全球性諮詢公司 J.S. Held 表彰 93 位晉升高級領導層的專家

紐約傑里科2024年4月19日 /美通社/ -- 全球性諮詢公司 J.S. Held 在慶祝其 50 年變革歷程的同時，宣佈在多個業務領域和地區晉升 93 位傑出專家。這些當之無愧的資深專家晉升涵蓋公司多個專業領域，體現了我們的核心價值觀和承諾，即提供無與倫比的專業知識和客戶服務，立志成為行業變革的催化劑。

技術和科學專家是面臨亟須處理危機企業的可信顧問。建築、環境、健康和安全 (EHS)、工程、事故重建、設備、材料分析和實驗室測試以及財產和基礎設施損害方面的專家提供一整套全面的服務，令客戶能夠在全球範圍內處理複雜、有爭議且往往災難性的情況。

J.S. Held 的專家為所有具有風險的資產和價值提供金融專長，揭開財務糾紛中數字背後的真相，令有形和無形資產估值更加清晰，並為陷入困境的公司提供扭虧為盈的有效策略。法務會計師和經濟學家是金融調查、經濟損失量化、企業及資產估值以及在金融糾紛中提供專家證人證詞和訴訟支援方面公認的行業領導者。企業金融專家提供週轉和重整服務、數據分析、合規和監管諮詢、財務報告、臨時管理（高管級）、破產接管和交易諮詢等專業服務。

J.S. Held 的風險與諮詢專家曾參與全球某些最大型且最複雜的任務，就涉及知識產權、企業調查與監督、合規監管、政治風險、商業情報、網絡安全、欺詐、腐敗和海量數據的事項提供諮詢服務。多學科專家擅長最大限度地降低風險、引導監管合規、在商業糾紛中提供專家服務以及實現商業價值。

J.S.Held 堅信客戶服務和員工參與是緊密關聯的，因此 其始終致力於提供一流的工作環境，並在團隊中培養社區意識。 「2023 年，我們推出 J.S. Held Academy，致力於團隊成員的持續發展，同時為我們的專家提供支援」，行政總裁 Jonathon Held 表示。「我為我們的員工感到自豪，他們不斷展現出驚人的干勁，為全球錯綜複雜的情況提供綜合解決方案。」

公司新任人事總裁 Marjan Panah 補充道：「在 J.S. Held，我們認識到思想和經驗多樣性對於為客戶提供最佳解決方案的重要性。這些晉升反映出我們致力於培養重視和激勵專長、合作和創新的企業文化的承諾。」

J.S. Held 始終致力於憑藉其高度誠信、精準的分析，以及對有形和無形資產的全面理解，為企業應對緊急情況中的高風險問題提供無與倫比的專業技能。

了解更多關於那些幫助 J.S. Held 轉型的具有專業與創業精神的專家，探索我們的故事，並在 jsheld.com 與我們一起慶祝這個重要的里程碑——我們的 50 & Forward 慶典。

關於 J.S. Held

J.S. Held 是一家全球性諮詢公司，為所有具有風險的資產和價值提供技術、科學、金融與戰略專長。我們的專家是面臨亟須處理危機企業的可信顧問。他們開誠佈公，具備久經考驗的經驗，善於提煉極具洞察力的分析並深諳有形與無形資產。公司提供涵蓋服務、產品與資料的全方位服務，協助客戶遊刃應對複雜、充滿挑戰和危機的境況。

超過 1,500 名專業人員為六大洲的機構提供服務，其中包括 81% 的全球 200 強律師事務所、70% 的福布斯 20 強保險公司（85% 的 NAIC 50 強財產和意外險公司）以及 65% 的財富 100 強公司。

J.S. Held 及其附屬公司和子公司不是註冊的公共會計師事務所，不提供稽核、證明或任何其他公共會計服務。J.S. Held 及其附屬公司和子公司不是律師事務所，不提供法律諮詢。證券透過 PM Securities，LLC，即 Phoenix IB（隸屬於 J.S. Held，FINRA/SIPC 成員）提供，或透過 Ocean Tomo Investment Group，LLC（隸屬於 J.S. Held，FINRA/SIPC 成員）提供。保留一切權利。

媒體聯絡

Kristi L. Stathis，J.S. Held，+1 786 833 4864，[email protected]，JSHeld.com

SOURCE J.S. Held