在 GITEX 展望明天：e& UAE 對更智能、由 AI 驅動未來的願景

對 e& UAE 而言，這相當於不斷將 AI 視為其創新策略的關鍵組成部分。公司在實施 AI 解決方案以提高生產力和增強客戶體驗方面，擁有成功歷史，正如 Masood 所說，「AI 是我們看到真正轉型潛力的地方。」

考慮到這願景，e& UAE 計劃在 GITEX 上留下矚目印象，展示其最新的 AI 創新並展示其在數碼領域的領導地位。

豈止是電訊公司：e& UAE 的數碼大躍進

他說：「將 AI 加入到我們的營運中，可以實現更聰明、更快的決策，並在業務和客戶服務方面提高新的效率。」e& UAE 是內部採用 AI 的先驅，但其真正的影響在於為客戶提供卓越的數碼體驗。一個主要例子是 EASE，去年在 GITEX 上推出的全球首個自主電訊零售體驗。從那時起，e& UAE 迅速擴大了這創新概念的覆蓋範圍和能力，足證此公司對於以客戶為中心的解決方案運用 AI 的承諾。

該公司正積極建立其數碼領導者的聲譽，提供由 5G 和 AI 和物聯網集成支援的頂尖連接解決方案。這項戰略轉變是 e& UAE 參與 GITEX 的核心，公司將展示其創新的數碼產品和未來願景。

GITEX 焦點所在

Masood 表示：「我們很高興能成為 GITEX 的一部分，這是令人興奮的未來展示環節，與世界上最偉大的人們聚集在一起，構想和塑造為了迎接更美好未來的科技。」

除了最新的智能家居解決方案和無人機科技之外，展示環節將包括 AI、增強現實 (Augmented Reality) 和 5G 技術領域的先進應用，反映公司對數碼轉型的承諾。其中一個突出功能將是全息客戶服務頭像，旨在為客戶提供互動體驗。這款頭像將運用超高清的智能功能，促進即時互動，使用者能夠以更身臨其境的方式與服務互動。整合 5G 新通話技術，將透過在通話期間提供可視化語音通話、即時翻譯和多媒體內容，進一步增強用戶體驗。

繼續在先前的 GITEX 活動上宣布 5G 里程碑的傳統，e& UAE 宣布了網絡速度升級，包括 62 Gbps 的最快聚合 5G-Advanced 速度。e& UAE 展示了對 5G 領導地位的承諾，也將強調其成為 MENA 地區最大的 5G-Advanced 商用網路，擁有超過 1,000 個運作站點。這里程碑標誌著 10G 時代的黎明，提供無與倫比的速度和超低延遲，將重新定義何謂數碼體驗。在 GITEX，此公司不僅將展示其令人印象深刻的技術進步，而且還將揭示與其對數碼未來的願景相符的戰略合作關係。在與 ADNOC 合作的 5G 私人網絡部署在石油和天然氣行業，並取得成功之後，公司現在正在擴大其覆蓋範圍至其他行業。

「AI、物聯網和 5G 的成功，取決於建立創新生態系統。換句話說，是與科技巨擘、初創企業和政府實體密切合作，以確保我們正在為未來構建合適的解決方案。」Masood 說。

使網路支援人工智能

e& UAE 在阿聯酋開拓數碼領域的使命的核心，是對高速連接的堅定承諾。例如，新一代高速連接的 50G-PON 承諾將徹底改變互聯網連接，提供前所未有的容量，大幅加快消費者和企業的工作速度。

「我們的策略根源於深厚的信念，可以為我們服務的人和社區實現更多成就──推動更多成長、創造更多機會，並具有更大影響力——充滿了對卓越的熱情。隨著我們發展超越傳統電訊，我們正在增強服務並定制產品，以滿足客戶的多樣化需求。」

Ookla 留意到，阿聯酋在寬頻和行動速度方面的全球領先地位，主要歸功於 e&AE 的貢獻。Masood 總結道：「我們是阿聯酋結構的一部分，我們與國家互相支持，幫助建立一個更強大、更互聯的社會。」

聯絡詳細資料：e& UAE 高級經理 Nancy Sudheer，[email protected]

SOURCE e&