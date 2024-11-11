同程旅行國際化腳步再度加速 HopeGoo香港補貼111萬港幣

香港2024年11月11日 /美通社/ -- 同程旅行（0780.HK）近日國際化業務又有新動作。為了更貼近香港本地市民的旅遊，旗下國際旅遊預訂平臺HopeGoo 從11月1日開始至月末，推出111萬港幣的大型旅遊補貼政策，以此來促進香港地區的旅遊市場。

此次補貼政策從11月1日開始，每天中午11：11分向香港市民以及在港人士推出5折機票／酒店／火車優惠券，並在「雙十一」當日發放1111港幣旅行優惠券大獎。而在補貼活動期間，每天都會有低至4折的機票和低至5折的酒店推出。

HopeGoo相關負責人介紹，今年以來，兩地的旅遊呈現出健康良好勢頭，特別是香港市民「北上」的熱情增加都帶動了旅遊業的蓬勃發展。該負責人表示，香港地區一直是大陸企業面向國際化的「橋頭堡」。

11月9日—11月10日，HopeGoo在旺角朗豪坊、尖沙咀海防道、銅鑼灣等地舉辦街頭快閃活動，並聯合Alipay HK、WeChat Pay HK、中國南方航空、四川航空、浙江長龍航空、大灣區航空、蘇州非物質文化遺產保護管理辦公室、蘇州南園賓館、蘇州啡舍咖啡館等多家合作夥伴，持續為香港用戶帶來旅行福利。不僅如此，每天第300位註冊會員可以免費獲得一張香港飛杭州的機票。

目前，HopeGoo已經接入WeChat HK和Alipay HK小程序，產品已覆蓋機票、酒店、火車票、門票、船票、當地玩樂等六大領域，並支持全球16種貨幣支付和多種操作語言。

SOURCE 同程旅行