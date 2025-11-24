「獨遊澳⾨說⾛就⾛」──澳⾨旅遊局攜⼿ Flyday 推出全新 Solo 體驗企劃
24 11月, 2025, 10:00 CST
從歷史街區到⽂藝⼩店，從賽⾞熱潮到光影節拍，邀請你以⾃⼰的節奏獨遊探索；即⽇起透過 AlipayHK 領取 HK$30 優惠券，更可參加打卡活動贏取旅遊禮品。
⾹港2025年11月24日 /美通社/ -- 澳⾨特別⾏政區政府旅遊局（MGTO）聯同⾹港旅遊資訊平台 Flyday，推出嶄新企劃「獨遊澳⾨ 說⾛就⾛」，⿎勵旅客以⼀⼈旅遊的⽅式深入探索城市魅⼒。無論是漫步於澳⾨歷史城區的石板路，⾛入北區與新⼜岸的地道⼩店，還是於隱世咖啡館中細味慢活時光，這場Solo 旅程由你定義。
今次活動更結合 AlipayHK 推出期間限定優惠，旅客可每⽇中午12時即搶 HK$30 澳⾨旅遊電⼦優惠券，在指定商⼾盡享消費禮遇。
活動亮點：
- KOL 帶你獨遊澳⾨：四大主題專欄「#獨eat」、「#獨chill」、「#獨fun」、「#獨shoot」，由⼈氣 KOL 帶你以不同角度體驗澳⾨，從美食探店、城市漫遊到打卡攝影，甚至⾛進澳⾨格蘭披治⼤賽⾞、光影節等城中盛事。
- 霍哥帶路 • 跟住地膽遊澳⾨旅⾏團：由澳⾨⼟⽣⼟長⼈氣 KOL 親⾃帶隊，旅⾏社 Holication 推出特⾊地膽團，⾏程包括霍哥私⼼景點推介、⽂創⽼街遊⾛、⼤啖⼟⽣葡菜及永利紙料線⾹⼯作坊等，帶你⾛入澳⾨⽣活深層次 (詳情：霍哥旅⾏團詳情)
- 獨遊路線私⼼推介：集合編輯精選與社群分享，發掘隱藏於舊城區、北區及新⼜岸的⽂青地帶與在地風貌，避開⼈潮，細味城市呼吸。
- 每日即搶澳⾨優惠券：由即日起至12⽉31⽇，透過 AlipayHK 每⽇限時發放 HK$30 電⼦旅遊券，優惠數量有限，先到先得 (AlipayHK優惠券領取連結)
- 獨樂樂打卡有賞：由即⽇至2025年12⽉7⽇，提交不多於250字的「獨遊澳⾨⼀⽇遊路線」，最具創意者可贏取豐富旅遊禮品，所有參加者均可獲贈 AIRSIM HK$20 儲值卡。
更多資訊及活動詳情，請參閱官⽅網站：https://mgto.flyday.hk/
所有內容以最終公告為準。
媒體查詢：
電郵：[email protected]
