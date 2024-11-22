首屆國際會展峰會 (IMS) 召開，推動沙特阿拉伯商業活動領域的未來發展，打造 G20 增長最快會展市場

「在這個科技和環境急劇變革的時代，會展業已成為推動變革的重要力量。IMS24 放眼行業未來，迎合全球化世界的發展需求，重塑人與人、文化與文化、國家與國家之間的聯繫，締造繁榮。」IMS 主辦方兼 SCEGA 主席 Fahd Al-Rasheed 閣下如是說。

「沙特阿拉伯是舉辦 IMS24 的理想地點。作為內外兼修的變革先鋒，沙特積極轉型，引領全球旅遊業的未來，並成為 G20 國家中增長最快的主要會展目的地。」閣下補充道。

2023 年，沙特阿拉伯的會展活動增長近 15%，舉辦了近 17,000 場活動，吸引了超過 2,000 萬人參與。IMS24 的舉辦適逢沙特持續轉型，銳意鞏固其作為全球主要旅遊和活動目的地的地位。2023 年，沙特接待了近 1.1 億名旅客，旅遊業佔沙特國內生產總值的 6%，相當於 2,550 億沙特里亞爾（680 億美元）。憑藉交通和活動基礎設施的快速擴建，沙特會展業預計將加速增長，大型項目的開發將帶來無可比擬的目的地體驗，並加強沙特與世界各地的連繫。SCEGA 繼續推動這些變革，最近更是宣佈了一項價值 5.88 億沙特里亞爾（1.56 億美元）的激勵計劃，以支援 2025 年的標誌性活動。

關於國際會展峰會

國際會展峰會 (IMS) 匯聚全球會議、獎勵旅遊、國際會議和展覽 (MICE) 行業的領袖，以及來自各行各業的專業人士和機構。峰會旨在提供一個平台，促進業界交流洞見、建立聯繫，並深入探討如何在全球會展業中推動創新發展、共享知識和可持續發展。

如欲了解更多資訊或報名參加峰會，請瀏覽：

網站 – www.internationalmicesummit.com

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YouTube - https://youtube.com/@ims.summit?si=G06nYTaOUWer-OKq

關於沙特會議展覽總局 (SCEGA)

沙特會議展覽總局 (SCEGA) 是沙特阿拉伯的官方機構，負責監督當地展覽和會議行業的發展及監管。SCEGA 根據 2018 年頒布的皇家法令，旨在透過制定策略性政策、頒發證照、將沙特阿拉伯推廣為首屈一指的會展目的地，以及按照國際標準促進投資，提升會展業的經濟效益。SCEGA 透過與本地及國際持份者合作，致力促進會展業增長、支援人才發展，並創造機會向世界展示沙特獨特的文化魅力。

聯絡方法：[email protected]

SOURCE Saudi Conferences and Exhibitions General Authority (SCEGA)