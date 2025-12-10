波動市場中的收益策略-- 南方東英國指備兌認購期權主動型ETF (2802.HK) 明日於香港交易所上市

備兌認購期權策略是一種期權交易策略，它涉及持有特定資產（例如股票、商品、債券、貨幣或指數）的多頭頭寸，同時賣出同一資產的認購期權。其表現因市場環境而異。在盤整市場中，此策略往往表現最佳，因為期權金可以提供更穩定的收益，且行權風險較低。牛市行情通常會導致備兌認購期權策略的收益最低。認購期權的行權會強制支付現金或清算多頭位置。收益上限為認購期權的行使價格加上收到的期權金。在熊市中，期權金可以抵消部分市場下跌造成的損失。然而，期權金可能無法完全彌補市場大幅下跌所造成的損失。

南方東英 CEO 丁晨表示：「自我們於 2008 年成立以來，南方東英一直致力為亞洲投資者提供高質量、創新的投資工具。今天，我們很自豪地推出南方東英國指備兌認購期權主動型ETF（2802.HK），為投資者提供一項新的收益方案，旨在帶來每月派息並在波動市場中提高韌性。」

經過十餘年的發展，南方東英作為ETF發行商不斷創新，資產管理規模達至全港第二，成功地樹立了在香港ETF行業的領先地位。通過建立健康的ETF生態系統並管理香港和新加坡市場的63隻ETP和4隻互惠基金，南方東英的總資產管理規模達到279億美元（截至2025年11月30日）*。2025年，香港交易最活躍的前10名ETP中有6隻由南方東英管理**。

[1] 基金經理擬每月宣佈及派發股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金經理可按其酌情權從資本中撥付股息，基金經理亦可按其酌情權從總收入中撥付股息。從資本中撥付股息或實際上從資本金額中撥付股息相當於退還或提取投資者部分原有投資額或歸屬於該原有投資額的資本收益。任何涉及子基金的資本中撥付股息或實際上從資本中撥付股息可導致子基金的每單位資產淨值即時減少，並將減少子基金單位持有人的任何資本增值。 [2] 資料來源：彭博，2023/8/31-2024/3/28。 [3] 資料來源: 南方東英投資組合中衍生品（期貨、掉期和期權）的名義金額。

