深厚實力與持續創新的投入。

貿澤電子亞太區行銷暨企業發展副總裁田吉平表示:「我們深感榮幸獲得本次EE Awards榮譽，也要向所有合作夥伴與客戶表示衷心的感謝。隨着電子科技的快速發展，工程師們往往需要在第一時間取得最新元件，以確保競爭力，貿澤電子憑藉豐富的產品線和高效率的供應管理體系，能夠快速引入全球原廠最新發布的半導體和電子元件，協助工程師加速研發與設計進程。今年，貿澤電子新增超過60家供應商合作伙伴，且其中許多新供應商和產品都屬於自動化領域，這將爲我們帶來重要的增長機會。未來，貿澤將繼續拓展上下游的合作，精準掌握市場動態和需求，積極投入技術研發和創新，以優質的服務推動電子產業邁向新高度。」