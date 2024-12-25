昕力資訊重磅推出 gadoScout AI 驅動異常偵測系統

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昕力資訊

25 12月, 2024, 10:10 CST

台北2024年12月25日 /美通社/ -- 數位轉型軟體開發商昕力資訊（7781）宣布推出全新企業軟體 - gadoScout，gadoScout 是一款以 AI 為技術核心的端點異常偵測系統，其功能在利用 AI 智能分析潛在威脅，協助企業內部 IT 團隊針對營運關鍵系統進行監控及異常自動告警，不僅有效降低維運團隊的人力負擔，更提升警報準確度，並幫助企業在網路威脅發生前做好預防措施，提昇企業 IT 營運效率。

gadoScout AI賦能，多維度IT防護
昕力 gadoScout 的異常偵測功能，透過先進的演算法，採用機器學習（ML）技術，通過行為模式分析，判斷是否發生異常流量及潛在威脅，能夠7x24全天候監控系統，相比傳統依賴靜態規則的做法，gadoScout 能更有效識別各類攻擊模式並減少誤報的機率，讓企業內部的維運團隊，提前定位潛在問題，並制定應對方案；gadoScout AI智能根據企業特定業務場景訓練專屬模型，並通過持續學習進一步提高偵測準確率，其彈性架構能快速擴展，滿足不同企業差異化的情境。

gadoScout 驅動 SRE( Site Reliability Engineering) 團隊效能最大化
企業在數位化轉型中面臨的系統穩定性與安全挑戰日益嚴峻，gadoScout 不僅能提升系統可靠性，還能優化開發、維運與安全團隊之間的協作，例如：gadoScout的早期預警功能，可有效降低誤報、錯報，讓 SRE 團隊人員能真正聚焦在解決真正的問題與威脅，大幅縮短問題檢測與修復的時間，並且降低可能的停機風險，造成企業重大的營業損失，讓企業內部資安防護達到最佳效益。另外，gadoScout 提供了一個統一的平台，讓各團隊在解決問題時能夠無縫協作，同時，整合的上下文資訊幫助各團隊更精準地定位問題根源，提升溝通效率，降低管理成本，為企業創造價值。

昕力資訊總經理葉怡蘭表示：「昕力資訊之所以能夠持續不斷研發出企業所需的應用軟體，依靠的是我們多年深入客戶的工作現場，將換位思考的邏輯應用在產品研發的過程中，打造既創新又能符合客戶普遍需求的產品，此次正式推出 gadoScout 後，昕力的四大產品線也逐步成形，年底我們在越南河內也將舉辦 GreenSwift 碳管理平台的正式發表會，邀請了多家指標性國際策略合作夥伴共襄盛舉，持續將 MIT 精品共同推展到海外。」

SOURCE 昕力資訊

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