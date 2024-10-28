瑞浦蘭鈞亮相巴黎車展 LMFP電芯等創新科技助力零碳交通
新聞提供者REPT BATTERO Europe
28 10月, 2024, 10:14 CST
- 第90屆巴黎車展隆重開幕，瑞浦蘭鈞攜LMFP電芯技術、GREEN CTP電池包、GREEN BANK插混車型專用電池包等創新科技亮相；
- 瑞浦蘭鈞攜全球客戶舉辦新能源生態論壇及品牌之夜，共慶歐洲子公司成立一週年，共商零碳未來。
慕尼黑2024年10月22日 /美通社/ -- 當地時間2024年10月14日，第90屆巴黎車展在法國巴黎凡爾賽門國際展覽中心隆重開幕。本次展會上，瑞浦蘭鈞為全球客戶帶來了兼具性能與環保的綠色動力電池方案——磷酸錳鐵鋰（LMFP）電芯技術、GREEN CTP電池包和GREEN BANK插混車型專用電池包，集中展示了瑞浦蘭鈞從電芯化學體系到系統集成的全鏈條技術創新實力和豐富的產品矩陣。
在巴黎車展期間，瑞浦蘭鈞歐洲子公司恰逢成立一週年，瑞浦蘭鈞攜手全球客戶舉辦新能源生態論壇及品牌之夜活動，共商零碳未來。
綠色電芯：化學體系革新 助力淨零行動
在能量密度、經濟性、安全性的多重考量下，瑞浦蘭鈞於本屆巴黎車展提出全新動力電池技術方案——磷酸錳鐵鋰（LMFP）電池技術，攜手全球客戶助力碳中和。
相比LFP與NCM電池，瑞浦蘭鈞推出的LMFP電池綜合了LFP電池和NCM電池的優勢性能，疊加瑞浦蘭鈞獨創的Wending®技術後，進一步提升能量密度、循環壽命、低溫性能、快充性能、安全性能等。
能量密度升級，續航里程延長：在Wending®技術加持下，電芯極耳冗余「清零」，整體內部空間利用率提升3-5%，微觀固液界面的改善使得鋰離子傳輸速率提升30%，電芯體積能量密度高達430-520Wh/L，可助力純電乘用車續航里程可達到700km以上。
熱管理性能突出，安全性提升：材料和電化學體系迭代升級，電芯阻抗降低16%，減少電芯多餘熱量產生，並可在通過針刺測試，無熱蔓延。
離子傳輸穩定，低溫性能優秀：先進的雙高極片設計，通過微觀固液界面的改善，可以把極片中和極片間的鋰離子傳輸速率提升30%，保證-30℃下放電容量保持率仍能達到80%以上。
<18min的快充能力：LMFP電壓平台與三元電池接近，提高充電效率，可實現10-80%SOC 小於18min的快充能力。
綠色Pack：結構創新 環保低碳節能
對於汽車行業而言，節能環保意味著不僅要在電池使用過程中提高能效，減少能源消耗，還要在電池的整個生命週期中實現對環境的最小影響。
針對以上需求，瑞浦蘭鈞提出適用於不同車型的全生命週期綠色方案——GREEN CTP電池包和GREEN BANK插混車型專用電池包，從生產、使用、維護到二次利用，全方位滿足電動和混動車輛的需求，實現全生命週期低碳環保。
瑞浦蘭鈞推出的GREEN CTP電池包技術在升級結構的基礎上進一步迭代，解決目前市面上傳統CTP電池包存在的問題：售後維護困難、售後維護成本高、環保等級有提升空間等。瑞浦蘭鈞GREEN CTP電池包配備的電芯摒棄膠接固定，採用機械結構固定，實現單顆電芯可更換，售後維護更容易，售後維護成本更低。同時，從電芯到整包均可實現二次利用，更加環保。
在Wending®技術的賦能下，GREEN CTP電池包具備優異性能，可滿足不同車型性能需求。以100kWh的GREEN CTP電池包為例，在LFP化學體系下能量密度可達145Wh/kg，續航里程可達800km，並可16min內實現10%-80%電量補充。除長續航和超快充外，該電池包低溫性能優越，可實現-30℃超低溫冷啟動。
另外，針對日益蓬勃的PHEV市場，瑞浦蘭鈞在本次車展上帶來為混動車輛定制的綠色減排方案——GREEN BANK系列插混車型專用電池包。瑞浦蘭鈞GREEN BANK系列電池包電量範圍涵蓋10-55kWh，可滿足不同續航里程需求，搭載該電池包的混動車型相比傳統能源車型節油率可達35%以上。
新能源生態論壇及品牌之夜 共商零碳未來
巴黎車展首日，瑞浦蘭鈞攜手全球客戶舉辦新能源生態論壇及品牌之夜活動，邀請眾多行業領袖和技術專家參與，共同探討綠色能源技術如何助力全球淨零排放和碳中和路線的實現。
作為聯合國全球契約組織成員，瑞浦蘭鈞致力於參與可持續發展合作項目，為可持續發展目標作出貢獻。瑞浦蘭鈞將加強ESG建設，通過構建綠色低碳的生態產業鏈，為全球客戶帶來零碳方案。
未來，瑞浦蘭鈞將繼續通過技術的不斷迭代，為全球客戶提供更加可靠、安全和綠色的用能方案，推動電動汽車行業的持續發展。10月14日-20日巴黎展會期間，歡迎各位蒞臨4號館4A138瑞浦蘭鈞展位參觀。
關於瑞浦蘭鈞
瑞浦蘭鈞能源股份有限公司成立於2017年，是世界500強企業青山實業在新能源領域佈局的首家企業。主要從事鋰離子電池的研發、生產、銷售，為新能源汽車動力及智慧儲能提供解決方案，攜手客戶一起加速全球綠色能源轉型。
公司在上海、溫州、嘉興設有研發中心，在溫州、嘉興、柳州、佛山、重慶設有生產基地，截止2023年底，總產能為62GWh，預計2025年產能將超過150GWh。2024上半年，瑞浦蘭鈞儲能電芯出貨量全球第三，小儲細分市場出貨量全球第二，磷酸鐵鋰動力電芯出貨量全球第六。
欲瞭解更多信息
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SOURCE REPT BATTERO Europe
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