全球最大 eSIM 市集 Airalo 突破 1000 萬使用者大關，推出面向經銷商和企業的 B2B 平台

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Airalo

31 5月, 2024, 01:53 CST

特拉華州劉易斯2024年5月31日 /美通社/ -- Airalo 今日宣佈其使用者數量突破 1000 萬大關，鞏固了其全球最大 eSIM 市集的地位。除此成就之外，該科技公司自豪地面向全球旅行社、經銷商和企業推出其最新創新成果，即一體化 B2B 及 B2B2C 平台 Airalo Partners。

此里程碑進一步使 Airalo 成為國際旅客首選的連接解決方案。Airalo 在全球超過 230 個國家和地區擁有逾 1000 萬使用者，提供 53 種服務語言。Airalo 是多個國家和地區行動應用程式商店排名第 1 的旅行應用程式，凸顯其全球吸引力。

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Airalo 聯合創始人 Abraham Burak 和 Ahmet Bahadir Özdemir
Airalo 聯合創始人 Abraham Burak 和 Ahmet Bahadir Özdemir

除了驚人的使用者增長之外，Airalo 還贏得了超過 5000 家合作夥伴的信賴，這些夥伴依靠 Airalo 的服務來擴充業務、增加收入並保持其使用者、客戶和員工之間的聯絡。為改善合作夥伴的體驗，Airalo 推出了 B2B/B2B2C 平台 Airalo Partners，讓企業能夠輕鬆購買、管理並與其客戶或員工共享 eSIM。Airalo Partners 將進一步完善 Airalo 現有的合作夥伴計劃，包括廣受全球企業採用的「Airalo Partner API」及「Airalo Affiliate 計劃」。

聯合創始人 Abraham BurakAhmet Bahadir Özdemir 對突破 1000 萬使用者大關以及推出全新產品 Airalo Partners 表示興奮：「我們很高興看到數億旅客在 Airalo 找到了滿足他們需求的解決方案，同時很榮幸與他們共同譜寫旅行互聯的新篇章。憑藉我們的新平台 Airalo Partners，以及一系列企業對企業服務，Airalo 將為全球各地的企業和機構提供創新且實惠的解決方案。」

Airalo 為全球數億人持續引領全球旅行互聯的革新。展望未來，Airalo 將繼續致力於擴展業務版圖、提升服務質素，並積極建立新的合作夥伴關係，進一步服務全球旅客。

如有傳媒查詢，請聯絡 [email protected]

關於 Airalo

Airalo 於 2019 年由 Ahmet Bahadir Özdemir 和 Abraham Burak 共同創辦，是全球首個也是規模最大的 eSIM 市集。Airalo 提供涵蓋逾 200 個國家和地區的 eSIM 套餐，讓旅客即時連接行動網絡。Airalo 擁有數百萬使用者，團隊遍佈全球 55 個國家和地區，正引領全球互聯革新，為全球旅客提供便捷服務。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.airalo.comwww.partners.airalo.com

SOURCE Airalo