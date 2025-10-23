支持香港運動員 國際體壇勇闖高峰《旭茉JESSICA》x「騰峰計劃」創辦人許建德x香港匹克球運動員陳詠悠

JESSICA Charitable Foundation：推動女性參與體育，為青少年賦能

《旭茉JESSICA》一直以來致力於推動女性賦能，而 JESSICA Charitable Foundation 以促進青少年及女性參與體育運動為核心使命，從最初贊助兩支女子壁球隊，基金會現已擴展至五支隊伍，為更多青少年提供參與體育的機會。

相較於「騰峰計劃」的精英選拔制度，Jessica著重大眾的參與，藉此培養運動員的生活技能，以及促進文化交流。Jessica 強調，參加國際比賽不僅能提升技術，更能讓青少年建立友誼、汲取不同國家的體育文化和策略，從而開拓視野，成長為更全面的人才。

「騰峰計劃」：以運動員為核心，為香港精英打造國際舞台

Jonathan是首位贏得歐洲24小時系列賽（24H Series European Series）分站冠軍的香港賽車運動員，為了提升本港頂尖運動員的水平，他創辦了「騰峰計劃」（Pinnacle Project），這個與「青途發展社區發展協會」合作營運的非牟利計劃是香港首個完全由運動員管理的體育基金。「『騰峰計劃』以發掘和培育體育人才為使命，為具有潛力的香港運動員提供支援，協助他們在國際體壇勇闖高峰。這個計劃打破傳統的運動資助模式，在進行決策的過程中以運動員作為考量核心。」

作為委員會成員之一的「前香港網球一姐」Venise 也會訪談中分享網球運動員生涯中的經歷和挑戰：「當時我經常要到外地參加國際性網球比賽，費用十分高昂，我認為資源並不足夠，因此，我真的希望可以盡我所能去幫助其他運動員。」

談到對年輕運動員的建議，Venise表示：「盡量專注於你正在做的事情，如果你真的決定要走這條路，就必須全情投入，全力以赴。」

以運動為橋樑，激勵與團結未來

Jessica、Jonathan 和 Venise 共同承擔著一個使命：透過體育運動的力量，激勵和團結大眾，為香港體壇注入新的活力。無論是「騰峰計劃」的精英支持，還是「JESSICA Charitable Foundation」的大眾參與，兩者相輔相成，為不同層面的運動員提供全方位的支援。

正如 Jonathan 所說：「無論是哪一個運動項目，只要我們能夠為發掘下一位體壇英雄貢獻一分力量，那就已經足夠了。」《旭茉JESSICA》將繼續以實際行動推動女性賦能與青少年發展，攜手各界共創更美好的未來。

關於《旭茉JESSICA》

《旭茉 JESSICA》自 2000 年起，致力推動女性賦能，搜羅及報導最新潮流、名人時尚、商業洞察、生活品味及藝術文化資訊，更設立「成功女性大獎」（Most Successful Women Awards）表彰來自商業、科技、藝術、體育及社會服務等領域的傑出女性，肯定她們的成就與貢獻，並以 JES Network「茉萃薈」作為延伸，啟發並連結全球具影響力的女性領袖及新一代。此外，《旭茉 JESSICA》亦透過「JESSICA Charitable Foundation」積極支持本地體育、青少年及女性發展，為社會注入更多正能量。

