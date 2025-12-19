頂尖嵌入式資安公司 Exein 完成一億歐元新一輪融資 將打造「全球數位免疫系統」以因應日益嚴峻的資安危機

拓展亞太市場，成長動能倍增

Exein 繼 2025 年 7 月完成 7,000 萬歐元的 C 輪融資後，隨即完成此次最新一輪融資，使其得以加速拓展北美與亞太地區業務市場布局，包括於 2026 年初在台北設立辦公室的計劃。今年 Exein 年營收也較去年同期成長五倍，其中近 50% 來自亞太地區。此外，Exein 亦持續與聯發科（MediaTek）和控創科技（Kontron）等多家頂尖製造商及晶片供應商合作，進一步擴大客戶版圖。Exein 的市值在 7 月完成募融資後至此次追加融資的 5 個月間幾乎翻倍，彰顯 Exein 卓越的商業表現，及市場對裝置級資安需求的急遽增長。

資金將用於推動創新、併購及次世代 AI 安全技術

此次一億歐元的新資金包含由摩根大通主導的股權投資及融資額度，Exein 計劃將其用於以下目標：

加速海外市場擴展，特別是亞太區及美國市場。

支援 2026 年在歐洲與美國的多項併購計畫。

推動連網裝置的新一代嵌入式執行階段安全技術，涵蓋裝置端 AI 及大型語言模型（LLM）等 AI 驅動防護。

為互聯世界打造數位免疫系統

隨著網路攻擊逐漸瞄準實體世界，例如癱瘓醫院與機場、擾亂交通系統或損害供應鏈等，製造商正逐漸捨棄傳統的邊界防禦，轉而將防禦技術直接嵌入裝置內部。Exein 的平台將 AI 驅動的執行階段安全技術嵌入韌體內部，使裝置能即時偵測、遏止並回應威脅，即使在無法持續連線的情況下亦能自主防禦。

此模型讓製造商能對整個供應鏈進行更深入的完整性與來源檢查，同時確保其符合 RED 3.3、歐盟即將實施的《資安韌性法》（Cyber Resilience Act，CRA），以及美國《網路安全標章》（US Cyber Trust Mark）等全球資安法規。隨著連網裝置成為全球規模最大、增長速度最快的攻擊目標，Exein 也成功確立其作為全球最大的嵌入式執行階段安全技術供應商的地位。

Exein 創辦人暨執行長 Gianni Cuozzo 表示：「這一輪融資充分展現 Exein 的快速成長。短短一年內已將業務擴展至美國及亞太地區，成為真正的全球企業，並憑藉保護的裝置數量成為全球最大的嵌入式執行階段安全技術供應商。新一輪融資將協助 Exein 在 2026 年擴展新市場、進一步加速業務拓展並支持併購策略。同時，我們亦將推出下一代執行階段安全技術，這極有可能成為近十年來相關領域最重大的突破。」

Exein 亞太暨日本副總裁莊景明表示：「此次追加融資突顯 Exein 正持續擴大拓展亞太區業務，並將於 2026 年設立台北辦公室，推動一系列新合作夥伴計畫，進一步提升 Exein 的市場地位。」

Blue Cloud Ventures 創辦人暨管理合夥人 Rami Rahal 指出：「Exein 的使命至關重要，其將智慧化且即時的防禦技術直接嵌入裝置本身的解決方案，正是市場在網路攻擊日漸延伸至實體世界時迫切需要的關鍵技術。我們很榮幸能支持 Exein，共創未來十年全球基礎設施所需的數位免疫系統。」

摩根大通創新經濟銀行業務部門 Max Hauer 表示：「確保全球連網裝置的安全正逐漸成為現代基礎設施韌性的核心要素，而 Exein 在其中扮演著關鍵角色，我們很高興能協助 Exein 推進下一階段的全球市場布局。」

關於 Exein

Exein 是一家頂尖嵌入式資安公司，總部設於義大利羅馬，並於德國、台灣及美國設有營運據點。Exein 將 AI 驅動的執行階段防護技術直接嵌入裝置軟體中，為全球逾十億台裝置提供安全防護，涵蓋工業自動化、汽車、能源、醫療、半導體、航太及機器人等關鍵產業。Exein 於 2025 年共累積募得 1.7 億歐元資金，其中包括 7,000 萬歐元的 C 輪融資及 1 億歐元的追加融資。更多資訊請參考官網： www.exein.io

