在 GITEX 展望明天：e& UAE 對更智能、由 AI 驅動未來的願景

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15 10月, 2024, 14:51 CST

阿聯酋迪拜2024年10月15日 /美通社/ -- 隨著 e& UAE 準備在 GITEX Global 大展拳腳，此公司的幹勁無可置疑。在獲得 Ookla 評選為「全球最快的 5G 網絡」(World's Fastest 5G Network) 之後，e& UAE 已準備展示其最先進的電訊核心科技所帶來的頂尖創新。 

e& UAE 每天為 1,200 萬位活躍用戶提供 5G 服務，是接通全球的最前線。Masood 表示：「高速網路對於連接人工智能 (AI) 元件之間的脈絡相當重要，包括傳輸數據和接達雲端資源。」Masood 說：「基本上，AI 是結合了硬件、軟件和網絡的複雜基礎設施的產品，促進智能系統的開發和部署。」

CEO of e& UAE, Masood M. Sharif Mahmood, and CEO of e& life and e& international Khalifa Al Shamsi, with His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and Ruler of Dubai at GITEX Global
CEO of e& UAE, Masood M. Sharif Mahmood, and CEO of e& life and e& international Khalifa Al Shamsi, with His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and Ruler of Dubai at GITEX Global
e& stand at GITEX Global.
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CEO of e& UAE, Masood M. Sharif Mahmood, and CEO of e& life and e& international Khalifa Al Shamsi, with His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and Ruler of Dubai at GITEX Global e& stand at GITEX Global.

對 e& UAE 而言，這相當於不斷將 AI 視為其創新策略的關鍵組成部分。公司在實施 AI 解決方案以提高生產力和增強客戶體驗方面，擁有成功歷史，正如 Masood 所說，「AI 是我們看到真正轉型潛力的地方。」

考慮到這願景，e& UAE 計劃在 GITEX 上留下矚目印象，展示其最新的 AI 創新並展示其在數碼領域的領導地位。

豈止是電訊公司：e& UAE 的數碼大躍進

他說：「將 AI 加入到我們的營運中，可以實現更聰明、更快的決策，並在業務和客戶服務方面提高新的效率。」e& UAE 是內部採用 AI 的先驅，但其真正的影響在於為客戶提供卓越的數碼體驗。一個主要例子是 EASE，去年在 GITEX 上推出的全球首個自主電訊零售體驗。從那時起，e& UAE 迅速擴大了這創新概念的覆蓋範圍和能力，足證此公司對於以客戶為中心的解決方案運用 AI 的承諾。

該公司正積極建立其數碼領導者的聲譽，提供由 5G 和 AI 和物聯網集成支援的頂尖連接解決方案。這項戰略轉變是 e& UAE 參與 GITEX 的核心，公司將展示其創新的數碼產品和未來願景。

GITEX 焦點所在

Masood 表示：「我們很高興能成為 GITEX 的一部分，這是令人興奮的未來展示環節，與世界上最偉大的人們聚集在一起，構想和塑造為了迎接更美好未來的科技。」

除了最新的智能家居解決方案和無人機科技之外，展示環節將包括 AI、增強現實 (Augmented Reality) 和 5G 技術領域的先進應用，反映公司對數碼轉型的承諾。其中一個突出功能將是全息客戶服務頭像，旨在為客戶提供互動體驗。這款頭像將運用超高清的智能功能，促進即時互動，使用者能夠以更身臨其境的方式與服務互動。整合 5G 新通話技術，將透過在通話期間提供可視化語音通話、即時翻譯和多媒體內容，進一步增強用戶體驗。

繼續在先前的 GITEX 活動上宣布 5G 里程碑的傳統，e& UAE 宣布了網絡速度升級，包括 62 Gbps 的最快聚合 5G-Advanced 速度。e& UAE 展示了對 5G 領導地位的承諾，也將強調其成為 MENA 地區最大的 5G-Advanced 商用網路，擁有超過 1,000 個運作站點。這里程碑標誌著 10G 時代的黎明，提供無與倫比的速度和超低延遲，將重新定義何謂數碼體驗。在 GITEX，此公司不僅將展示其令人印象深刻的技術進步，而且還將揭示與其對數碼未來的願景相符的戰略合作關係。在與 ADNOC 合作的 5G 私人網絡部署在石油和天然氣行業，並取得成功之後，公司現在正在擴大其覆蓋範圍至其他行業。

「AI、物聯網和 5G 的成功，取決於建立創新生態系統。換句話說，是與科技巨擘、初創企業和政府實體密切合作，以確保我們正在為未來構建合適的解決方案。」Masood 說。

使網路支援人工智能

e& UAE 在阿聯酋開拓數碼領域的使命的核心，是對高速連接的堅定承諾。例如，新一代高速連接的 50G-PON 承諾將徹底改變互聯網連接，提供前所未有的容量，大幅加快消費者和企業的工作速度。

「我們的策略根源於深厚的信念，可以為我們服務的人和社區實現更多成就──推動更多成長、創造更多機會，並具有更大影響力——充滿了對卓越的熱情。隨著我們發展超越傳統電訊，我們正在增強服務並定制產品，以滿足客戶的多樣化需求。」

Ookla 留意到，阿聯酋在寬頻和行動速度方面的全球領先地位，主要歸功於 e&AE 的貢獻。Masood 總結道：「我們是阿聯酋結構的一部分，我們與國家互相支持，幫助建立一個更強大、更互聯的社會。」

聯絡詳細資料：e& UAE 高級經理 Nancy Sudheer，[email protected]

SOURCE e&

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