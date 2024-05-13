新的全球新聞和出版平台 Gnomi 推出付費新聞計劃

即日起，Gnomi 付費新聞計劃正接受經驗豐富的作家、新聞工作者和思想領袖的申請。申請人需要已憑藉自身的專業知識培育數位社群，並希望能有機會來分享其獨特視角的原創內容。作者可以分享題材廣泛的內容，例如健康、政治、娛樂、運動、商業、生活方式、科學等，但必須遵守基本的社群指引。Gnomi 團隊將仔細審查每個申請，並在 2-5 個工作日內將申請狀態通知申請人。申請一經獲批，作者可協定每篇文章的合理稿酬。

「傳媒行業正面臨前所未見的危機，大規模裁員令才華橫溢的新聞工作者陷入迷茫，但 Gnomi 認為，絕不應該讓傳統出版的局限性埋沒才華橫溢的作者的優秀作品和聲音，」Gnomi 應用程式創辦人兼行政總裁 Eva Cicinyte 表示，「我們堅信獨立新聞的力量，並構建了一個先進的平台，讓作者能夠掌控自己的內容，直接溝通受衆，同時還能賺取收益。我們把主導權交還給新聞工作者。還有什麼方式能更好地展示我們平台的價值呢？我們希望透過擴大充滿活力的能夠講述精彩故事的優秀作者的個人受衆群體，促進 Gnomi 社群的蓬勃發展。」

Gnomi 付費新聞計劃的亮點：

撰寫您重視的話題。

按文章獲得報酬。

擴展全球影響力，建立您的受眾、作品集和品牌。

以圖像、影片、多款字型風格和其他幫助創作引人入勝的故事的工具，定制和強化內容。

Gnomi 付費新聞申請頁面的連結：https://www.gnomi.com/journalismprogram

關於 Gnomi：Gnomi App 是一個全球平台，既是全球新聞流媒體服務（將來自全球 22 個 GDP 最高的國家的新聞翻譯成超過 11 種語言），又是一個出版平台，為具有多元視角的知情討論創造了創新的空間。該平台於 2024 年 5 月 3 日正式推出。

聯絡方法：

Tracy Paul

Tracy Paul & Company, Inc.

直線電話：917-693-9139

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SOURCE Gnomi App Corp.