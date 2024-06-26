加拿大皇家鑄幣廠推出一枚全新的壹加元流通硬幣，旨在紀念加拿大文學巨匠 L. M. Montgomery

加拿大愛德華王子島卡文迪什2024年6月27日 /美通社/ -- 加拿大皇家鑄幣廠（The Royal Canadian Mint）即將發行一枚全新的壹加元紀念流通硬幣，旨在紀念加拿大歷史上著作量最豐富且廣受閱讀的作者之一加拿大文學巨匠 L. M. Montgomery。在她出生150 週年紀念，這枚硬幣既向 Montgomery 的天賦和她對加拿大和世界文學的持久貢獻致敬，亦表揚她永恆不朽的《紅髮安妮》 （Anne of Green Gables）小說系列和其他令人難忘的作品在普及愛德華王子島（PEI） 和加拿大方方面的作用。該硬幣將於 2024年6月27日開始流通。

加拿大副總理兼財政部長 Chrystia Freeland 表示：「《紅髮安妮》（Anne of Green Gables）小說系列是加拿大文學的經典作品，吸引了加拿大和世界各地的數百萬讀者。「這枚新硬幣向 L. M. Montgomery 及她的文學傑作致敬，將有助於將安妮的故事保留下來，流傳世代。」

加拿大皇家鑄幣廠主席兼行政總裁 Marie Lemay 表示：「鑄幣廠首次在流通硬幣上向一位作家致敬，而 L. M. Montgomery 的人生和遺產是最適合不過的選擇。」「她對 Anne Shirley 的經典故事仍在翻譯成數十種語言，並改編為舞台劇和電影，我們很自豪能以一枚將多世代分享和珍惜的硬幣上呈現 L. M. Montgomery 的故事。」

這枚硬幣在「綠屋遺址」（Green Gables Heritage Place）揭露，這是由加拿大公園（Parks Canada）管理的家庭大宅兼農莊，L. M. Montgomery 利用作為她小說《紅髮安妮》（Anne of Green Gables）的背景設計靈感。硬幣的藝術設計為愛德華王子島藝術家 Brenda Jones 的創作。它描繪了這位受歡迎的加拿大作家

（1874-1942） 在《紅髮安妮》（Anne of Green Gables ）寫作時的個人肖像，加上作者的簽名以及她在簽名時經常包含的花貓繪圖。

為了傳達 L. M. Montgomery 的想像力，硬幣設計從作者將筆放在紙上的視野（以作品集和墨水箱代表），到 Anne Shirley 看著愛德華王子島（PEI）農地的視野，這是 L. M. Montgomery 許多故事的真實靈感。正面飾有英皇查理斯三世的肖像，由加拿大藝術家 Steven Rosati 描繪。

L. M. Montgomery 的孫女 Kate Macdonald Butler 表示：「我非常欣賞我的祖母，因為她對加拿大文學和文化的貢獻、她的強悍個性、她對我家人所給予的愛、驕傲和責任感，都讓我充分敬佩。」「在數百萬枚流通硬幣上紀念祖母，是一項對她來說難以想像的榮譽，我希望加拿大人會像我一樣珍惜這款硬幣，不僅因為她講述的故事，而且亦向她本人致敬。」

L. M. Montgomery 於 1874 年出生於愛德華王子島（PEI）克利夫頓（Clifton），除了 20 部小說外，還出版了數百部短篇小說和詩歌，其中包括著名的：《紅髮安妮》（Anne of Green Gables）故事。她最終定居於多倫多，1942 年於當地與世長辭。L. M. Montgomery 長眠於愛德華王子島（PEI）的卡文迪什公墓（Cavendish Cemetery），最後一次回到她珍愛的島嶼。

這款全新的壹加元流通硬幣將於 2024 年 6 月 27 日開始流通，限量發行 300 萬枚，其中包括 200 萬枚彩色硬幣。隨著銀行分行和企業補充其硬幣庫存，該款硬幣將透過兌換逐漸觸及加拿大人。

此次紀念活動的其他收藏品包括彩色和無色特殊硬幣包裝卷，每卷包含 25 枚未流通硬幣，以及一款精美銀幣。

截至今天，您可以致電加拿大號碼 1-800-267-1871、美國號碼 1-800-268-6468 聯絡鑄幣廠，或在網站 www.mint.ca/LMM 訂購這些收藏品。這些收藏品亦可在加拿大皇家鑄幣廠的渥太華和溫尼伯精品店選購，或透過鑄幣廠的環球經銷商和分銷商網絡購買。

關於皇家加拿大鑄幣廠

皇家加拿大鑄幣廠是負責鑄造及發行加拿大流通硬幣的皇家公司。此鑄幣廠是全球規模最大、功能最全的鑄幣廠之一，生產屢獲殊榮的收藏硬幣、市場領先的貴金屬產品，以及加拿大著名的軍事和民事榮譽獎章。作為獲倫敦和 COMEX 認可的優質精煉廠商，鑄幣廠還提供全方位的頂級金銀精煉服務。作為一個致力為環境提供更佳保護、營造安全包容的工作環境，並對所在社區產生正面影響的機構，加拿大皇家鑄幣廠會在其營運的各個方面融入環境、社會和企業治理實踐。

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流通硬幣和收藏品的圖片可查看此處。

傳媒如需更多資訊，請聯絡：加拿大皇家鑄幣廠公共事務高級經理 Alex Reeves，電話：613-884-6370，電郵：[email protected]

SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)