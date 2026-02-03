香港連續第二年躋身全球十大 LEED 綠色建築市場

認證項目與面積雙位數增長 既有建築與營運績效成新焦點

香港2026年2月3日 /美通社/ -- 美國綠色建築委員會（USGBC）今日公佈2025年度「全球十大能源與環境設計先鋒（LEED）綠色建築市場排名」。香港連續第二年躋身全球前十，位列全球第六及全亞洲第四，排名較去年再上升一位，進一步鞏固其作為亞洲領先綠色建築市場的地位，反映本地在推動高效、可持續及具規模的綠色建築發展方面的長期承諾。

2025年本港新增近100個LEED認證項目，同比增長約41%；新增認證面積超過310萬平方米（相當於3,400萬平方呎），同比增長40%。相關增長不僅反映市場活動持續活躍，更體現香港在推動大規模、具長遠效益的綠色建築轉型方面的堅實進展。

美國綠色建築委員會及綠色事業認證公司北亞區副總裁王婧表示：「香港連續第二年位列全球十大 LEED 市場，充分反映本地業界對高標準綠色建築的長期投入。作為國際金融重要樞紐，香港的市場結構有利於將可持續建築表現納入融資、長期投資與資產管理決策之中，推動 LEED 從設計規劃階段延伸至建築全生命週期。從新增項目的快速增長，到既有建築持續提升營運表現，香港正展現出一個成熟市場應有的深度與韌性 。」

市場結構持續演進 營運績效與長期表現成焦點

除整體規模擴大外，香港 LEED 市場結構亦持續演變，呈現更成熟及以建築表現為導向的發展趨勢：

LEED O+M （營運與維護）認證佔比持續上升，由 2021 年約 20% 逐步增至 2025 年的 45% ，成為香港年度認證中 最主要的類型之一 ，反映市場重心由以室內設計與裝修（LEED ID+C）為主，逐步轉向重視建築整體營運績效與長期環境表現。

，成為香港年度認證中 ，反映市場重心由以室內設計與裝修（LEED ID+C）為主，逐步轉向重視建築整體營運績效與長期環境表現。 約10%為「再認證」項目（即已獲LEED的建築在營運期以實際數據定期更新證書，以保持或提升級別），包括國際金融中心一期及二期（One & Two IFC）、新鴻基中心等地標。此外，豐泰地產旗下多個發展項目亦積極透過持續優化與改進，成功完成認證更新。這些案例反映業主及資產管理方對建築全生命週期效率、持續優化及減碳表現的重視日益提升。

LEED：推動全球與亞洲建築邁向高效與低碳未來

過去一年，香港在多個重要建築項目上取得 LEED 認證，進一步擴大本地可持續建築的規模與影響力。其中，恒基兆業地產（00012.HK）旗下全新地標項目「The Henderson」榮獲 LEED 鉑金級認證，成為市場關注焦點。領展房產基金（00823.HK）及南豐集團旗下的 The Quayside 亦取得 LEED 既有建築的鉑金級認證，體現地產商在新建與營運項目中積極導入國際綠色建築標準的成果。

同時，市場亦明顯呈現 LEED 認證由單一建築層級，逐步延伸至資產組合層面的趨勢。例如，置地公司於 2024 年為旗下位於香港中環的物業組合（共 12 棟建築）取得 LEED 認證；而太古地產（01972.HK）旗下太古坊多座主要建築亦於 2025 年內陸續獲批認證，展現業界在規模化推動綠色營運與管理方面的實質成果。

在區域及全球層面，香港於北亞區以及全球 LEED 前十市場中，年度增長表現持續保持在前三水平，反映本地市場在高效與低碳建築發展方面的強勁動能。隨著 LEED 在亞洲市場的持續深化，香港作為國際金融及地產投資樞紐，正於區域綠色建築轉型中發揮關鍵角色。

此外，中國內地是LEED綠色建築的領軍者，是美國以外的獲得該認證的最大市場。根據2025年LEED認證商業總面積排名，中國內地以約2,665萬平方米居首，南韓及香港分別排第四及第六位。（詳見圖二）

圖一：北亞主要城市LEED認證情況一覽

排名 城市 項目數 面積（百萬平方米） 1 上海 1,893 48.36 2 北京 1,161 36.47 3 深圳 558 13.58 4 香港 550 11.57 5 廣州 478 11.13 6 首爾 257 8.56 7 台北 168 2.96 8 東京 190 2.91

圖二：2025年LEED認證商業總面積全球排名

排名 市場 總平方米 項目總數 1 中國內地 26,645,737 1,939 2 印度 16,111,512 611 3 加拿大 8,450,146 288 4 南韓 3,879,192 100 5 墨西哥 3,294,953 144 6 中國香港 3,158,950 96 7 巴西 2,933,631 171 8 越南 2,602,797 100 9 瑞典 2,564,921 183 10 阿聯酋 2,251,714 174

關於美國綠色建築委員會（USGBC）

美國綠色建築委員會（USGBC） 是LEED 綠色建築和城市認證體系的開發及擁有者。USGBC通過在全球範圍內推動LEED的發展，降低建築對環境的影響，踐行可持續發展使命。USGBC（美國綠色建築委員會） 是LEED標準的開發及擁有者。

關於能源與環境設計先鋒（LEED）

能源與環境設計先鋒（LEED）是全球範圍內被廣泛應用的綠色建築及城市認證體系，已經被應用在全球180多個國家及地區、超過11萬個商業項目上。中國是綠色建築的領軍者，是LEED認證在美國以外的最大市場。

