世界頂級魔術大師 Franz Harary 傾力創作監製大場景魔術顛峰之作《IMAGINE NATION 幻》反應熱烈 現加推延長演期至 2 月 4 日

驚喜與歡笑中與大家共同慶祝農曆新年等喜悅節日

香港2024年12月28日 /美通社/ -- 今個冬天，全球頂尖魔術大師、驚艷大場景幻術締造者，以及科技舞台的先鋒監製 Franz Harary，首次把其壯觀的幻術及大型魔術監製作品《IMAGINE NATION 幻》變到香港！這場演出如同冬日的陽光，在全新的城市文化空間 — 「JUST LIVE喜愛現場」香港灣仔海濱活動空間，溫暖每個渴望奇蹟與驚喜的心靈。

Franz Harary 表示：「我衷心感謝香港各界對我們演出的支持及熱愛，一月是一年中最重要的月份，中國人有句諺語說，一年之計在於春，是充滿希望與驚喜的季節。我與我的團隊通過這次演出，誠意為大家送上歡笑、驚喜、奇蹟、無限可能的希望。」他補充：「在我們的演出中，大家總會找到挑戰重重、困難滿滿的場景，如何克服、如何跨過，最後出現超乎想像的好結果。我們希望鼓勵大家勇敢面對挑戰，中國人常說的危中帶機，相信就是這個意思，非常正面地面對挑戰的智慧。」

由即日開始《IMAGINE NATION 幻》的演出日期將延長至 2025 年 2 月 4 日，令這場魔法盛宴兼合家歡節目橫跨農曆新年等重要節日，寓意在新的一年中帶來希望與奇蹟，讓每個家庭在驚奇與歡笑中迎接新一年的到來。

《IMAGINE NATION 幻》是 Harary 作品的巔峰之作，匯集了他多年來最成功的大型魔術作品，以先進科技塑造璀璨舞台視覺效果，展現銳目大膽的魔術技藝。他向來擅長以激光、煙霧和燈光效果，創造出獨特的視覺幻術，以驚人、挑戰極限的逃脫術，以及令人驚嘆的物體消失和轉換技法著稱。在 Harary 大施奇術下，無論是印度泰姬陵等世界名勝，抑或是一輛超級跑車、一位妙齡女郎，都可以在觀眾眼前消失得無影無蹤。這種奇幻、不可思議的表演，既令成年人感到興奮，也激發小朋友的好奇心與想像力，驅使他們思考如何實現這些神奇的效果，促進家庭成員之間的互動和交流，因此特別適合一家大細的合家歡節目，共聚天倫。

今次 Harary 率領 70 多個國際級製作團隊來港獻技，以自己 40 年的深厚專業沉澱，竭盡全力打造專屬香港的《IMAGINE NATION 幻》，在結合拉斯維加斯與百老匯風格的同時，融入了許多香港本地音樂和意象，展現出東西方的優雅融合，令台下觀眾倍感親切，拍手稱快！

Harary 說：「在魔術舞台上，其中一個重大挑戰是製作大型幻術，這些幻術最初是針對體育場館而設計的，但現在卻要在相對小型的劇場中展現，這意味所有的魔術都會近距離呈現在觀眾眼前，讓他們觀賞到以前從未見過的效果，這同時也要求我必須更加注意成千上萬的微小細節。這是我職業生涯中最大的挑戰之一，我對能在香港進行這樣的表演感到非常興奮。《IMAGINE NATION 幻》是我畢生心血的結晶，是我首次將我最喜愛的魔術幻象結合一起，融合了我作為魔術師、設計師、製作人和表演者，超過 40 年以來付出過的每一分努力。香港的朋友不用再跑半個地球，就在灣仔、維多利亞港、JUST LIVE 喜愛現場這裡，一次看遍我歷年在全球演出過、最成功的大場景魔術精品！我非常自豪能夠與香港以至鄰近地區的朋友分享這一切。為了增添魅力，我還邀請了多位世界上備受讚譽的魔術師齊聚一堂，參與這次獨特的活動。」

