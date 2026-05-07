香港青年協會李兆基書院學生榮獲奧的斯 Made to Move Communities™ 全球學生挑戰賽冠軍

香港青年協會李兆基書院校長連鎮邦表示:「看到學生把學習化為行動，並以創意回應真實世界的挑戰，令人十分欣慰。這次經歷不僅培養了他們的解難能力，更拓闊了視野，成為成長路上難忘的一課。我們由衷為學生的投入與成就感到自豪。」

作為 Made to Move Communities 挑戰賽的全球並列冠軍，學生團隊為香港青年協會李兆基書院贏得港元 $273,000的教育資助，以支持持續推動 STEM 教育。此外，該校另有一支學生隊伍亦有參與是次比賽，並於大中華區賽事中榮獲亞軍，為學校額外取得港元$117,000的資助。是次挑戰賽的另一組全球並列冠軍，則來自希臘雅典的 Geniko Lyceum Filothei中學。

奧的斯首席傳訊官 Randi Tanguay 表示：「衷心祝賀來自香港青年協會李兆基書院及希臘雅典 Geniko Lyceum Filothei 的學生團隊，成為本年度 Made to Move Communities 全球挑戰賽的並列冠軍。他們的方案不僅展現卓越的技術創意與巧思，更清楚聚焦於在關鍵時刻支援弱勢社群及前線救援人員。學生在義工導師的支持下，展現出新一代年輕人善用科技、以使命感回饋社會的潛力。」

奧的斯香港、澳門及台灣副總裁暨董事總經理劉欣向表示：「衷心祝賀所有參加今年挑戰賽的團隊，我們特別為香港青年協會李兆基書院學生團隊在挑戰賽中取得的卓越表現感到非常自豪。他們對 STEM 及人工智能的創新應用，既展現出技術實力，亦體現了使命感。我們亦衷心感謝奧的斯義工導師們的投入與付出，在整個過程中為學生提供指導與支持，陪伴他們一步一步成長。」

關於 Made to Move Communities™ 計劃

Made to Move Communities™ 是奧的斯的旗艦社區影響力項目，透過全球學生挑戰賽，啟發學生提出以 STEM 及人工智能為基礎的創新方案，回應現實世界中的出行挑戰。

踏入第六年，計劃聚焦全球趨勢及奧的斯業務專長能發揮實質影響的領域。今年主題為自然災害，鼓勵學生運用 STEM 技能及人工智能，提出協助社區及前線救援人員應對日益頻繁且愈趨嚴重的自然災害的創新方案。

今年共有來自 14 個國家及地區、18 間學校、超過 200 名中學生參與挑戰賽。在過去數月，學生團隊在 150 多名奧的斯導師的指導下，發展並完善其創新構想，並分別向奧的斯於全球四大地區——美洲、亞太、大中華及 EMEA（歐洲、中東及非洲）的評審團展示成果。

自 2020 年起，Made to Move Communities™ 已動員超過 1,000 名奧的斯同事擔任義工導師，指導超過 1,250 名學生，並向參與學校提供 145 筆資助，總額接近 150 萬美元，以持續推動 STEM 教育。

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關於奧的斯

奧的斯致力於讓人們在更高、更快、更智能的世界聯繫無間、發展無限。我們是全球領先的升降機和電扶梯製造、安裝、維修保養及更新供應商，每天運送乘客約25億人次，維修保養設備超過250萬台，數量在業界首屈一指。在世界各地許多知名的地標、住宅和商廈、交通樞紐等，都可以看到奧的斯的身影。奧的斯總部位於美國康乃狄克州，全球員工約72,000人，其中包括約45,000名維修保養專業人員，致力於製造、安裝和維修保養升降機和電扶梯，以滿足全球200多個國家和地區的客戶和乘客需求。了解更多，請瀏覽 www.otis.com 及關注奧的斯的 LinkedIn, YouTube, Instagram and Facebook @OtisElevatorCo.

SOURCE 奧的斯電梯 (香港) 有限公司