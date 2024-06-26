全球頂尖零售及消費品行業公司 支持採用加入GS1標準的QR碼

GS1總裁兼行政總裁 Renaud de Barbuat表示：「條碼掃描徹底改變了我們購物和售賣產品的方式。秉承50年前的宏願，商界才俊再次攜手動員各界使用建基於GS1標準的QR碼。此合作將重塑我們購物、飲食起居的日常。我們相信這標誌著條碼第2次變革，讓人輕鬆追溯產品源頭及供應鏈、打造更佳消費體驗，揭開未來零售新一頁。」

顛覆消費者體驗

建基於GS1標準的QR碼與傳統條碼不同，消費者只需以手機掃描即獲取大量資訊、加強購物體驗，例如使用方法及回收說明、安全及營養資訊、行業認證等。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲表示：「我們的顧客越來越精通數碼科技，利用加入GS1標準的QR碼對提供無縫的O+O線下及線上顧客服務至關重要。顧客能簡單以手機掃描此QR碼、輕鬆獲得產品詳情，有助他們作出更明智的購物決定。屈臣氏集團很高興能參與其中、支持變革，我深信這將激發更多新機遇。」

透過手機輕易獲取資訊，消費者、生產商、零售商都將迎來無限可能，除了為消費者提供所需所想，亦能改善追蹤溯源，促進供應鏈整體效率，同時仍能掃描結帳。

更明智選擇 ：由於產品資料不受包裝空間的限制，建基於GS1標準的QR碼可為消費者帶來增值體驗，包括視頻教學、打扮造型建議、食譜推介或其他產品相關資訊。

：由於產品資料不受包裝空間的限制，建基於GS1標準的QR碼可為消費者帶來增值體驗，包括視頻教學、打扮造型建議、食譜推介或其他產品相關資訊。 可持續發展資訊 ：消費者越來越重視產品對環境的影響，加入GS1標準的QR碼可以展示產品和組件來源、碳足跡、回收或重用包裝方法等訊息。

：消費者越來越重視產品對環境的影響，加入GS1標準的QR碼可以展示產品和組件來源、碳足跡、回收或重用包裝方法等訊息。 提升食品安全：除了健康和營養價值外，建基於GS1標準的QR碼還可展示監管資訊、致敏物質詳細說明、「最佳使用日期」或「過期日」等，從而在結帳時避免出售過期食品，並以折扣價銷售即將過期食品，減少食物浪費。

企業需評估其內部技術和流程，逐步將產品各項詳情添加到QR碼中，按自身情況審視調整，才可充分發揮加入GS1標準的QR碼力量。

於2027年年底廣泛應用加入GS1標準的QR碼

此倡議再次開創跨界合作的新里程，最終冀能提升零售和消費品行業的效率、安全性和可持續性的全球標準。與GS1攜手倡議的公司包括首屈一指的品牌商、生產商和電商平台，合計總市值超過1.5萬億美元，在偏佈超過160個國家營運，每年接觸全球數10億消費者——都為項目成功奠定穩固基礎。

是次合作的目標是於2027年年底廣泛應用加入GS1標準的QR碼。要實現此目標，需要生產商和零售商之間通力合作：生產商應開始在產品包裝上採用加入GS1標準的QR碼，而零售商則應確保其POS收銀系統能夠讀取該QR碼。

現時全球48個國家和地區、代表著全球88% GDP的經濟體都正在推行加入GS1標準的QR碼的計劃。

參與聯署聲明的公司包括(以英文字首排名)：阿里巴巴集團 (淘寶天貓)、屈臣氏集團、Barilla集團、7-11 (CP ALL泰國)、Dr. Oetker、IGA、京東集團、Lidl International、歐萊雅(L'Oréal)、康師傅控股、蒙牛乳業、Metro、Migros Ticaret A.S.、Mondelēz International、雀巢、P&G、Savencia Fromage & Dairy、The J.M. Smucker Co.、青島啤酒、萬洲國際(河南雙匯投資發展股份)、伊利集團。

請按此參閱全球業界聯合聲明。

現時巿面有不同種類的新一代二維條碼，如QR碼和GS1 DataMatrix。QR碼多用於零售業，而GS1 DataMatrix則較常見於醫療護理行業。欲知更多建基於GS1標準的QR碼詳情，請按此網站。

– 完 –

關於GS1

GS1是一家中立的非牟利組織，致力以全球標準促進高效的商貿溝通聯繫。GS1條碼舉世聞名，更獲BBC於2016年稱為「50件影響全球經濟事件」之一。GS1訂立的標準協助多達25個行業，在線上線下提升供應鏈的效率、安全性及透明度。我們致力讓不同規模、不同行業機構可緊密無間地識別、擷取及分享資訊。GS1擁有118個國家及地區分會，全球支援超過200萬家企業，每天促成逾100億宗交易，此龐大規模及涵蓋面讓GS1標準成為全球不同系統及流程的共通語言。

詳情請瀏覽：http://www.gs1.org。

關於香港貨品編碼協會

香港貨品編碼協會(GS1 HK)於1989年由香港總商會成立，是GS1®環球組織的香港分會，提供全球供應鏈標準(包括產品編碼及條碼)及一系列相關平台、解決方案及服務，助企業數碼化，提升供應鏈透明度及效率、確保產品真確性、促進線上線下貿易及推動可持續價值鏈。

GS1 HK目前有近 8,000名企業會員，涵蓋約20種行業，包括零售消費品、食品及餐飲、醫療護理、成衣、物流及資訊科技。本會與各貿易夥伴、業界組織、政府及資訊科技公司積極建立協作生態，實踐「智能商貿，優質生活」的願景。

GS1®是一家提供全球供應鏈標準的非牟利組織，總部位於比利時的首都布魯塞爾，擁有118個分會，遍及全球150個國家及地區。

網址：https://www.gs1hk.org/zh-hk

SOURCE 香港貨品編碼協會