殿堂級巨匠 Franz Harary 積累 40 年魔術智慧 為香港傾力打造冬日奇幻之旅

大場景幻術與中國元素完美結合 展現奇蹟與希望的力量

官方盛會之夜舉行 社會各界賢達現身支持

香港2025年1月13日 /美通社/ -- 作為驚艷大場景幻術締造者及科技舞台的先鋒監製，全球頂尖魔術大師 Franz Harary 於今個冬天在香港大施奇術，在全新的城市文化空間 — 「JUST LIVE喜愛現場」香港灣仔海濱活動空間，隆重呈獻匯集了他多年來最成功大型魔術作品的個人魔術生涯巔峰之作《IMAGINE NATION 幻》，為寒冷的香港注入奇幻色彩，將魔術幻化成寒冬中的一抹光芒，讓人感受到希望的火花在閃爍。自上月 28 日首場演出展開以來，《IMAGINE NATION 幻》已為無數家庭、男女老幼帶來難忘體驗。為加強交流，大會當晚（9 日）特別舉行了一場《IMAGINE NATION 幻》官方盛會之夜，邀請來自本港不同界別的重量級嘉賓與社會賢達出席，一同觀賞 Harary 等國際頂級魔術師的精采演出之餘，亦互相分享自己對藝術與文化的熱忱，令《IMAGINE NATION 幻》不僅作為魔術領域的視覺饗宴，更成為了藝文交流盛會，展現香港的多元活力。

Harary 擅長於大型魔術中融入視覺特效、音樂舞蹈等元素，配合以高科技聲光技術塑造的璀璨舞台視覺效果，展現銳目大膽的魔術技藝。適逢《IMAGINE NATION 幻》的表演日期橫跨農曆新年，Harary 特別在演出中加入中國元素，傳遞新年祝福。

在《IMAGINE NATION 幻》中，Harary 繼續表演其令人嘖嘖稱奇的逃脫術，以及物體消失和轉換技法。除此之外，Harary 亦特別挑選了一些華語歌曲作為表演配樂一部分，並且在舞台視覺效果中，加插了象徵香港流行文化輝煌成就的港產武俠片的片段，令本地及內地觀眾倍感親切。

為提升觀眾的參與感，並加強感受與魔術演出之間的連繫，Harary 等魔術大師在演出期間，更邀請台下觀眾，包括一眾好奇心爆燈的小朋友走到在台上互動並參與魔術表演，讓小朋友難得地放下電子產品，專注於眼前的奇妙世界，激發小朋友的好奇心與想像力，驅使他們思考如何實現這些神奇的效果，從而促進家庭成員之間的互動和交流。

對於能夠跟香港的小朋友一同在舞台上進行魔術表演，Harary 表示：「與小朋友同台表演總讓我感到無比興奮，當我看到他們眼神充滿驚喜與好奇，彷彿能感受到他們內心對於魔術世界的渴望。每位小朋友臉上都洋溢着興奮的笑容，他們的純真反應，讓我對魔術表演更為投入。我認為，當刻的我不僅僅在表演魔術，更是與小朋友分享一個奇妙時刻；在小朋友心目中，我也許不是一個魔術表演者，而是魔法使者，將奇蹟植根於他們心中。」

Harary 早於 13 歲時便踏上魔術表演之路，40 年來他不斷融合魔術與科技，以重新定義魔術技藝，更將之融入音樂會製作，過往曾擔任米高．積遜（Michael Jackson）演唱會的魔術技術顧問，亦曾跟麥當娜（Madonna）、賈斯汀．比伯（Justin Bieber）等巨星合作，在舞台上還原音樂錄像中的奇幻視覺效果。縱然今天已貴為國際著名舞台監製， Harary 仍然牢記自己從米高．積遜身上學習到的處事態度 — 無論做甚麼事情，都應該以與別不同並且更理想的方法去做，要比任何前人都做得更出色。他更希望透過魔術表演，將這種精神薪火相傳。「作為一位魔術師，我需要以一個有如五歲小孩的視覺去看這個世界。年輕一代需要拋開既有觀念，不要假設做事方法有對錯之分，也不要把世界看成一個已經被設計好、以某種既定方式運作的地方，而是應該把世界視作一個集合了無數不同工具的境地，正等待人去探索。這正是人類成長與社會進步的方式，這種成長的可能性在香港尤其強大，因為這裡既前衛又自由奔放。」

