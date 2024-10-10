來自 Generation 的新研究，揭示中年和老年工作者如何體驗工作場所中的 AI

美國和歐洲的僱主預計在未來 12 個月內，入門級與中階職位的招募率將大幅下降（22% 至 64%）

美國和歐洲的 45 歲以上的員工，有 15% 報告在工作中使用 AI —— 大部分均為自學，經常使用且看到好處

僱主本可從資深員工和 AI 工具的組合中受益，但正在錯失機會

華盛頓2024年10月10日 /美通社/ -- 來自全球就業非牟利機構 Generation 的新數據，揭示中年工作者在工作場所使用和體驗人工智能 (AI) 的趨勢。

報告「 Age-Proofing AI: Enabling an intergenerational workforce to benefit from AI」（AI 防老：讓跨世代的工作團隊從 AI 中獲益），在 Google.org 以及 The SCAN Foundation 的大力支持下得以完成。Generation 委託 YouGov 在法國、愛爾蘭、西班牙、英國和美國進行研究。調查包括來自 2,610 名 45 歲以上從事入門級和中級職位的員工，以及 1,488 名僱主的回應，並探討中年及較年長員工在 AI 於工作場所興起時，所面臨的挑戰和機會。

隨著招聘率下降，年齡偏見仍然普遍

美國和歐洲的僱主預測，對入門級和中級職位的招聘會大幅下降，預計在未來 12 個月內減少 22% 至 64%。這種收緊招聘，可能會對中年及較年長的候選人產生不利影響。

Generation 之前在 2021 年和 2023 年的研究表明 ，儘管有 89% 的僱主表示，中年及較年長員工的表現優於年輕的同儕，但仍然更喜歡年輕的候選人。

新調查發現，這種年齡歧視 (Ageism) 在需要使用 AI 的職務上更為明顯，僱主表示更偏好年輕的應徵者。在美國，90% 的招聘經理可能會考慮 35 歲以下的候選人擔任 AI 相關職位，而考慮 60 歲以上候選人的招聘經理只有 32%。在歐洲，差距幾乎同樣大，33% 的可能會考慮年齡較年長的候選人，而 86% 可能考慮年輕人群。

中年及較年長員工對 AI 的使用率偏低，低估了機會

在調查的人中，45 歲以上的員工有 15％ 報告，在工作中使用生成人工智能 (GenAI) 工具。大多數使用 AI 工具的人都是自學的「進階使用者」，就算不是每天使用，也是每星期多次使用，以進行各種活動。這些員工報告使用 AI 對工作的積極影響，超過半數的受訪者表示在品質、生產力和決策方面有所改善。很大的百分比表示，AI 使工作更加愉快，35% 的美國員工和 58% 的歐洲員工表示，使用 AI 工具讓其工作滿意度增加。

但是，AI 的使用率低，可能是對其增長潛力的低估。年長的員工，可能不需要太大地依賴 AI 來填補經驗差距，但其經驗和判斷，可能使他們能夠編寫更好的提示詞 (Prompt)，並更有效地解釋結果。

僱主仍在探索，哪些支援可以最有效地 獲得 AI 的好處

近一半的美國招聘經理 (47%) 和 29％ 的歐洲僱主，已開始為員工提供 AI 工具，其中許多人計劃在未來 12 個月內推出這些工具。超過 90% 的招聘主管，現在為使用 AI 的員工提供某種形式的培訓支援。這些支援的角色五花八門，只有大約 50% 的人表示提供正式培訓，而許多人提供的是自助服務或其他資源。

但是，僱主在確定那些支援最為有效，以及為員工縮小差異方面，仍有待改進。在我們的調查中，員工對 AI 的興趣迥然不同。在目前並無使用 AI 工具、45 歲以上的工人中，美國和歐洲分別有 24% 和 36% 的人表示有興趣學習使用。但另有四分之一的人持中立或不確定的態度，而美國和歐洲分別有近三分之一和 17% 的非使用者表示，對 AI 完全不感興趣。這種不感興趣與最近的研究一致，這些研究發現對於有經驗的員工而言，並不清楚如何將 AI 融入工作。

這差距表明，僱主需要將 AI 融入特定職位和經驗等級的使用案例，將 AI 結合中年及老年工作者的經驗與技能，以充分發揮 AI 的優勢。

您可以在此閱讀完整報告。

Generation 全球創始行政總裁 Mona Mourshed 博士表示：

「雖然 AI 有可能大幅改變工作任務和角色，但當其力量與人類專業知識合併時，AI 將會發揮最大的變革能力。這些數據強調了繼續對抗年齡歧視的重要性，並指出我們有機會在 AI 融入的工作場所採取更細緻的觀點，了解如何利用不同年齡和經驗水平的員工身上的獨特資產。」

The SCAN Foundation 是一間獨立公共慈善機構，致力於在家庭和社區的老年齡化方式引發大膽和公平的改變，其創新和投資副總裁 Anika Heavener 說：

「這項研究非常清楚地表明，AI 已經正在改變我們所知的工作；但同時，AI 的實施有可能加劇工作場所的年齡歧視。老年員工提供獨特的技能和經驗，僱主需要向其提供所需的培訓和支援，方能獲得 AI 的好處並成功將科技整合至其日常工作中。」

SOURCE Generation