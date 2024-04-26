極兔發佈首份 ESG報告，推動全鏈路綠色運營，讓可持續物流惠及全球

香港2024年4月26日 /美通社/ -- 全球綜合物流服務運營商J&T極兔速遞 （J&T Express，簡稱「極兔速遞」或「極兔」）於今日發佈了首份環境、社會及管治（ESG）報告，從公司治理、環境管理、產品與服務、信息安全與隱私保護、員工發展等方面詳細披露了2023年的重點實踐行動與績效成果，體現其「成為健康、長久的企業」的承諾和決心。

強化治理能力，夯實可持續運營基礎

在ESG管理方面，極兔搭建了從上至下的ESG治理架構，涵蓋了董事會、ESG工作組以及各個職能部門，共同協調開展公司的ESG管理工作。 在公司治理方面，極兔致力於建立完善的公司治理架構，持續強化合規及風險管理體系與管理能力，並通過持續的宣導與培訓，打造穩健、廉潔和公正的商業環境，為公司健康、可持續的運營打下堅實基礎。 2023年，極兔商業道德培訓覆蓋超5.8萬人次。

綠色低碳發展，推動全鏈路綠色運營

極兔積極踐行綠色低碳發展，全面覆蓋從收件、中轉、派件環節和最後的包裝回收等全鏈路環節。 極兔推廣使用可降解包裝材料、電子面單以及循環箱、循環中轉袋等綠色包裝，設置包裝回收裝置，減少包裝對於環境的影響。 截至2023年底，循環中轉袋累計投放約2,560萬個，累計循環使用次數超過110,080萬次。

在綠色運輸方面，極兔建立了線路油耗管理、優化運輸結構、優化能源結構、駕駛員節能培訓四位一體的綠色運輸模式，推進能源節約與運輸能源結構轉型。 2023年，極兔引進150輛LNG車輛、啟用63台智慧駕駛車輛用於幹線運輸。

極兔參考氣候相關財務信息披露工作組（Task Force on Climate-related Financial Disclosures， TCFD）建議，構建了以治理架構、風險管理、管理策略、指標與目標為核心的氣候變化管理體系，識別氣候變化風險和機遇，並採取相應的管理行動，努力應對、 適應氣候變化，為減緩氣候變化提供助力。

提供優質物流解決方案，保障信息與隱私安全

極兔致力於為客戶提供優質的物流解決方案，搭建了完善的產品體系，包括兔優達、代收貨款、保價等快遞產品與解決方案，並不斷優化快件運輸流程、持續提升客戶服務體驗。 同時，極兔大力發展國際寄遞物流的戰略，推動國際產業鏈、供應鏈的構建與發展。

極兔實施全球網絡安全和隱私保護措施，持續完善信息安全和隱私保護管理機制，對個人信息生命週期進行全方位保護，通過網絡安全建設、定期信息安全內部審計、員工信息安全意識培訓等行動，保障快件信息安全，確保客戶隱私信息得到妥善保護。 2023年，極兔獲得了ISO 27001、ISO 27701等多項權威信息安全體系認證。

支持員工發展，共創美好社會

人才是支撐極兔發展的核心動力，公司努力打造多元、平等、包容的工作環境，為員工提供多樣化的溝通渠道和員工福利以及各類培訓支持，不斷完善安全管理體系建設，賦能員工成長與發展。

極兔充分發揮業務優勢，在業務經營所在地的社區，通過環保公益、災后援助、鄉村教育、助農發展和幫扶特殊群體等方面，積極助力美好社會的建設和發展。 例如，在泰國，極兔發起了綠色快遞創新視頻大賽，帶動大學生和社會公眾廣泛參與，促進綠色快遞的創新發展；在中國，積極推進快遞進村、助力鄉村教育，開設農特快遞專線，覆蓋超過22萬個村莊，並聯合多個公益機構為偏遠地區鄉村學校提供物資支持；在印尼，發起J& T超級賣家項目，通過商業競賽與中小企業孵化器助力更多年輕創業者實現夢想，還舉辦J&T Connect活動，為殘疾人設立的中小微企業提供創業援助。

未來，極兔將繼續秉承「客戶為本、效率為根」的宗旨，努力創造社會價值、引領行業高質量發展，在提升商業效率和服務質量的同時，賦能員工發展、推動綠色環保，以高效連接世界，讓物流惠及全球。

關於J&T極兔速遞

J&T極兔速遞是一家全球綜合物流服務運營商，快遞業務在全球規模最大及增長最快的東南亞和中國市場處於領先地位。公司創立於2015年，快遞網絡覆蓋印尼、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡、中國、沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西和埃及共13個國家。秉承「客戶為本、效率為根」的宗旨，J&T極兔速遞致力於透過智能化的基礎設施，數字化的物流網絡，為客戶提供全場景化的物流解決方案，以高效連接世界，讓物流惠及全球。

SOURCE J&T極兔速遞