全球最大 eSIM 市集 Airalo 突破 1000 萬使用者大關，推出面向經銷商和企業的 B2B 平台

特拉華州劉易斯2024年5月31日 /美通社/ -- Airalo 今日宣佈其使用者數量突破 1000 萬大關，鞏固了其全球最大 eSIM 市集的地位。除此成就之外，該科技公司自豪地面向全球旅行社、經銷商和企業推出其最新創新成果，即一體化 B2B 及 B2B2C 平台 Airalo Partners。

此里程碑進一步使 Airalo 成為國際旅客首選的連接解決方案。Airalo 在全球超過 230 個國家和地區擁有逾 1000 萬使用者，提供 53 種服務語言。Airalo 是多個國家和地區行動應用程式商店排名第 1 的旅行應用程式，凸顯其全球吸引力。

Airalo 聯合創始人 Abraham Burak 和 Ahmet Bahadir Özdemir

除了驚人的使用者增長之外，Airalo 還贏得了超過 5000 家合作夥伴的信賴，這些夥伴依靠 Airalo 的服務來擴充業務、增加收入並保持其使用者、客戶和員工之間的聯絡。為改善合作夥伴的體驗，Airalo 推出了 B2B/B2B2C 平台 Airalo Partners，讓企業能夠輕鬆購買、管理並與其客戶或員工共享 eSIM。Airalo Partners 將進一步完善 Airalo 現有的合作夥伴計劃，包括廣受全球企業採用的「Airalo Partner API」及「Airalo Affiliate 計劃」。

聯合創始人 Abraham Burak 和 Ahmet Bahadir Özdemir 對突破 1000 萬使用者大關以及推出全新產品 Airalo Partners 表示興奮：「我們很高興看到數億旅客在 Airalo 找到了滿足他們需求的解決方案，同時很榮幸與他們共同譜寫旅行互聯的新篇章。憑藉我們的新平台 Airalo Partners，以及一系列企業對企業服務，Airalo 將為全球各地的企業和機構提供創新且實惠的解決方案。」

Airalo 為全球數億人持續引領全球旅行互聯的革新。展望未來，Airalo 將繼續致力於擴展業務版圖、提升服務質素，並積極建立新的合作夥伴關係，進一步服務全球旅客。

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關於 Airalo

Airalo 於 2019 年由 Ahmet Bahadir Özdemir 和 Abraham Burak 共同創辦，是全球首個也是規模最大的 eSIM 市集。Airalo 提供涵蓋逾 200 個國家和地區的 eSIM 套餐，讓旅客即時連接行動網絡。Airalo 擁有數百萬使用者，團隊遍佈全球 55 個國家和地區，正引領全球互聯革新，為全球旅客提供便捷服務。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.airalo.com 和 www.partners.airalo.com。

SOURCE Airalo