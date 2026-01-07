安立璽榮-KY 以免疫機制跳入白斑症藍海，跳脫受限單一疾病發展路徑創新局

在現有市場上沒有先行者的情況下，之所以選擇白斑症，是因為觀察到足夠的證據。根據陳泓愷表示，公司已在患者檢體上累積足夠的驗證基礎，確認疾病與免疫變化之間的關聯，據此安立璽榮積極尋找治療窗口；並保留動態調整的彈性空間，隨著資料與市場變化調整策略。正如他所言：「我們核心是免疫，同時也透過系統化證據來做最後決定。」

獨具慧眼鎖定被忽視的未滿足需求：白斑症伊「始」

白斑病（Vitiligo）長期被臨床忽略，醫師可用治療策略有限、患者就醫動機偏低，形成需求被低估的現象。近十年，對其發病機轉的理解明顯進展；加上大型藥廠在免疫疾病的下一波佈局持續升溫，使白斑病同時具備「科學」與「商業」可行的雙重優勢。陳泓愷以一句話點破：「白斑病就如同下一個像異位性皮膚炎（Atopic Dermatitis）那樣的巨大市場，我們提早切入，三到五年後相信能成為先行者。」

他表示，當機制清晰、指標可以被量化、臨床缺口巨大且競爭賽道尚未擁擠時，提前卡位即意味著具有更高的議價權，並可以取得更有力的授權條件。公司目前在臨床前證據（preclinical evidence）的累積與適應症拓展的探索並行，目標是在證明差異化之後，能進一步開啟國際 KOL 與潛在合作藥廠的更大對話空間。例如本年度「國家新創獎」，安立璽榮就以白斑症精準免疫調節新藥 Indemakitug，獲選企業新創獎的生技製藥與精準醫療類肯定。

免疫為「使」，串聯臺日韓臨床到製造一條龍

安立璽榮的跨境資金不是只為了現金流，更如同一把開門的鑰匙。透過臺灣、日本、韓國投資方的引介，公司能更快接軌日本大學與兒科罕見疾病的專家社群，推進臨床前研究與適應症拓展；同時，也已與日本主管機關及合作夥伴研議罕見疾病的試驗可行性，將研究落地成為可執行的臨床計畫。

在供應鏈方面，安立璽榮將策略版圖延伸至日韓。在 Axil Capital 牽線下，樂天（Lotte）成為投資方之一；樂天正擴建抗體類 CDMO 能力，雙方並探討未來生產合作，將財務投資與製造夥伴一體化，為日後從臨床到商轉（clinical-to-commercial transition）預埋緩衝。這種資本到合作的路徑，讓公司在研發、法規、製造三端同時有在地入口與可信賴的節點。

黃立鑫指出，台杉投資成立的初衷是希望扮演「火種」的角色，協助台灣具國際潛力的生技公司獲得關鍵資金與全球鏈結。他認為，安立璽榮是少數在科學理論與研發基礎上極為紮實的公司，不僅具備清晰的技術路徑，也展現出高度的研發深度與國際視野。

他強調，生技產業雖屬高風險投資，但只要團隊扎實、臨床數據具說服力、產品線布局靈活，就有望實現「高風險、高報酬」的成果。安立璽榮正符合這些條件——其團隊專業、執行力強，並懂得在產品開發過程中維持策略彈性。

此外，黃立鑫也看好台灣與日本在生技合作的互補性。台灣擅長臨床轉譯與資源整合，日本則擁有強大的早期研發與大型藥廠資源。安立璽榮的跨國合作布局，正好結合這兩者的優勢，形成區域創新聯盟，這對長期發展及進軍全球市場具有關鍵意義。

Frederick Shane 從國際投資視角出發，強調安立璽榮的韌性與靈活性是最具投資吸引力的特質。他提到，公司在 COVID-19 疫情與研發挑戰中仍持續推進，不僅展示團隊的毅力，也證明了管理層具備優秀的危機應變能力。

他特別指出，安立璽榮的免疫療法平台技術具有獨特性與科學嚴謹度，在亞洲區域極為罕見。雖然免疫學領域競爭激烈，但該公司透過創新平台與穩健的臨床數據，已在全球市場中建立識別度。目前兩項產品已進入第二期臨床試驗，並獲得美國與日本關鍵意見領袖（KOL）的正面回饋，顯示其技術具有國際認可度。

他同時指出，安立璽榮在市場策略上具前瞻性，能在適當時機轉向具潛力的新適應症（例如白斑症 vitiligo），展現策略靈活與市場敏感度。這種能主動調整方向的能力，是國際投資人極為看重的指標。

在跨境合作方面，Shane 認為台灣具備高性價比的研發與臨床環境，科學人才多受西方訓練，品質達國際標準；而日本則擁有大型藥廠與成熟市場。兩者結合將形成亞洲生技創新的重要支點。他預期，安立璽榮未來若能成功與國際藥廠建立授權或合作夥伴關係，將是其 IPO 後的關鍵成長驅動力。

以免疫為軸的多適應症平台，對接亞太臨床與製造市場

如果把臺灣生技的前瞻角色類比二十年前的半導體投資邏輯，安立璽榮正試圖用免疫調節平台與跨國網路，複製一條以科學力驅動的產業升維路徑： 其一，從機制到適應症——用免疫底層找到白斑病這個下一波巨大市場；其二，從資本到合作——以跨境資本打開學術與藥廠網路，形成在地落地與國際連通的雙向循環；其三，從研發到製造——提早綁定 CDMO 夥伴，縮短臨床到商轉的空窗期。

在陳泓愷口中的藍圖裡，免疫調節是一根不變的主軸；而白斑病是當下最合時宜的切入點；臺日韓的資本與臨床製造網，則是將科學訴求推向市場真實性的橋梁。「我們希望成為特別前瞻、國際化的生技公司——用創新拉動整體節奏。」這句話的背後，是對科學、策略、資本、供應鏈四環相扣的冷靜拿捏。當機制導向遇見跨境落地，先行者優勢就有機會在三到五年的時間窗內，化為可衡量的股東價值並讓患者受益。

