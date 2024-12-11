以服務為本 Heilind 持續聚焦高成長應用領域

Heilind與全球超過150家元件製造商均簽署了代理協議，供應從連接器、繼電器、感測器到熱管理以及電路保護產品等25類元件。此外，透過姊妹公司DB Roberts，Heilind在硬體與緊固件市場也佔有一席之地，為鈑金加工、金屬加工和工業電子的緊固件應用提供可靠的解決方案。特別是由於其出色的供貨能力與產品佈局，Heilind在由EE Times Taiwan籌辦的2024年EE Award Asia中獲得「最具潛力供應經銷商」獎項，顯示該公司在市場的優勢。

談及Heilind獲此「最具潛力供應經銷商」殊榮，Heilind Electronics亞太區（Heilind Asia Pacific）業務總監William Neo指出，Heilind脫穎而出的關鍵在於其服務價值。William Neo表示：「Heilind的競爭優勢不僅在於具競爭力的價格，還包括快速交貨、工程支援、品質保證，甚至在新產品導入(NPI)初期也提供小批量支援。」這些服務模式不僅有效加速了客戶的產品上市時間，也幫助Heilind在電子元件市場上維持領先地位，成為許多策略客戶的長期合作夥伴。

聚焦未來成長動能 佈局新興市場

面對未來，Heilind也積極佈局多個深具潛力的市場，包括5G基礎設施、人工智慧(AI)、網路和後端運算伺服器、潔淨能源(如電動車和能源儲存)、醫療保健以及消費電子、智慧家庭和物聯網裝置等領域。William Neo解釋說：「Heilind組建了專注於這些市場的內部團隊，並從策略供應商獲取技術支援。透過內部培訓，使團隊能夠快速適應市場趨勢並發掘新興機會。」該公司的內部團隊不僅與供應商密切合作，還持續發掘目標市場的潛力，包括拓展現有客戶和開發新客戶。Heilind也鼓勵團隊分享成功經驗與失敗教訓，共同成長。這種企業文化氛圍，為Heilind在市場上維持領先與持續成長奠定了穩固的基礎。

因應供應鏈挑戰 靈活調整市場策略

面對全球供應鏈的不確定性與景氣的波動，Heilind憑藉靈活應變的市場策略，展現了競爭韌性。William Neo強調：「我們非常專注於核心產品，並始終發揮競爭優勢，客戶從我們這裡購買產品時，除了價格優勢之外，還能享受快速交貨、工程支援等全方位的服務保障。」此外，Heilind擁有成熟的全球售貨網路及廣泛的庫存，特別是在電子商務方面推出易用的eStore，讓客戶可方便地查詢庫存、購買產品及追蹤訂單狀態。未來，Heilind將繼續保持高度靈活性，謹慎調整以適應市場變化，尤其在供應短缺的情況下加強供應鏈韌性，確保客戶持續得到可靠支持。

隨著技術革新和全球數位轉型加速推進，Heilind對未來市場抱持樂觀態度。William Neo強調：「展望2025年，那些能適應技術進步與數位轉型的元件經銷商，以及能提供彈性並以客戶為中心的企業，將有望脫穎而出。」Heilind在持續聚焦高成長應用領域的同時，透過彈性來應對市場變化，未來也將持續引領電子產業發展，並扮演協助客戶成功的關鍵夥伴。

SOURCE EE Times Taiwan