香港鄉村俱樂部引領世界網壇頂尖盛事 ITF世界元老巡迴賽MT700級賽事揭幕

香港 2025年10月30日 /美通社/ -- 由國際網球聯會（ITF）認證，中國香港元老網球總會及中國香港網球總會聯合主辦，「香港鄉村俱樂部ITF世界網球元老巡迴賽2025」於2025年10月27日至11月9日假香港鄉村俱樂部舉行。賽事匯聚全球超過400位球手，免費開放公眾入場。

自2018年起，香港鄉村俱樂部一直支持此巡迴賽。本次賽事級別由MT400提升至MT700，成為全亞洲僅有四項MT700級賽事之一，標誌本港歷來最高級別元老網球賽事，彰顯香港作為國際體育之都的地位。來自世界各地的頂尖元老球手（年齡由45至75歲以上），將競逐港幣$504,000總獎金。