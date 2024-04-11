聖大衛醫療中心的德州心律不整研究所在美國率先使用經 FDA 核准的脈衝場消融系統

德州奧斯汀2024年4月11日 /美通社/ -- 聖大衛醫療中心的德州心律不整研究所 (TCAI) 的電生理學家在獲得美國食品藥品監督管理局 (FDA) 核准後，成為全美首家使用新型脈衝場消融 (PFA) 系統治療病患陣發性和持續性心房顫動的機構。

首例手術由心臟電生理學家兼 TCAI 行政醫療總監 Andrea Natale（醫學博士、心律協會會員、美國心臟病學會會員、歐洲心臟病學會會員）和臨床心臟電生理學家、醫學博士 Amin Al-Ahmad 主刀。Natale 博士和 Al-Ahmad 博士是全球 67 位參與試驗的手術醫生中的兩位，他們的參與促成了 FDA 的核准。

新型脈衝場消融系統能向心臟組織發出短時間且高能量的電脈衝，無需透過高溫或低溫即可破壞導致心律不整的細胞。先前獲得 FDA 核准的消融系統透過高溫或低溫來破壞細胞，這可能會損傷周圍組織。

Natale 博士表示：「這一歷史性的里程碑代表了電生理學領域幾十年來最大的進步，因為這項創舉將使病患得到更安全有效的治療，最終恢復其生活品質。我們的團隊很榮幸能參與這項心律不整全球創新的新時代試點工作。」

TCAI 亦開展了第二種獲得商業核准的脈衝場消融系統的首例手術，該系統使用的消融導管可以改變形狀，能夠適應每位病患的解剖學結構。手術由臨床心臟電生理學家、醫學博士、心律協會會員 Joseph Gallinghouse 完成。

TCAI 是一個先進的電生理學中心，共有六個配備高階技術的實驗室，由一眾著名的心臟電生理學家在此開展大量最複雜的電生理學手術。

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SOURCE The Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David's Medical Center