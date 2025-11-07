騰盛博藥宣佈在《自然-醫學》發表ENSURE II期研究結果

研究結果為小干擾核糖核酸（ siRNA ）及治療性疫苗在乙肝功能性治癒策略中的貢獻提供了科學洞見

中國北京和美國北卡羅萊納州達勒姆市 2025年11月7日 /美通社/ -- 騰盛博藥生物科技有限公司（「騰盛博藥」或「公司」，股票代碼：2137.HK），一家致力於針對患者需求未被滿足的疾病開發治療方案，以改善患者健康狀況和治療選擇的生物技術公司，今日宣佈其ENSURE II期研究結果已發表於同行評審期刊《自然-醫學》。研究評估了siRNA藥物elebsiran聯合聚乙二醇干擾素α（PEG-IFNα）治療方案的有效性和安全性，並將PEG-IFNα單藥治療方案作為對照組。此外，該研究還探討了乙肝治療性疫苗BRII-179在識別免疫應答患者及提高乙肝表面抗原（HBsAg）清除率中的潛在作用。

標題為《Elebsiran和PEG-IFNα治療慢性乙型肝炎感染：一項部分隨機、開放標籤的II期臨床試驗》的文章現已上線【鏈接】。

ENSURE研究在病毒抑制的慢性HBV患者中分兩部分進行。在第一部分（隊列1-3）中，未接受過BRII-179給藥的參與者隨機接受48周的PEG-IFNα單藥治療，或聯合elebsiran治療（每4周給藥一次（Q4W），劑量為200mg或100mg）。在第二部分（隊列4）中，在先前已完成的II期研究（BRII-179-835-001）中接受過9劑elebsiran聯合BRII-179給藥的參與者，根據乙肝表面抗體（anti-HBs）滴度峰值水平（分別為≥10 IU/L或<10 IU/L）被分類為BRII-179抗-HBs應答者或無應答者，隨後在ENSURE研究中接受48周的elebsiran（100 mg Q4W）聯合每週PEG-IFNα治療。

該論文的關鍵結果包括：

隊列1-3： 在治療結束後24周，在隊列2（elebsiran 200mg + PEG-IFNα）的19名參與者中4例（21.1%）實現了HBsAg清除；在隊列3（elebsiran 100 mg + PEG-IFNα）的18 名參與者中6例（33.3%）實現了HBsAg清除。相比之下，隊列1（PEG-IFNα單藥）18名參與者中僅有1例（5.6%）實現了HBsAg清除。

在治療結束後24周，參與者中BRII-179抗-HBs應答者的應答率為41.1%（19名參與者中8名），顯著高於無應答者（12名參與者中1名，8.3%）。所有 31名參與者中有9名（29.0%）實現了HBsAg清除。此外，BRII-179抗-HBs應答者比無應答者更快速地實現了HBsAg降低和清除。 在所有研究隊列中，Elebsiran與PEG-IFNα聯合療法總體安全且耐受性良好。

第1-3隊列採用的隨機、陽性對照設計，是驗證elebsiran聯用相較於PEG-IFNα單藥治療臨床獲益的金標準，為未來siRNA藥物在乙型肝炎功能性治癒上的研發提供了重要基準。

隊列4的創新設計探索了一種基於患者反應的治療方案，旨在實現更個性化的治療決策，既能最大化高獲益人群的應答率，又能避免其他患者接受不必要且冗長的治療。

其他重要觀察結果包括：1) BRII-179聯合elebsiran治療的經治參與者出現HBsAg降低和清除的速度更快，表明BRII-179可能通過激活免疫系統，增強其對後續治癒性療法的響應能力；2) 50%（4/8）實現HBsAg持續清除的抗-HBs應答者在先前BRII-179-835-001研究中入組時基線HBsAg水平超過1,500 IU/mL，表明BRII-179可能在HBsAg基線水平較高的患者中誘導抗-HBs應答。憑借其良好的安全性特徵，BRII-179有望在不同HBsAg基線水平的患者中發揮獨特的患者免疫和富集作用，從而擴大未來治癒性治療方案的適用人群範圍。

ENSURE研究的首席研究者賈繼東教授表示：「ENSURE研究旨在為慢性乙型肝炎的治癒性療法提供亟需的科學依據並回答其中一些關鍵的科學問題。令人鼓舞的是，24周隨訪數據與治療結束時的結果趨勢一致，該結果為elebsiran的額外臨床獲益提供了進一步的支持，同時提示了BRII-179在激活慢性乙肝患者免疫並富集該人群以實現更高功能性治癒率方面的潛在新作用。我們期待在後續的驗證性研究中進一步確認這些發現。」

關於乙型肝炎

乙型肝炎病毒（HBV）感染是世界上最重大的感染性疾病威脅之一，全球感染人數超過2.54億。[1]慢性HBV感染是肝臟疾病的主要原因，每年約有82萬人死於慢性HBV感染的併發症。[1]中國慢性HBV感染人數達8,700萬，非常值得關注。[2]

關於BRII-179

BRII-179是一種基於重組蛋白質的新型HBV 免疫治療候選藥物，可表達HBV的Pre-S1、Pre-S2和S表面抗原，旨在誘導增強和廣泛的B細胞和T細胞免疫應答。2023年11月，中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）授予BRII-179突破性治療品種認定。

關於Elebsiran

Elebsiran是一種經皮下注射給藥的靶向乙型肝炎病毒（HBV）的小干擾核糖核酸（siRNA）研究性藥物，旨在降解HBV RNA轉錄本及限制乙型肝炎表面抗原的產生，其具有針對HBV及丁型肝炎病毒（HDV）的直接抗病毒活性。其是首個進入臨床的採用增強穩定化學增強技術的siRNA，以增強穩定性並最大程度地減少脫靶活性，從而有可能提高治療指數。騰盛博藥於2020年從Vir Biotechnology, Inc. 獲得了在大中華地區開發和商業化elebsiran的獨家權益。2024年5月，中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）授予elebsiran突破性治療品種認定。

