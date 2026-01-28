《自然-通訊》發表埃諾格魯肽注射液Ⅲ期EECOH-1研究結果

基於療法策略，治療24周後，埃諾格魯肽注射液0.6mg、1.2mg組HbA 1c 降幅，均顯著高於安慰劑組，其中1.2mg組降幅達2.43%。埃諾格魯肽0.6mg、1.2mg組HbA 1c <7.0%、HbA 1c ≤6.5%的達標患者比例顯著高於安慰劑組，其中1.2mg組HbA 1c <7.0%的達標比例高達80.3%。結果表明，埃諾格魯肽注射液可高效降低HbA 1c ，提高HbA 1c 達標率，呈現劑量相關性，且療效可穩定持續至52周。

埃諾格魯肽注射液還可以顯著降低體重，治療24周，0.6mg、1.2mg組體重相對基線分別下降4.51%、4.74%。此外，埃諾格魯肽注射液各劑量組可以改善心血管代謝風險指標（包括空腹血糖、餐後2小時血糖、腰圍、臀圍、體重指數等），提高胰島β細胞功能，帶來全面代謝綜合獲益。

埃諾格魯肽注射液的整體安全性和耐受性良好。最常見不良事件為胃腸道反應和食慾減退，絕大多數為輕、中度，持續時間短，主要發生在劑量遞增期。因不良事件終止用藥的發生率較低，未發生重度低血糖事件。

「此前埃諾格魯肽注射液的Ⅱ期臨床研究結果已發表於《自然-通訊》，很高興看到埃諾格魯肽注射液單藥治療2型糖尿病的Ⅲ期研究結果再次在《自然-通訊》上發表，研究結果表明埃諾格魯肽注射液不僅可以顯著降低2型糖尿病患者的血糖，還具有降低體重、改善代謝相關指標的綜合獲益。埃諾格魯肽，是全球首個有望獲批的偏向型GLP-1受體激動劑，也是由國人完全自主研發的創新藥。憑借其獨特的cAMP偏向型激動劑機制，我們觀察到患者的HbA 1c 降幅更為顯著，且血糖達標率也更高。我國糖尿病患者人數居世界第一，未來埃諾格魯肽注射液也將為2型糖尿病臨床治療帶來新的有效選擇，並提供高質量循證醫學證據。」

「作為全球首個有望獲批的cAMP偏向型GLP-1受體激動劑，目前埃諾格魯肽注射液針對肥胖症的Ⅲ期臨床SLIMMER研究和聯合二甲雙胍治療2型糖尿病的Ⅲ期臨床EECOH-2研究均已發表於《柳葉刀•糖尿病與內分泌學》。加之此次EECOH-1研究榮登《自然-通訊》，這一系列成果印證了先為達生物的創新能力，也為代謝疾病領域的治療迭代注入全新動力。」

關於埃諾格魯肽

埃諾格魯肽注射液（Ecnoglutide injection，曾用名：伊諾格魯肽）是由先為達生物自主研發、有望成為全球首個獲批的cAMP偏向型GLP-1受體激動劑，依托卓越的藥物設計，其臨床療效及產能可擴展性得到顯著提升。埃諾格魯肽已成功完成三項Ⅲ期臨床試驗，用於成人2型糖尿病患者血糖控制及成人超重/肥胖患者長期體重管理的兩項適應症已在中國提交上市申請並獲受理。埃諾格魯肽注射液在Ⅰ期到Ⅲ期臨床試驗中均展現出良好的安全性和顯著的藥效學和療效特徵，研究結果均已發表於代謝領域頂級期刊，彰顯出其在代謝性疾病治療領域的巨大潛力。

關於先為達生物

先為達生物是一家接近商業化階段的生物醫藥公司，致力於滿足體重管理領域的迫切醫療需求。公司建立了以核心資產（埃諾格魯肽注射液等）為基石的強大產品管線，先為達生物擁有偏向型激動劑發現平台、口服肽給藥平台、半衰期延長平台，並基於這三大核心技術平台確立了一系列候選藥物，構建了覆蓋GLP-1及其協同機制的全面的產品管線，為代謝性疾病患者提供注射和口服等可持續且高質量的治療方案。

