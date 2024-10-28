瑞浦蘭鈞亮相巴黎車展 LMFP電芯等創新科技助力零碳交通

綠色電芯：化學體系革新 助力淨零行動

在能量密度、經濟性、安全性的多重考量下，瑞浦蘭鈞於本屆巴黎車展提出全新動力電池技術方案——磷酸錳鐵鋰（LMFP）電池技術，攜手全球客戶助力碳中和。

相比LFP與NCM電池，瑞浦蘭鈞推出的LMFP電池綜合了LFP電池和NCM電池的優勢性能，疊加瑞浦蘭鈞獨創的Wending®技術後，進一步提升能量密度、循環壽命、低溫性能、快充性能、安全性能等。

能量密度升級，續航里程延長：在Wending®技術加持下，電芯極耳冗余「清零」，整體內部空間利用率提升3-5%，微觀固液界面的改善使得鋰離子傳輸速率提升30%，電芯體積能量密度高達430-520Wh/L，可助力純電乘用車續航里程可達到700km以上。

熱管理性能突出，安全性提升：材料和電化學體系迭代升級，電芯阻抗降低16%，減少電芯多餘熱量產生，並可在通過針刺測試，無熱蔓延。

離子傳輸穩定，低溫性能優秀：先進的雙高極片設計，通過微觀固液界面的改善，可以把極片中和極片間的鋰離子傳輸速率提升30%，保證-30℃下放電容量保持率仍能達到80%以上。

<18min的快充能力：LMFP電壓平台與三元電池接近，提高充電效率，可實現10-80%SOC 小於18min的快充能力。

綠色Pack：結構創新 環保低碳節能

對於汽車行業而言，節能環保意味著不僅要在電池使用過程中提高能效，減少能源消耗，還要在電池的整個生命週期中實現對環境的最小影響。

針對以上需求，瑞浦蘭鈞提出適用於不同車型的全生命週期綠色方案——GREEN CTP電池包和GREEN BANK插混車型專用電池包，從生產、使用、維護到二次利用，全方位滿足電動和混動車輛的需求，實現全生命週期低碳環保。

瑞浦蘭鈞推出的GREEN CTP電池包技術在升級結構的基礎上進一步迭代，解決目前市面上傳統CTP電池包存在的問題：售後維護困難、售後維護成本高、環保等級有提升空間等。瑞浦蘭鈞GREEN CTP電池包配備的電芯摒棄膠接固定，採用機械結構固定，實現單顆電芯可更換，售後維護更容易，售後維護成本更低。同時，從電芯到整包均可實現二次利用，更加環保。

在Wending®技術的賦能下，GREEN CTP電池包具備優異性能，可滿足不同車型性能需求。以100kWh的GREEN CTP電池包為例，在LFP化學體系下能量密度可達145Wh/kg，續航里程可達800km，並可16min內實現10%-80%電量補充。除長續航和超快充外，該電池包低溫性能優越，可實現-30℃超低溫冷啟動。

另外，針對日益蓬勃的PHEV市場，瑞浦蘭鈞在本次車展上帶來為混動車輛定制的綠色減排方案——GREEN BANK系列插混車型專用電池包。瑞浦蘭鈞GREEN BANK系列電池包電量範圍涵蓋10-55kWh，可滿足不同續航里程需求，搭載該電池包的混動車型相比傳統能源車型節油率可達35%以上。

新能源生態論壇及品牌之夜 共商零碳未來

巴黎車展首日，瑞浦蘭鈞攜手全球客戶舉辦新能源生態論壇及品牌之夜活動，邀請眾多行業領袖和技術專家參與，共同探討綠色能源技術如何助力全球淨零排放和碳中和路線的實現。

作為聯合國全球契約組織成員，瑞浦蘭鈞致力於參與可持續發展合作項目，為可持續發展目標作出貢獻。瑞浦蘭鈞將加強ESG建設，通過構建綠色低碳的生態產業鏈，為全球客戶帶來零碳方案。

未來，瑞浦蘭鈞將繼續通過技術的不斷迭代，為全球客戶提供更加可靠、安全和綠色的用能方案，推動電動汽車行業的持續發展。10月14日-20日巴黎展會期間，歡迎各位蒞臨4號館4A138瑞浦蘭鈞展位參觀。

關於瑞浦蘭鈞

瑞浦蘭鈞能源股份有限公司成立於2017年，是世界500強企業青山實業在新能源領域佈局的首家企業。主要從事鋰離子電池的研發、生產、銷售，為新能源汽車動力及智慧儲能提供解決方案，攜手客戶一起加速全球綠色能源轉型。

公司在上海、溫州、嘉興設有研發中心，在溫州、嘉興、柳州、佛山、重慶設有生產基地，截止2023年底，總產能為62GWh，預計2025年產能將超過150GWh。2024上半年，瑞浦蘭鈞儲能電芯出貨量全球第三，小儲細分市場出貨量全球第二，磷酸鐵鋰動力電芯出貨量全球第六。

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SOURCE REPT BATTERO Europe