這些國際級天才魔術師包括：現代巫師賈菲臘（Philip Kaiser）、現代戲法大師高丹尼（Danny Cole）、雙重金牌魔術師史樂歌（Rocco Silano）、形體喜劇明星歐米奇（Mickey O'Connor）、互動微幻術師歐菲比（Fabio）、娛樂幻象師阿一阿爾（Al The Only）和當代女巫高迪詩（Stacy Cole）。加上來自不同文化背景的舞者與工作人員，彼此在短短數個月時間建立默契與互信，凝聚成一支出色的團隊，難怪連作為魔術大師的 Harary 也直言：「看到來自世界各地的人團結一起成為一個大家庭，真令人感到魔幻！」

他早於 13 歲時便踏上魔術表演之路的 Harary，善用各種個人特質，將它們一一轉化為表演魔術的優勢，例如他在表演魔術的時候，能預測觀眾的反應，以巧妙地引導觀眾的注意力和期望，令觀眾對魔術效果倍感驚奇和信服。他的成功既像由魔術造就的奇蹟，但亦關係到他的努力不懈、孜孜不倦，數十年來不斷融合魔術與科技，以重新定義魔術技藝。如今 Harary 已是國際著名的舞台監製，將魔術科技融入音樂會製作，曾擔任巨星米高．積遜（Michael Jackson）演唱會的魔術技術顧問，亦跟麥當娜（Madonna）、賈斯汀．比伯（Justin Bieber）等合作，在舞台上還原音樂錄像中的奇幻視覺效果。Harary 的作品常見於百老匯劇院、電影、電視網絡之中，他亦曾與迪士尼、環球影業和美高梅等娛樂巨頭合作，更擁有個人全球電視系列《Magic Planet》。今次 Harary 來港交流獻技，帶來叫人目不暇給的大型魔術表演，呈現了他數十年來的心血結晶，以及追尋夢想的勇氣與行動力，大大激勵了家長、小朋友以至廣大觀眾。

《IMAGINE NATION 幻》門票現已通過 Cityline 公開發售，門票有限，購票從速。欲了解更多詳情，請瀏覽：（英文）https://shows.cityline.com/en/2024/justlive2024.html 或（中文） https://shows.cityline.com/tc/2024/justlive2024.html 。

「IMAGINE NATION」及「JUST LIVE 喜愛現場」是由中國旅行社（香港）有限公司與 Show Plus (Investment) Hong Kong Limited 聯合主辦的。

票務資料：演出由 2024 年 12 月 28 日至 2025 年 2 月 4 日

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票價:

區 票價 雙人票價 三人票價 VIP $1,088 $1088*2 -$200 $1088*3 -$300 A $888 $888*2 -$200 $888*3 -$300 B $688 $688*2 -$200 $688*3 -$300 C $488 N/A N/A D $288 N/A N/A

演出場地 「JUST LIVE喜愛現場 」香港灣仔海濱活動空間 鄰近香港會議展覽中心及會展站 購票熱線 2111 5333 售票櫃檯營業時間 週一至週五上午 10 點至晚上 7 點（公眾假期除外） 顧客服務電郵 [email protected]

關於Franz Harary 製作公司

Franz Harary 製作公司是一家位於加利福尼亞州洛杉磯的多元化製作公司，專注於為娛樂場、主題公園、體育場、音樂會、企業活動、產品發布以及其他現場和電視活動創作魔術幻覺、效果及全方位的舞台製作。他們還設計和開發國際主題公園和主要旅遊景點。電視部門製作基於現實的節目，包括熱播全球的《Magic Planet》電視系列。

Franz Harary 多年的璀璨職業生涯，是第一位完全獨立設計和創作舞台幻象的世界級魔術師及舞台監製。Franz Harary在魔術方面的技術成就無與倫比，而 Franz Harary 製作公司的國際巡演在行業中也獨樹一幟。

關於 Show Plus (Hong Kong）Investment Limited

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高端演藝為核心的現場娛樂 IP 全球化運營公司；

擁有享譽全球的現場娛樂製作運營團隊，其團隊分別在亞洲 / 北美 / 歐洲等主要城市成功製作運營項目超過30年。尤其是備受全球讚譽的 「 Cavalia 」 舞馬項目在香港以及全球一百多個著名文化旅遊城市成功運營，獲得全球高度讚譽；

Cavalia 舞馬項目在香港以及全球一百多個著名文化旅遊城市成功運營，獲得全球高度讚譽； 擁有國際頂級現場娛樂IP授權；

公司計劃在香港、新加坡以及多個國際著名文化旅遊城市投資運營高端演藝現場娛樂項目。

SOURCE Imagine Nation