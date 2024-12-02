兩家法國人工智能及數據巨頭 Luxurynsight 和 Heuritech 強強聯手，為奢侈品、時裝和美妝品牌解鎖新一代數據智能

巴黎2024年12月2日 /美通社/ -- Heuritech 於 2024 年 11 月正式加入 Luxurynsight Group。是次策略性合作標誌著雙方邁向共同願景的重要一步，矢志成為奢侈品、時裝和美妝行業全球領先的數據智能 SaaS 供應商，協助客戶做出策略決策。

Luxurynsight 在市場情報方面享負盛名，Heuritech 則擁有領先的消費者洞察力，此次合作將二者融合，可為業界人士提供強力且全面的解決方案，助其作出更明智的數據驅動決策。

Luxurynsight 是 LVMH、Chanel、Kering、L'Oréal、Dior、Bulgari、Balenciaga、Armani、Coty 和 Puig 等著名集團和品牌的可靠數據合作夥伴，頗具聲譽。

Heuritech 成功彌合人工智能與業務之間的鴻溝，讓主要國際品牌、零售商和製造商能夠更準確地預測需求和趨勢。

Luxurynsight 行政總裁 Jonathan Siboni 表示：「藉助Heuritech 以人工智能驅動的產品識別和趨勢預測的能力，我們加強了提供市場動態和消費者行為 360 度全方位視野的能力，從而提升客戶的競爭優勢。」

Elaia 和 Serena 投資基金很高興並自豪地加入 Luxurynsight 的股東行列，與 Christian Blanckaert（前 Hermès 執行副總裁）、Stanislas de Quercize（前 Cartier 行政總裁）、Isabelle Gex（前 Shiseido Fragrance 總裁）、Pierre Denis（前 Jimmy Choo 行政總裁）、Boris Collardi（前 Pictet 管理合夥人，前 Julius Baer 行政總裁）、Sandrine Zerbib（前 Adidas 中國區總裁）等資深策略股東一道。

Luxurynsight 和 Heuritech 對未來充滿期待，並致力於繼續提供客戶愈加需要的可操作性洞察，助其在瞬息萬變的市場中保持領先地位。

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關於 Luxurynsight - Luxurynsight 為 50 多個奢侈品、時裝和美妝集團、品牌和零售商提供一套人工智能 SaaS 平台。憑藉無可比擬的數據驅動分析能力，Luxurynsight 全力支援這些公司，優化其在競爭情報和營銷（LY News、LY Watch）、定價 (LY Price)、零售 (LY Retail) 及投資方面的決策。

關於 Heuritech - Heuritech 為時裝品牌開發了世界領先的人工智能視覺識別技術和預測模型。作為首屆 VivaTech LVMH 創新獎的得主，其 SaaS 平台為品牌帶來了最大且最具擴展性的數據集和最準確的預測模型，可以量化和預測不同市場和類別（產品、顏色等）的消費者穿著情況。

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SOURCE Luxurynsight