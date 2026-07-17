澳門旅遊局聯同 Flyday HK 呈獻【「跑」遊澳門 2026】推廣活動

應旅客將運動元素融入旅程的潮流，【「跑」遊澳門 2026】精心策劃四大主題、共 8 條慢跑探索路線，由網紅帶領跑進澳門，並設有初級、中級、高級難度，供不同體能水平的參加者選擇：

【跑步＋美食】：穿梭傳統街市與小巷，帶領旅客邊跑邊品味地道風味。

【跑步＋歷史】：以低碳方式親身跑進舊城區，深度發掘城市真實面貌與歷史底蘊。

【跑步＋社區】：穿梭充滿人情味的在地社區，近距離感受澳門的文化連結與生活景象。

【跑步＋景色】：結合海濱風景與寧靜秀麗的休閒景觀，展現鮮為人知的隱藏魅力。

本次活動集結香港及國際 KOLs 參與，透過 Instagram、Facebook、Threads、TikTok、小紅書及 YouTube 等多元新媒體矩陣，運用具備個人風格的故事化內容引爆社群口碑。

線上投票聯動線下挑戰：引爆社群話題

線上投票 ：邀請公眾線上投票支持喜愛的 KOLs 路線。

：邀請公眾線上投票支持喜愛的 KOLs 路線。 線下打卡跑步挑戰：旅客完成指定跑步挑戰並在地標拍照分享，即可獲得包括 Marathon Sports 優惠券在內的免費禮品。

在地人帶路：街頭快問快答展現多元城市情懷

本次活動更特別推出精彩的「街頭訪問」系列，影片以快問快答形式，訪問三位澳門當地居民，介紹澳門地道美食文化、慢跑路線及老澳門情懷等。受訪者包括澳門土生葡菜大廚、澳門老字號負責人及澳門跑手，從澳門人的角度出發，分享他們眼中的澳門，展現城市的多樣性。

電子支付與旅遊平台聯乘：導流社區經濟

為落實綠色旅遊與社區經濟導流，本次活動與電子支付平台 AlipayHK 展開深度合作。AlipayHK 將作為活動優惠券的發放平台，將線上龐大的流量精準轉化為社區消費：

活動期間將分階段公開活動資訊並推廣於 AlipayHK App 上派發的澳門優惠券及在澳門消費賺取A.Point優惠。透過無縫支付體驗與消費專屬獎賞，鼓勵旅客於民生社區停留，以實質社區消費帶動地區經濟與旅遊活力。

更多資訊及活動詳情，請參閱官方網站：https://bit.ly/4vmN5K5（所有內容以最終公告為準。）

SOURCE 澳門旅遊局