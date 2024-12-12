多元策略打造供應韌性 Fusion Worldwide孚昇電子榮獲2024年亞洲金選奬

全球電子零組件市場：商機與挑戰並存

全球電子零組件市場正歷經快速成長。根據市場資料公司Precedence Research預測，2024年全球電子零組件市場規模將達到4,428.2億美元，預計2034年將突破1.18兆美元，2024至2034年間的年複合成長率(CAGR)達到10.3%。特別是AI、物聯網(IoT)和5G等技術與應用需求迅速增加，進一步推動高階與專業元件的需求，而這些領域也正是Fusion Worldwide 孚昇電子的核心發展方向。

Fusion Worldwide孚昇電子日前發佈的市場洞察報告顯示，電子元件與供應鏈領域的前景表現憂喜參半；製造商面對強勁的成長動能，也遭遇到顯著阻力；半導體需求強勁，尤其是在AI和資料中心、高頻寬記憶體(HBM)和先進節點正推動著雲端供應商、企業和高效能運算(HPC)業者加大投資。

事實上，不同產業對於復甦的預期仍存在分歧，全球供應鏈的挑戰也不容忽視：從疫情後的供應短缺與庫存過剩、地緣政治緊張到原物料價格波動等，在都對業者提出了更穩定且可靠供貨的要求。

以靈活策略面對挑戰

Fusion Worldwide 孚昇電子是全球領先的電子元件獨立分銷商，自2001年在美國波士頓成立以來，目前在全球18個辦事處擁有超過500名員工。作為世界500強企業的重要供應鏈合作夥伴，Fusion Worldwide孚昇電子提供從採購、檢驗、測試到交付的全方位支援，協助客戶解決電子元件短缺等挑戰，並為其提供長期的客製化供應鏈解決方案。

面對複雜多變的產業環境，為了確保供應鏈的穩定性和可靠性，電子元件的授權分銷商及其策略至關重要。Fusion Worldwide孚昇電子執行副總裁陳偉明表示，該公司透過多元化採購與靈活庫存管理策略，有效因應市場波動與供應鏈風險，確保了穩定且持續地供貨。同時，憑藉其覆蓋全球的8,500多家供應商網路，還能夠快速回應客戶需求，一直是客戶信賴的合作夥伴。

另一方面，供應鏈的透明度與可追溯性也至關重要。自前幾年爆發疫情以來，許多企業開始體認到供應鏈視覺化的重要性，Fusion Worldwide 孚昇電子透過技術驅動的視覺化管理，提供從原材料到物流過程的完整追溯。而其專業的市場研究團隊更深入分析全球電子元件市場動態，為客戶提供前瞻性的市場洞察和趨勢預測，協助客戶提前佈局未來機會並規避可能的風險。

以客戶為中心，持續創新

Fusion Worldwide 孚昇電子的成功不僅來自於洞察市場趨勢，更源於其「以客戶為中心」的理念。除了以技術創新和服務優化提升客戶體驗，Fusion Worldwide 孚昇電子的全球團隊始終稟持著以客戶滿意度為核心的精神，隨時準備好為客戶提供專業諮詢、技術支援和售後服務，確保客戶獲得卓越服務體驗。

Marcus指出，Fusion Worldwide 孚昇電子的強項就在於深入瞭解客戶業務模式，因而能從短期急單到長期規劃，為客戶提供量身訂製的供應鏈解決方案。同時，Fusion Worldwide 孚昇電子也與全球合作夥伴聯手，共同打造更加高效的供應鏈生態系。或許這就是為什麼 Fusion Worldwide 孚昇電子得以獲得全球工程師的青睞，榮獲 EE Awards Asia 2024 金選優秀電子零組件通路商大奬。

展望未來：拓展成長版圖

展望2025年，電子元件和供應鏈領域仍將面對複雜的形勢，但Fusion Worldwide孚昇電子對於未來的發展充滿信心。正如Marcus所言，在這個高速成長的產業中，「科技、半導體和AI我們來說不只是流行語——更是我們生活與工作的核心。」

隨著AI、HPC晶片等創新技術以及汽車電子和智慧家庭市場的蓬勃發展，將持續帶動半導體需求成長，而AI基礎設施和電動車技術的強勁成長，也將與消費電子和工業市場的審慎前景形成鮮明對比。各產業領域都反映獨特的壓力與機會，也塑造著產業發展的策略方向。

陳偉明指出，為了擴展核心業務市場，Fusion Worldwide 孚昇電子將持續聚焦AI與IoT系統級硬體等新技術，並發展電子商務服務，以滿足成長中的市場需求，此外也將強化供應商關係管理系統，提升與關鍵供應商的策略夥伴關係，並計劃在未來三年進一步擴大全球影響力。

值此供應鏈不確定性增加的時代，Fusion Worldwide 孚昇電子將本著靈活且多元的策略，積極因應全球半導體產業動態變化，持續推動技術創新，並為產業提供穩健支援，攜手生態系夥伴共創智慧高效的未來。

SOURCE EE Times Taiwan