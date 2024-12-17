移卡海外業務成為增長新引擎 三季度GPV同比增長50%

香港2024年12月17日 /美通社/ -- 隨著全球經濟發展格局的重塑，中國企業掀起了新一輪的出海熱潮。而支付作為經濟交易的基礎手段，如何構建一套服務於中國企業出海的數字金融新基建，是當前中國支付公司都在嘗試的事情，中間也湧現了一批優秀的企業，比如港股上市公司移卡（9923.HK）。

移卡最新財務數據顯示，2024年第三季度總支付交易量（GPV）環比增長7.9%，交易均額、日均交易筆數，以及日均交易筆數峰值均持續提升。海外業務作為近年來移卡發力的重點，第三季度同比增長近50%。

移卡表示，一方面是由於Visa和Mastercard支付渠道進一步豐富了商戶客戶組合，包括汽車經銷店、娛樂場所及一站式自助繳費服務提供商；另一方面則是通過與投資的海外公司一起合作，共同推廣數字商戶解決方案，擴大了服務範圍。

需要指出的是，移卡出海所面臨的競爭環境與國內差異較大。目前國內支付產業已經完整的經歷過從卡基支付到賬基支付的轉變過程，而海外大多市場正在經歷這一過程。中國支付企業不論是產品，還是服務理念領先海外約2-3年時間。

移卡作為經驗豐富的支付機構，經歷了從傳統的POS收單到二維碼收單，再到現在一站式支付結合到店電商服務，對卡基支付、賬基支付理解都具有優勢，能夠把國內的產品、服務經驗可以拿到國外市場複用，這是出海業務拓展的利器。因此在面對市場需求時，也更強調對商戶的綜合賦能——相比支付，綜合賦能商戶粘性更強，毛利率也更穩定。

進入2024年以來，移卡的海外支付業務一直保持快速增長，並且連續與寶格麗、周大福珠寶、勞力士、MCM及美珍香等國際知名品牌客戶達成合作，品牌認可度不斷上升。

此外，移卡到店電商業務第三季度也表現良好，合作商戶數量環比增長7.8%，至1.95萬家，商戶粘性和付費意願持續增強，第三季度內商戶平均貢獻收入和利潤及人均收入和利潤均錄得環比增長。

從第三季度移卡的財務表現來看，一站式支付服務始終保持良好的業績增速以及領先的市場地位，這為公司的穩健發展奠定了基礎。同時，海外業務的快速發展以及到店電商業務的改善則給移卡帶來了未來的發展機遇。

因此，儘管受限於全球股票資本市場氣氛以及地緣政治變化，港股市場面臨持續挑戰，但是移卡管理層始終對公司實質基本面及企業的長遠健康發展抱有信心。

據悉，移卡集團創始人已於12月13日個人購入17萬5600股移卡股份。移卡此前也曾公佈過公司的持續回購計畫，截至到2024年中期業績，移卡通過受限制股份單位計畫累計購買公司約7500萬股股份，並累計使用1.55億港元在公開市場進行了股份回購。

SOURCE 移卡