《IMAGINE NATION 幻》及「JUST LIVE 喜愛現場」的聯合主辦單位 Show Plus（Investment）Hong Kong Limited執行董事及總裁劉敏女士表示：「魔術表演不需要太多的語言表達，因為魔術及特殊效果已給予觀眾極大的視覺享受。我們在設計舞台效果時也非常講究，力求讓每一位觀眾都能沉浸在這個精采的體驗中。因此，《IMAGINE NATION 幻》是老少咸宜的活動，觀眾群並沒有特定的限制，無論是甚麼年齡或文化背景的觀眾，都能夠從中得到樂趣！提升藝文活動的質素和多樣性，不僅能夠吸引更多觀眾，還能促進社會的整體活力，為香港的文化生活增添色彩，讓更多人感受到香港的獨特魅力，鼓勵他們留在這裡。」

《IMAGINE NATION 幻》的演出日期已延長至 2025 年 2 月 4 日。為了方便觀眾向親友分享開心時刻，在《IMAGINE NATION 幻》演出期間，現場觀眾可隨意拍攝，捕捉演出中的精采瞬間，透過電子媒介及社交媒體，留住魔術所帶來的震撼與珍貴回憶。

《IMAGINE NATION 幻》門票現已通過 Cityline 公開發售，門票有限，購票從速。欲了解更多詳情，請瀏覽：

（英文）https://shows.cityline.com/en/2024/justlive2024.html 或

（中文）https://shows.cityline.com/tc/2024/justlive2024.html。

《IMAGINE NATION 幻》及「JUST LIVE 喜愛現場」是由中國旅行社（香港）有限公司與 Show Plus（Investment）Hong Kong Limited 聯合主辦。

票務資料：演出由 2024 年 12 月 28 日至 2025 年 2 月 4 日

票價：

區 票價 雙人票價 三人票價 VIP $1,088 $1088*2 -$200 $1088*3 -$300 A $888 $888*2 -$200 $888*3 -$300 B $688 $688*2 -$200 $688*3 -$300 C $488 N/A N/A D $288 N/A N/A

演出場地 「JUST LIVE喜愛現場」香港灣仔海濱活動空間 鄰近香港會議展覽中心及會展站 購票熱線 2111 5333 售票櫃檯營業時間 週一至週五上午 10 點至晚上 7 點（公眾假期除外） 顧客服務電郵 [email protected]

關於Franz Harary 製作公司

Franz Harary 製作公司是一家位於加利福尼亞州洛杉磯的多元化製作公司，專注於為娛樂場、主題公園、體育場、音樂會、企業活動、產品發布以及其他現場和電視活動創作魔術幻覺、效果及全方位的舞台製作。他們還設計和開發國際主題公園和主要旅遊景點。電視部門製作基於現實的節目，包括熱播全球的《Magic Planet》電視系列。

Franz Harary 多年的璀璨職業生涯，是第一位完全獨立設計和創作舞台幻象的世界級魔術師及舞台監製。Franz Harary在魔術方面的技術成就無與倫比，而 Franz Harary 製作公司的國際巡演在行業中也獨樹一幟。

關於 Show Plus（Hong Kong）Investment Limited

讓快樂無限發生！

高端演藝為核心的現場娛樂 IP 全球化運營公司；

擁有享譽全球的現場娛樂製作運營團隊，其團隊分別在亞洲 / 北美 / 歐洲等主要城市成功製作運營項目超過30年。尤其是備受全球讚譽的"Cavalia"舞馬項目在香港以及全球一百多個著名文化旅遊城市成功運營，獲得全球高度讚譽；

擁有國際頂級現場娛樂IP授權；

公司計劃在香港、新加坡以及多個國際著名文化旅遊城市投資運營高端演藝現場娛樂項目。

媒體聯繫人：[email protected]

SOURCE IMAGINE NATION