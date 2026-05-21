強化商用車自主關鍵技術！寰宇宏科技攜手旭春建構國產 EPS 平台

軟硬實力深度整合，打造一體化量產供應鏈

此次寰宇宏與旭春的戰略合作，並非單純的產品採購，而是深度技術整合的成果。雙方結合了在車用電控與轉向機構領域逾十年的開發與量產經驗，採取「軟硬一體」的研發策略。

寰宇宏科技憑藉其在車用系統整合與軟體定義車輛（SDV）領域的優勢，負責核心電控系統（ECU）的設計、底盤控制邏輯、控制韌體研發以及整車系統的通訊整合；而旭春則發揮其在 EPS 精密機構設計、高負載轉向機構與自動化製造實力。透過從上游研發、中游製造到下游測試資源的垂直整合，雙方建立起一套完整的一體化能力。這不僅有效降低了台灣車廠對海外技術的依賴，更透過在地供應鏈，將過往需耗時數月的技術支援與修整時程，縮短至以「天」為單位，顯著提升了台灣車用電子產業的市場反應速度。

自動駕駛的核心神經：精準執行 ADAS 與自動化決策

在自動駕駛系統的階層架構中，如果說感測器（如光達、雷達）是「眼睛」，決策電腦是「大腦」，那麼 EPS 轉向系統就是最關鍵的「執行肌肉」。寰宇宏指出，EPS 在智慧底盤中扮演著連結數位指令與物理動作的核心角色。

寰宇宏自主開發的運動控制演算法，能精準接收來自先進駕駛輔助系統（ADAS）的指令，將數位訊號細膩地轉化為轉向扭力。無論是在高速公路上的車道維持、緊急避障，還是都市複雜路段的自動轉向，這套國產 EPS 系統皆能確保轉向動作的平順性與精準度。更重要的是，系統內建多重冗餘安全設計，在任何電子訊號異常時仍能確保機械接管的安全，這對於自動駕駛技術從封閉場域走向實際道路（On-road）應用，具有關鍵性的安全保障意義。

模組化與參數化設計：賦予車廠開發的高靈活性

本次 EPS 平台化布局的一大技術核心，在於「高度模組化」與「參數化」的軟體架構。傳統進口 EPS 系統往往是封閉式的，車廠在導入不同規格車型時，常需支付高昂的權利金要求國外原廠修改參數。

寰宇宏提供的解決方案則徹底解決了此痛點。透過平台化設計，系統可根據不同載重等級（輕型、中型、重型）與不同的底盤架構進行模組化調整。車廠開發人員能透過參數化調校工具，針對不同車輛的操駕感受、路感回饋以及不同載重情況下的助力曲線進行設定。這種高度的自定義能力，讓車廠能大幅節省整車開發成本，並將新車開發時程（Time-to-Market）縮短約 30% 至 40%，成為台灣車廠搶佔國際電動商用車市場的一大利器。

接軌國際：符合 UN R79 法規並驗證 ACSF 高階功能

為了進軍國際供應鏈，寰宇宏與旭春在研發之初即依循最高國際安全標準。目前該系統已完全符合聯合國車輛安全法規 UN R79 規範，並順利通過 ACSF-C（自動車道變換控制）功能驗證。這代表該 EPS 系統不僅能執行基礎的轉向輔助，更具備支持 Level 2+ 甚至 Level 3 自動駕駛功能的硬體與控制基礎。

目前寰宇宏正積極朝向 ACSF-E（具備感知環境能力之自動轉向）等更高階功能邁進，確保系統在功能安全性（Functional Safety）符合 ISO 26262 等國際認證要求。目前，該 EPS 系統已在台灣及海外多個測試場域完成嚴苛的道路實測，導入車輛數已超過一千台，涵蓋電動巴士、物流貨車及特殊用途作業車。

佈局全球：2027 年啟動跨國量產與技術出口

寰宇宏科技透露，目前已與日本、新加坡、美國及土耳其等多國車廠與系統整合商展開合作驗證，針對不同國家的法規環境與道路特色進行在地化參數優化。預計在 2027 年至 2030 年間，隨著全球商用車電動化與自動化的滲透率提升，這套國產 EPS 平台將逐步進入大規模量產與海外市場應用。

邁向線控底盤新時代，掌握次世代技術定義權

寰宇宏科技表示，國產化不僅是出於成本與供應鏈穩定性的考量，更是為了在未來的「線控底盤（Drive-by-Wire）」新時代掌握技術定義權。隨著車輛架構轉向中央集中式電控（Zonal Architecture），轉向系統將由傳統的機械輔助件，進化為底盤控制模組中的關鍵節點。

未來，寰宇宏將持續深化與旭春的戰略合作，推動電控系統與機械結構的高集成化開發（X-by-Wire），並強化台灣在智慧底盤關鍵技術的研發能量。寰宇宏強調，透過建立完整的在地研發體系與供應鏈，台灣將有機會從過去的零組件代工，晉升為具備定義智慧底盤系統能力的關鍵技術輸出國，攜手全球夥伴共同開拓智慧交通的新版圖。

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SOURCE 寰宇宏科技