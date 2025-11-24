「獨遊澳⾨說⾛就⾛」──澳⾨旅遊局攜⼿ Flyday 推出全新 Solo 體驗企劃

從歷史街區到⽂藝⼩店，從賽⾞熱潮到光影節拍，邀請你以⾃⼰的節奏獨遊探索；即⽇起透過 AlipayHK 領取 HK$30 優惠券，更可參加打卡活動贏取旅遊禮品。

⾹港2025年11月24日 /美通社/ -- 澳⾨特別⾏政區政府旅遊局（MGTO）聯同⾹港旅遊資訊平台 Flyday，推出嶄新企劃「獨遊澳⾨ 說⾛就⾛」，⿎勵旅客以⼀⼈旅遊的⽅式深入探索城市魅⼒。無論是漫步於澳⾨歷史城區的石板路，⾛入北區與新⼜岸的地道⼩店，還是於隱世咖啡館中細味慢活時光，這場Solo 旅程由你定義。

今次活動更結合 AlipayHK 推出期間限定優惠，旅客可每⽇中午12時即搶 HK$30 澳⾨旅遊電⼦優惠券，在指定商⼾盡享消費禮遇。