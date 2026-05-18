以用家為本 HKIRC推進數碼共融新里程

香港2026年5月18日 /美通社/ -- 隨着數碼科技迅速發展，自助點餐系統、網購平台、生物認證以至人工智能（AI）應用逐漸融入日常生活，為市民帶來便利與效率。然而，若相關數碼產品及服務未有納入無障礙設計，視障人士在使用上仍面對不少限制。香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）透過「數碼無障礙嘉許計劃」，並聯同香港失明人協進會等持份者，積極推動業界提升對數碼無障礙的認知，促進社會共融。

香港失明人協進會作為「數碼無障礙嘉許計劃」諮詢委員會成員機構，一直致力從用家角度推動數碼無障礙發展，包括透過政策提議、公眾教育及專業測試服務，鼓勵企業將無障礙元素納入產品設計之中。協進會會長黃俊恒（Billy）表示：「對視障人士而言，『數碼無障礙』的關鍵在於能否獨立使用網站及流動應用程式等數碼服務。無障礙設計不僅是加入發聲功能，更包括顏色對比、文字大小調整，以及與輔助科技的兼容性等，這些都是不可或缺的元素。」

HKIRC行政總裁黃家偉工程師指出，數碼無障礙已成為企業實踐環境、社會及管治（ESG）的重要一環。「當企業確保其數碼服務對所有人士，包括長者、殘疾人士及弱勢社群均可使用，便是在社會層面上推動公平與共融。同時，透過持續優化服務，企業亦能提升品牌信任度，並拓展更廣泛的客群，創造可持續的商業價值。」

隨着人口老化及科技普及，數碼無障礙的重要性日益提升。黃俊恒表示，未來社會在生活、學習及工作等各方面將更依賴資訊科技，若缺乏無障礙設計，視障人士將更容易被數碼發展「拋離」。他指出，愈來愈多年長用戶因視力退化而需要無障礙支援，反映相關設計不僅惠及少數群體，而是整體社會的共同需要。

從企業角度出發，推動數碼無障礙亦帶來實質效益。透過納入無障礙設計，企業能更好地服務不同能力用戶，並接觸過往被忽略的潛在市場。事實上，部分科技品牌已憑藉完善的無障礙功能，在視障人士社群中建立良好口碑，進一步提升市場競爭力。

HKIRC表示，「數碼無障礙嘉許計劃」自推出以來，致力透過表揚及推廣，鼓勵更多企業及機構採用無障礙設計。至今，相關應用已逐步在公共服務機構及金融業界普及，反映業界對數碼共融的關注持續提升。計劃不僅提升企業品牌形象，更有助將無障礙轉化為市場優勢。

在企業推行過程中，香港失明人協進會亦提供專業支援，包括按照國際無障礙網頁內容指引（WCAG）進行測試及提出改善建議。黃俊恒強調：「視障人士既是用家，亦是專家。我們鼓勵企業在設計及開發階段已邀請用家參與，避免產品推出後才進行修正，從而更有效地實踐無障礙理念。」

展望未來，HKIRC認為人工智能將為數碼無障礙帶來新的發展契機。黃家偉表示：「AI能協助企業以更低成本開發更智能及具備無障礙功能的數碼服務，特別有助中小企加快創新步伐。我們期望業界善用科技力量，攜手打造一個更包容、更智慧的數碼香港。」

本屆「數碼無障礙嘉許計劃」現已正式接受報名。HKIRC將提供免費工作坊及技術支援，協助業界深入了解無障礙設計及相關標準，鼓勵企業在數碼轉型過程中融入共融元素。

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